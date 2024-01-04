Заледве тримаєте менталочку? У всьому бачите ІПсО? Постійно страждаєте від знецінення? «Бабель» зібрав головні слова 2023 року, які встигли набриднути (це вже знецінення?)

Тексти

Найвідоміші словники світу вже визначилися з головними словами 2023 року. Так, укладачі Кембриджського словника вибрали слово «галюцинувати», маючи на увазі, що сучасні нейромережі, як і люди, можуть помилятися і бачити те, чого немає. А за версією Оксфордського словника, слово року — сленгове rizz, що означає «стиль, чарівність або привабливість». «Бабель» не словник, але редакція теж задумалася, яким може бути слово року. Виявилося, що таких слів в Україні доволі багато. І, чесно кажучи, вони починають набридати. Тож ми додали трохи іронії.

А а

Анонімне джерело в оточенні президента — дуже затребувана і популярна людина в середовищі українських і західних журналістів. На коментарях анонімних джерел у 2023 році українські та західні журналісти вибудовували більшість текстів про українську владу і ситуацію на фронті. Саме вони були головним коментаторами в матеріалі Саймона Шустера в Time «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського». Через анонімність непросто зрозуміти, чи варто довіряти словам таких джерел — тому цей термін часто вживають із саркастичним відтінком.

Б б

Бульбашка — термін із соцмереж. Їхні алгоритми працюють так, що подають користувачам переважно ту інформацію, яка їм передбачувано сподобається. Так у людей формується думка, що їхнє оточення — це і є весь реальний світ, а опоненти помиляються, бо обмежені своїми бульбашками.

В в

Вестерни — або вестернери, від анг. west — захід. Мешканці Західного світу. Зазвичай слово вживають у негативному контексті — коли виникає припущення, що вестерн завжди ситий, егоїстичний, наївний, боязкий і відмовляється бачити всі трагедії цього світу. Коли вестерни дають Україні гроші та зброю, це вже «наші західні партнери».

Вкраїнчики — українці в зневажливому або поблажливому контексті. Це майже те саме, що вестерни (але з українськими паспортами), які не потрапили в чиюсь інформаційну бульбашку, тому здаються обмеженими, примітивними, боязкими.

Е е

Економічний фронт — застарілий термін, яким деякі люди намагалися пояснити, чому вони не воюють. Кожен економічний фронтовик за визначенням мав сплачувати податки. Коли зʼясувалося, що за замовчуванням це має робити кожен, термін став непопулярним і стидким. Тепер ті, хто його вподобали, використовують інші конструкції — як от «навіщо …, якщо в Україні корупція?», «що мені дала ця держава?». Однак термін досі зустрічається в публічних комунікаціях, попри те, що є оксюмороном.

З з

Зозуленька — психологічне здоровʼя людини. Вважається, що її потрібно тримати всіма доступними способами, бо інакше можна негайно зʼїхати з глузду. Темі тримання зозуленьки в сучасному світі присвячено набагато більше контенту, ніж потрібно.

Знецінення — абсолютно все, що не подобається. «Ти погано зробив свою роботу» — знецінення чужої праці. «Замість допомагати — бʼєш байдики» — знецінення чужого вибору. «Подумаєш, проблема» — знецінення чужих проблем. Якщо покопатися, і це пояснення — знецінення самого поняття «знецінення».

І і

ІПсО — акронім терміну «Інформаційно-психологічна операція». Сплановані дії, часто військово-політичного характеру, що мають негативно вплинути на почуття, мотиви і критичне мислення ворогів. Такі операції дотичні до пропаганди і дезінформації. В контексті українських соцмереж ІПсО — це будь-яка інформація, що не подобається особисто вам і не відповідає вашій картині світу. Незгодні з попереднім реченням? Це ІПсО!

К к

Київчата — типове звернення автора Telegram-каналу «Николаевский Ванёк» до мешканців Києва під час повітряних тривог. Від представників інших регіональних груп (житомирчат, харківчат тощо) жителі столиці нічим не відрізняються — після відбоїв їм треба «пісять і спать».

Комунікувати — головний обовʼязок кожної людини, громадянина, представника державної влади і громадського сектора. Відповідно до сучасних уявлень про світ проблеми з комунікацією лежать в основі всіх проблем — політичних, економічних і особистих. Вважається, що як усе на світі правильно прокомунікувати, одразу настане щастя.

