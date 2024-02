Що подивитися у вихідні. Нова екранізація «Одного дня» Девіда Ніколлза, другий сезон Halo і французька документалка про секту раелітів, яка вже пів століття шукає прибульців

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, HBO Max, Paramount+ і Hulu вийшли пʼять цікавих релізів. Це мелодраматичний серіал «Один день» за романом Девіда Ніколлза, документальний серіал «Раель: Пророк позаземної цивілізації», другий сезон Halo, підліткова драма «Сонячний берег» і другий сезон кримінального серіалу «Поліція Токіо». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Мелодраматичний серіал «Один день»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2009 року британського письменника Девіда Ніколлза. У 2011 році виходила кіноекранізація цього роману данської режисерки Лоне Шерфіґ. Емма і Декстер вчилися в одному коледжі, але ніколи не спілкувалися. На випускному вони напиваються і випадково проводять разом ніч. Але домовляються залишитися друзями й бачитися раз на рік — кожного 15 липня. Доля розводить їх по різних країнах і континентах, але вони все одно продовжують час від часу зустрічатися. І поступово їхні стосунки починають трансформуватися в щось нове.

One Day / Netflix / шоуранерка — Ніколь Тейлор / у головних ролях — Амбіка Мод, Лео Вудалл, Ессі Девіс / тривалість — 14 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert.com пише, що серіальна структура добре підходить цій історії, бо кожен епізод виглядає як окрема глава з історії багаторічних стосунків героїв. Variety каже, що у Мод і Вудалла, які грають Емму і Декстера, чудова хімія.

Документальний серіал «Раель: Пророк позаземної цивілізації»

Про що серіал. Документалка про секту раелітів, засновану в 1973 році французьким журналістом Клодом Ворілоном, який називає себе Раелем. Раеліти не вірять у богів, проте вірять в надцивілізацію елохімів — прибульців, з якими можна встановити контакт за допомогою певних духовних і фізичних практик. Попри такий специфічний світогляд, раеліти мають тисячі послідовників і представництва у понад 50 країнах світу.

Raël: The Alien Prophet / Netflix / режисери — Антуан Бальдассарі, Мануель Гійон / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Indian Express каже, що сумарно в серіалі десь три години інтервʼю із самим Раелем, але вони не наближають до розуміння, хто він такий та що в нього насправді в голові. Оглядач на Decider рекомендує серіал і каже, що історія раелітів відрізняється від типових історій сект.

Фантастичний серіал Halo — другий сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу, заснованого на серії відеоігор Halo, що виходить з 2001 року. У XXVI столітті триває війна між Космічним командуванням Обʼєднаних націй та союзом інопланетян Ковенантом. Прибульці нападають на невеликий аванпост на планеті Мадригал і влаштовують там різанину, але їх вибивають спецпризначенці ККОН. Один з них — Джон-117 — рятує дівчинку на імʼя Кван. На тій самій планеті Джон знаходить загадковий артефакт, який цікавить як командування ККОН, так і Ковенант.

Halo / Paramount+ / шоуранери — Кайл Кіллен і Стівен Кейн / у головних ролях — Пабло Шрайбер, Наташа Мак-Елгон, Єрін Ха, Чарлі Мерфі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Verge пише, що другий сезон, на відміну від першого, взагалі не схожий на відеогру, але це несподівано робить його цікавішим. IGN додає, що автори серіалу нарешті зрозуміли, що їм треба взяти із серії ігор та їхнього сюжету, що відкинути, а з чим посперечатися.

Драматичний фільм «Сонячний берег»

Про що фільм. Доріс — звичайна дівчина-підліток, яка хоче бути популярнішою в школі та закохується у хлопця, до якого боїться підійти. Її життя різко змінюється, коли виявляється, що її брат Макс хворий на рак. Його поміщають у хоспіс. Одного дня Доріс, навідуючи брата, знайомиться з ексцентричним чоловіком Полом, який протестує проти методів хоспісу.

Suncoast / Hulu / режисерка — Лаура Чінн / у головних ролях — Ніко Паркер, Лора Лінні, Вуді Гаррельсон, Елла Андерсон / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що найкращий персонаж фільму — це Крістін, мати Доріс, яка переживає хворобу сина. Усі інші сюжетні лінії відчутно слабші. The New York Times пише, що персонаж Доріс вийшов занадто шаблонним.

Кримінальний серіал «Поліція Токіо» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменної автобіографічної книги 2009 року американського журналіста Джейка Адельштейна. Кінець 1990-х, молодий журналіст Джейк переїжджає зі США до Японії. Він хоче писати про кримінальний світ Токіо, але це виявляється небезпечніше, ніж він думав. Його провідником у цей світ стає місцевий детектив Хірото Катагірі.

Tokyo Vice / HBO Max / шоуранер — Дж.Т. Роджерс / у головних ролях — Енсел Елгорт, Кен Ватанабе, Рейчел Келлер, Елла Рампф / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Variety пише, що другий сезон помітно кращий за перший, персонажі нарешті починають розвиватися. IndieWire вважає, що головна перевага цього серіалу — справді гарна акторська гра, особливо Кена Ватанабе.

