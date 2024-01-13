Що нового на виставці CES 2024 року. «Термометр майбутнього», ШІ-фон, розумні окуляри, навушник-перекладач та інші гаджети, які можуть покращити ваше життя вже сьогодні

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З 9 по 12 січня 2024 року в Лас-Вегасі проходила чергова CES — щорічна всесвітня виставка побутової електроніки, гаджетів і технологій. Головний принцип CES — представляти насамперед не ідеї чи абстрактні технології, а кінцеві продукти, більшість з яких вже скоро можна буде купити. Хоча це правило не залізне. Наприклад, на виставці цього року компанія Samsung показала нову версію свого домашнього робота-помічника Ballie лише на відео. А Mercedes-Benz привезли кілька своїх електричних позашляховиків EQG, продемонстрували, як вони роблять «танковий розворот» на місці завдяки чотирьом моторам на всіх колесах, але заявили, що до серійного виробництва ще далеко — «електрогелендвагени» зʼявляться не раніше 2025 року. «Бабель» відібрав сім цікавих технологічних новинок CES 2024 року, які відображають суть цієї виставки — це готові й корисні для звичайного користувача гаджети, які або вже можна купити, або можна буде в найближчому майбутньому.

Кишеньковий ШІ-фон Rabbit R1

Одна з головних новин CES цього року — успіх шведської компанії Teenage Engineering, стартапу Rabbit Inc. та їхнього девайса R1. Це мобільний пристрій зі штучним інтелектом і власною операційною системою Rabbit OS. Він розуміє голосові команди, має камеру з компʼютерним зором і, як запевняють розробники, може запамʼятовувати, як користувач взаємодіє з різними застосунками, та імітувати його поведінку.

Тобто по суті це невеликий смартфон, який вміє не тільки виконувати конкретні голосові команди, але й загалом самостійно взаємодіяти із застосунками та шукати інформацію. А компʼютерний зір дозволяє Rabbit R1 не тільки чути, але й бачити користувача, щоб краще його розуміти. Наприклад, якщо попросити R1 замовити вантажне таксі на певний час, він зробить все самостійно через відповідний застосунок з усіма нюансами.

Після презентації Rabbit Inc. написали, що за день отримали 10 тисяч передзамовлень на R1, тому поки що всі вони заброньовані. Але компанія продовжує приймати замовлення, які обіцяє виконати навесні. У продаж R1 має надійти в березні 2024 року. Його ціна — $199.

Прозорий телевізор LG Signature OLED T TV

Прозорі екрани — давно не новина. Останні кілька років на CES постійно презентують одразу кілька таких. І цього року, крім LG, свій прозорий екран MicroLED презентувала компанія Samsung.

Але Signature OLED T — особливий випадок з двох причин. По-перше, на відміну від прозорих телевізорів, які зараз є в продажу, він справді прозорий, а не напівпрозорий, і без масивних рамок. По-друге, на відміну від того ж MicroLED, це готовий продукт, повноцінний телевізор, а не просто демонстрація технологій. Хоча дату старту продажів і ціни LG поки що не повідомляє.

Signature OLED T повністю бездротовий і має контрастний екран, тобто ступінь прозорості можна регулювати, зробивши його, наприклад, звичайним телевізором. Також зображення може бути практично тривимірним, LG продемонстрували, як екран перетворюється на майже справжній акваріум з рибками.

Домашній сканер здоровʼя BeamO

Французька компанія Withings презентувала свій новий продукт — компактний мультископ BeamO, який також називають «термометром майбутнього». Він вміє одночасно вимірювати температуру тіла, пульс і рівень кисню в крові, виводити на екран кардіограму й аналізувати стан легень.

Розробники запевняють, що все це BeamO вміє робити ще й дуже швидко — буквально хвилина-дві на всі показники. Пристрій заряджається від USB-С і синхронізується із застосунком Withings Health Mate, який зберігає дані та дозволяє оцінити стан здоровʼя людини в динаміці.

BeamO коштуватиме $249,95. А купити його можна буде не раніше червня 2024 року, тому що спершу Withings мають отримати дозвіл від державних служб у США та ЄС.

Розумні окуляри Dusk Rx

Окуляри Dusk Rx американської компанії Ampere Tech колись можуть стати новим стандартом окулярів загалом. Основне — вони вміють регулювати тонування і відтінок. Тобто Dusk Rx можуть бути як простими прозорими окулярами, так і сонцезахисними, причому ступінь затемнення можна встановити вручну. Ба більше, через застосунок Ampere можна налаштувати їх так, щоб вони самі змінювали відтінок залежно від освітлення. Тож не треба буде знімати окуляри, якщо раптом сонце зайде і почнеться дощ.

При цьому Dusk Rx можна замовити не просто як сонцезахисні, але й за рецептом лікаря — їх роблять з різними діоптріями та для людей з неправильною будовою рогівки. Це треба вказувати при замовленні.

Dusk Rx уже в продажі, ціна — $399.

Портативний перекладач Vasco Translator E1

Польсько-американська компанія Vasco з кінця 2000-х випускає автоматичні перекладачі та словники, які поступово стають все компактнішими і зручнішими. Їхній продукт 2024 року — навушник Translator E1, який підключається до застосунку в смартфоні. Він може в режимі реального часу перекладати з 50 мов світу. В ідеалі він має взагалі усунути мовні барʼєри й перекладати фрази співрозмовника просто під час бесіди. А переклад можна буде як одразу послухати в навушнику, так і почитати на екрані смартфона.

Vasco окремо наголошують, що провели масштабну роботу з великою командою лінгвістів, щоб перекладач «розумів» багато ідіом і розмовних виразів різними мовами й діалектами. І не просто перекладав їх дослівно, а адаптував під мову користувача. На CES демонстрували виставкову версію девайса. Але обіцяють, що вже з червня 2024 року в продажу зʼявиться фінальна версія. Ціна — $390.

Смарт-кільце Evie Ring

Кільце для жінок від американської компанії Movano Health. Evie Ring моніторить основні цикли — фази сну, менструальний цикл, фізичну активність. А потім у застосунку можна побачити точні дані про те, як спосіб життя впливає на здоровʼя.

Розробники зробили кільце трохи гнучким, щоб його було зручно носити, навіть якщо міняється розмір пальця. Кільце має працювати чотири дні без підзарядки та заряджатися за годину в спеціальному чохлі. Тож підзарядити Evie Ring можна і в дорозі.

Смарт-кільце вже в продажу, ціна — $269.

ШІ-бінокль Swarovski Optic AX Visio

Девайс не для всіх, а насамперед для бьордвотчерів та інших дослідників живої природи. Бінокль має поле зору до 900 м, а його штучний інтелект може ідентифікувати майже 9 000 різних птахів і дрібних тварин.

Щобільше, його 13-мегапіксельна камера може робити фото і записувати відео одразу, щойно користувач побачив щось цікаве. Фото і відео можна зразу відправляти на смартфон або передавати зображення в прямому ефірі за допомогою функції Live View. Батарея бінокля може працювати до 15 годин.

У продажу девайс зʼявиться з лютого 2024 року. Ціна — $4 799.

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