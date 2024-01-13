Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Справжнього детектива» з Джоді Фостер, похмурий детективний серіал «Кримінальне минуле» і чудернацький мінісеріал «Хлоп’я поглинає всесвіт»

Тексти

Цього тижня на Netflix, HBO, Apple TV+ і Hulu вийшли пʼять цікавих релізів. Це четвертий сезон серіалу-антології «Справжній детектив», детективний серіал «Кримінальне минуле», комедійний трилер «Самостійний», драматичний мінісеріал «Хлоп’я поглинає всесвіт» і кримінальна комедія «Зліт». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Детективний серіал «Справжній детектив» — четвертий сезон

Про що серіал. Четвертий сезон серіалу-антології «Справжній детектив» і перший сезон без сценариста і шоуранера Ніка Піццолато, який залишився виконавчим продюсером. Новий сезон написала і зняла мексиканська режисерка Ісса Лопез. Неподалік міста Енніс на Алясці безслідно зникають вісім чоловіків — працівники науково-дослідної станції. Молода поліцейська Еванджелін Наварро вважає, що це зникнення повʼязане з іншою справою — нерозкритим убивством індіанки. Їй доводиться працювати разом з начальницею поліції Ліз Денверс, хоча відносини між ними доволі прохолодні.

True Detective: Night Country / HBO / шоуранерка — Ісса Лопез / у головних ролях — Джоді Фостер, Калі Рейс, Фінн Беннетт, Фіона Шоу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Washington Post пише, що серіал дивним чином може спочатку трохи розчарувати, але під кінець сезону вирівнюється. А особливо цікаво його дивитися вдруге, коли можна не поспішати й звертати увагу на деталі. Entertainment Weekly зазначає сильну гру Джоді Фостер і каже, що серіал відчутно програє, коли її немає на екрані.

Детективний серіал «Кримінальне минуле»

Про що серіал. Невідома жінка телефонує в поліцію і каже, що її бойфренд, можливо, убив когось на імʼя Амелія Берроуз, але за її вбивство у вʼязниці вже сидить інша людина. Сержант Джун Ленкер вирішує перевірити цю інформацію і дізнається, що така жертва справді була. А цю справу вів досвідчений інспектор Деніел Хегарті. Спроба зʼясувати, що відбувається, виливається у протистояння між Ленкер і Хегарті.

Criminal Record / Apple TV+ / шоуранер — Пол Рутман / у головних ролях — Пітер Капальді, Каш Джамбо, Зої Вонамейкер, Чарлі Крід-Майлз / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що з точки зору сюжету в серіалі немає нічого нового, однак акторська гра й атмосфера роблять його цікавим. Variety пише, що серіал часом може здаватися заплутаним, але зрештою всі історії та сюжетні лінії вдало поєднуються.

Комедійний трилер «Самостійний»

Про що фільм. Томмі — чоловік середнього віку, який живе з мамою, працює на нудній роботі та бідкається, що його кинула дівчина. Одного разу до нього приїжджає відомий комік Енді Семберг (який грає сам себе) і каже, що Томмі обрали героєм шоу в даркнеті. Якщо він погодиться, то за ним 30 днів будуть полювати вбивці. Виживе — отримає мільйон доларів. У вбивць теж є умова: вони можуть вбити Томмі лише тоді, коли він на самоті. Тому герою доводиться постійно вмовляти знайомих, друзів і випадкових людей скласти йому компанію.

Self Reliance / Hulu / режисер — Джейк Джонсон / у головних ролях — Джейк Джонсон, Анна Кендрік, Наталі Моралес, Мері Голланд / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Hollywood Repoter каже, що фільм міг би бути й кращим — глядачам надто легко забути, що життя Томмі в постійній небезпеці. Оглядач на RogerEbert вважає, що у стрічці є кілька цікавих ідей, які, утім, не отримують належного розвитку.

Драматичний мінісеріал «Хлоп’я поглинає всесвіт»

Про що серіал. Екранізація однойменного напівавтобіографічного роману 2018 року австралійського письменника Трента Далтона. 1980-ті, Брисбен, Австралія. 13-річний Ілай живе в бідній родині разом з мамою Френсіс і німим братом Ґасом. Також є його батько Роберт, бойфренд мами Лайл і Слім — немолодий чоловік, який намагається допомагати родині Ілая. Ілай поступово знайомиться з кримінальним світом Брисбена. Й одного разу він має врятувати свою маму і родину.

Boy Swallows Universe / Netflix / шоуранер — Джон Коллі / у головних ролях — Фелікс Кемерон, Зак Берджесс, Тревіс Фіммел, Саймон Бейкер, Фібі Тонкін / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian критикує серіал за різкий фінал, який трохи псує загальну картину, але каже, що в цілому це гарна і приємна розповідь про дорослішання. Оглядач на Decider рекомендує серіал і хвалить його за гарний сценарій і фантастичну акторську гру.

Кримінальна комедія «Зліт»

Про що фільм. Інтерпол змушує професійного злодія Сайруса Вітакера провернути для них складну справу — вкрасти вантаж золота на $500 мільйонів з літака в повітрі. Ситуація ускладнюється тим, що власник літака — небезпечний терорист. Сайрус збирає команду найкращих спеціалістів з пограбувань. Агентка Інтерполу Еббі Ґладуелл вирушає разом з ними, щоб проконтролювати місію.

Lift / Netflix / режисер — Фелікс Ґері Ґрей / у головних ролях — Кевін Гарт, Ґуґу Мбата-Роу, Урсула Корберо, Вінсент Д'Онофріо / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 28% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у фільму є сильні сторони, інколи дивитися буде цікаво. Але, на жаль, між героями Гарта і Мбата-Роу немає ані крихти хімії, причому точно не з вини Мбата-Роу. IGN вважає, що стрічка мала всі складові успіху, але жодну з них вона не використала за призначенням.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні🔸 Buy me a coffee🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua