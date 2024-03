Що подивитися у вихідні. Політична сатира «Режим» з Кейт Вінслет, науково-фантастична драма «Космонавт» з Адамом Сендлером і документалка про «політичну змову століття»

Тексти

Цього тижня на Netflix, Max і Apple TV+ вийшло п’ять цікавих релізів. Серед них сатиричний серіал «Режим» з Кейт Вінслет, японська драма «Паради», науково-фантастична драма «Космонавт» з Адамом Сендлером, документальний серіал «Американська змова: Восьминіг» про розслідування журналіста Денні Косоларо і комедійний серіал «Вигадані пригоди Діка Терпіна» про відомого англійського розбійника. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Політично-сатиричний мінісеріал «Режим»

Про що серіал. Головна героїня Олена Вернем, яку зіграла Кейт Вінслет, — лідерка авторитарного режиму в країні «десь у Центральній Європі». Протягом року вона намагається врятувати свою державу, що розвалюється. Їй допомагатиме новий радник — солдат Герберт Зубак, «м’ясник», що жорстоко придушив робітниче повстання. Сатира наповнена паралелями з політичними подіями реального світу. Олену порівнюють з володимиром путіним, Дональдом Трампом і ультраправою французькою депутаткою Марін Ле Пен.

The Regime / HBO Max / шоуранер — Вілл Трейсі / у головних ролях — Кейт Вінслет, Матіас Шонартс, Андреа Райзборо, / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. BBC захоплюється акторською грою Кейт Вінслет і цинічним поглядом режисерів на стан світу, який сильно нагадує наш. Оглядача The New York Times найбільше зацікавила заплутана любовна лінія головної героїні та її політичного радника.

Комедійний серіал «Вигадані пригоди Діка Терпіна»

Про що серіал. Серіал присвячено життю героя багатьох англійських пісень, оповідань і фільмів. Дік Терпін — розбійник-невдаха XVIII століття. Він випадково вбиває найнебезпечнішого місцевого бандита і стає новим ватажком його банди. Подорож розбійників сповнена пригодами, комічними ситуаціями та зухвалими витівками. А впоратися з перешкодами їм допомагає лише удача і харизма Діка.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin / Apple TV+ / режисери — Бен Палмер і Джордж Кейн / у головних ролях — Ноель Філдінг, Марк Вуттон, Еллі Вайт / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal називає головного героя кумедним, дурненьким, але цікавим персонажем. Оглядачка The Guardian задоволена жартами й акторським складом.

Японська драма «Паради»

Про що фільм. Мінакі — жінка, що потрапила в автокатастрофу разом зі своїм сином Ріо. Прийшовши до тями, вона намагається його знайти. Як виявилося, з хлопчиком все добре, але сама Мінакі загинула. Тепер її душа застрягла між двох світів через незавершені справи. Блукаючи містом, вона зустрічає юнака Акіра, колишнього члена якудзи Шорі, кінопродюсера Майкла і власника паба Каорі — їх теж щось тримає у світі людей. Вона долучається до «параду» мертвих, які намагаються побачити своїх рідних ще раз і розібратися, чому вони досі тут.

The Parades / Netflix / режисер — Мітіхіто Фудзії / у головних ролях — Масамі Наґасава, Кентаро Сакаґучі, Рюсей Йокогама / тривалість — 2 година 12 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядач Heaven of Horror пише, що насолоджувався кожною хвилиною фільму, а після фіналу захотів побачити продовження.

Науково-фантастична драма «Космонавт»

Про що фільм. Перший чеський космонавт Якуб Прохазка вже шостий місяць виконує місію на краю Сонячної системи. Заради цього героїчного вчинку він залишив у минулому своє земне життя і вагітну дружину Ленку. Вона перестала виходити з ним на зв’язок, і тепер, ізольований від усього світу, Якуб потроху божеволіє. Одного дня на борт космічного корабля проникає істота, схожа на гігантського павука. Якуб невпевнений, чи існує іншопланетянин насправді, чи це просто витвір його хворобливої уяви. Але щоб впоратись із самотністю і розібратися в собі, космонавт починає розмовляти з прибульцем про кохання, життя і смерть.

Spaceman / Netflix / режисер — Юган Ренк / у головних ролях — Адам Сендлер, Кері Малліґан, Пол Дано / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The New York Times назвав фільм заплутаним, але цікавим жанровим експериментом з хорошим акторським складом. Оглядач The Guardian вважає, що персонаж Ленки погано прописаний, а головному герою варто було дописати більше смішних реплік.

Документальний серіал «Американська змова: Восьминіг»

Про що серіал. Автори серіалу Закарі Трейтц і Крістіан Хансен продовжують розслідування американського журналіста Денні Касоларо. Наприкінці XX століття він дізнався про скандальну змову американського уряду. У справі фігурували торговці наркотиками та зброєю, ЦРУ, ФБР і особи, пов’язані з Білом домом за часів правління Рональда Рейгана. Колосаро планував написати про них книгу, але не встиг — 10 жовтня 1991 року його знайшли мертвим у ванні готелю Sheraton. Дослідники намагаються скласти шматочки головоломки, переглядаючи рукописні нотатки журналіста і спілкуючись із численними джерелами.

American Conspiracy: The Octopus Murders / Netflix / режисер — Закарі Трейтц / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Daily Beast назвав серіал запаморочливою розповіддю про політичну змову століття. Оглядач The Rolling Stone захоплюється музичним супроводом і розслідуванням, яке провели автори серіалу.

