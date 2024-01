Що подивитися у вихідні. Фантастична антиутопія «Кухня», класичний детектив «Смерть та інші подробиці» та серіал «Кубра», який змусить по-новому подивитися на турецькі серіали

Тексти

Цього тижня на Netflix, Prime Video і Hulu вийшли чотири цікаві релізи. Це фантастична драма «Кухня», містичний турецький серіал «Кубра», детективний серіал «Смерть та інші подробиці» та анімаційний серіал «Готель Хазбін». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастична драма «Кухня»

Про що фільм. У недалекому майбутньому в Лондоні житлова криза — соціальне житло зносять, а нові квартири мало хто може собі дозволити. Ізі — самотній чоловік середнього віку, який живе в «Кухні», одному з останніх соціальних кварталів. Незабаром «Кухню» мають знести, тож Ізі збирає гроші на нове житло. Одного дня він приходить на поминальну службу за жінкою, з якою колись мав стосунки. І зустрічає там її сина Бенджі, який залишився один. Ізі намагається допомогти Бенджі, а поліція тим часом готується виселяти мешканців «Кухні».

The Kitchen / Netflix / режисери — Кібве Тавареш і Денієл Калуя / у головних ролях — Кейн Робінсон, Джедая Баннерман, Гоуп Ікпоку — молодший / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у стрічки атмосферна постановка, можна швидко відчути дух життя в «Кухні» і загалом фільм гідний та цікавий, хоч і не карколомний. The New York Times каже, що це тепла і гуманна історія про звʼязок між поколіннями.

Містичний серіал «Кубра»

Про що серіал. Ґьокхан — колишній турецький солдат, який працює механіком і страждає від фізичних і душевних травм. Його сестра Ґюльджан підсіла на наркотики, а стосунки з дівчиною Мерве все більше заплутуються. Одно дня на телефон Ґьокхана починають приходити повідомлення від загадкового юзера на імʼя Кубра. Він швидко розуміє, що по суті ці повідомлення передбачають майбутнє. Поступово навколо Ґьокхана збираються послідовники, які вважають, що його обрав сам Аллах. Але в нього зʼявляються і могутні вороги.

Kübra / Netflix / режисери — Дурул Тайлан і Ягмур Тайлан / у головних ролях — Чагатай Улусой, Асліхан Малбора, Ахсен Ероглу / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut називає серіал цікавою і продуманою драмою, яка порушує важливі екзистенційні питання. Оглядач на Decider хвалить серіал за режисуру і візуальну динаміку.

Детективний серіал «Смерть та інші подробиці»

Про що серіал. Розкішний круїзний лайнер Varuna йде з Мальти в Палермо. Корабель зафрахтували заможні Лоуренс і Кетрін Кольєр, власники компанії Collier Mills. Під час круїзу Лоуренс планує, по-перше, випросити інвестиції у ще більше заможної родини Чун, а по-друге, офіційно передати керівництво компанією своїй доньці Анні. Разом з Анною приїхала Імоджен Скотт, її подруга та дочка помічниці Лоуренса, яка загинула 20 років тому. Раптово одного з пасажирів убивають. І тепер Імоджен має розслідувати це вбивство разом із Руфусом Котвортом — детективом, який колись провалив справу про смерть її мами, а зараз працює охоронцем родини Чун.

Death and Other Details / Hulu / шоуранери — Майк Вайс і Хайді Коул Мак-Адамс / у головних ролях — Вайолетт Бін, Лорен Паттен, Менді Патінкін, Рахул Колі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал загалом цікавий, проте краще б там було менше персонажів, але вони були б глибшими. Variety хвалить дует Вайолетт Бін і Менді Патінкіна, які грають Імоджен і Руфуса.

Анімаційний серіал «Готель Хазбін»

Про що серіал. «Готель Хазбін» — мультсеріал американської художниці сальвадорського походження Вівʼєн Медрано, відомої як VivziePop. Пілотний випуск вона опублікувала на YouTube у 2019 році, згодом компанія Amazon запропонувала їй зробити серіал для Prime Video. Пекло перенаселене, тому щороку ангели на чолі з Адамом спускаються туди й проводять чистку. Принцеса пекла Чарлі Морнінгстар хоче знайти вихід із ситуації, тому відкриває готель, який має сприяти виправленню грішників, щоб вони могли переселитися до раю. Але багатьом ангелам і демонам ця ідея сильно не подобається.

Hazbin Hotel / Prime Video / авторка — Вів'єн Медрано / у головних ролях (озвучка) — Стефані Беатріс, Алекс Брайтман, Кіт Девід, Кіміко Гленн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що шоу місцями цікаве, але так і не зрозуміло, чи хоче воно бути просто ситкомом, чи чимось більшим. Mashable сподівається, що серіал подолає «хвороби росту» і стане справді унікальним і веселим.