Крепко — в значенні «міцно», «добре» чи просто «дуже». Діалектне українське слово, повʼязане з польським krzepki або російським «крепкий». Чомусь стало крепко популярним в українських соцмережах. Зараз крепко можна робити що завгодно — битися, працювати, просто виглядати, снідати чи відвідувати вбиральню.

Куколд — роль у нестандартній сексуальній практиці, коли хтось любить споглядати секс свого партнера з іншими людьми. У соцмережах вживається в будь-якому зневажливому значенні. В українські соцмережі термін прийшов від західних і російських ультраконсерваторів. Вестерни — куколди. Вкраїнчики і малороси — куколди. Всі навколо куколди, лише ти не куколд!

Кукуха — див. Зозуленька.

Л л

Людинка — те саме, що й людина розумна, тобто Homo sapiens. Причини, з яких так багато людей вживають саме це слово замість слова «людина», встановити не вдалося.

М м

Малороси — недостойні українці, термін за змістом схожий на «вкраїнчиків», але набагато образливіший. Вважається, що малороси мали можливість бути українцями, але відмовилися від цієї опції і продовжують жити в російській культурі. На ділі малорос — це будь-яка людина, чиї політичні та суспільні погляди не збігаються з вашими.

Менталочка — див. Зозуленька.

Н н

Наративи — значення терміну залежить від контексту. Загалом наратив — це послідовність реальних або вигаданих фактів і подій, які складаються в цілісну оповідь. До прикладу, коли говорять про наративну частину кінофільму, мають на увазі саме сукупність сюжету, персонажів, діалогів і подій та оцінюють, чи вдало їх поєднали в єдину розповідь про щось. В українському публічному просторі термін чомусь вживається в множині — в значенні «тези», «положення» або «мотиви». Приклад: «наративи російської пропаганди». Хоча «наратив» і «теза» — це не синоніми. Навпаки, наратив публічної промови може складатися з тез. Вийшло довго, складно і нуднувато, але які «наративи», таке й пояснення.

Не на часі — все, що під час великої війни здається недоречним: гучні свята, марнотратство, довгі відпустки за кордоном, критика влади. Елементи списку можуть відрізнятися від бульбашки до бульбашки — абсолютно правильного переліку не існує. Головне, памʼятати: цей аргумент 100-відсотково ефективно відбивається іншим — «завжди на часі».

П п

Повєсточка — ні, не та, яку видають військовозобовʼязаним, а та, що порядок денний. Але не будь-який, а конкретний. Це конспірологічне уявлення про те, що в Західному світі є змова політиків, бізнесменів, громадських діячів і багатьох інших людей, які накидають людству ідеї гуманізму, рівності й толерантності одних людей по відношенню до інших. Приклад: «У пʼєсі Шекспіра «Отелло» 1603 року є темношкірий. Знову ця повєсточка!» Яким чином може існувати змова, в якій беруть участь щонайменше мільйони людей по всьому світу — невідомо.

Потужно — див. Крепко.

С с

Сенси — в однині сенс — це сутність чогось, значення і зміст події чи явища. У множині термін перетворюється на риторичний прийом, який дозволяє в суперечці заявити про себе, як про мудру людину. Приклад: «Учням на уроках історії треба не дати вчити, а сенси!» Єдина умова — в жодному разі не конкретизувати, що саме маєте на увазі.

Слей — в англійській мові слово slay має багато значень. Це і «жорстоко вбити», і «засмутити», але й «справити добре враження» чи просто констатація, що щось у цьому світі — приголомшливо гарне. Заслеїти можна роботу, якщо добре її виконати, а можна вбратися в слейовий одяг. Навіщо це слово потрібне — ніхто не знає. За прогнозами, вже скоро ним почнуть користуватися люди похилого віку, аби скидатися на молодих.

Срачі — архаїчний термін, позбутись якого неможливо через невмирущу актуальність. З часом в українських соцмережах зʼявилася теза про те, що наші срачі, їхня кількість та інтенсивність — унікальні. Чи це дійсно так, чи громадяни інших країн насправді поводяться в соцмережах так само — ніхто не вимірював.

Т т

Так не робе — натяк на те, що ваш опонент у дискусії — бовдур, усі його ідеї погані, їх неможливо або не треба втілювати в життя. Тональність сучасних дискусій тяжіє до того, що не можна казати, що ви з чимось просто не погоджуєтеся — це знецінення. Треба одразу знищити опонента і всі його ідеї в зародку.

Тригер — це слово (словосполучення або навіть речення), почувши чи прочитавши яке ви заплакали, розізлилися, або у вас почало сіпатись око. Підходить майже будь-яка емоційна реакція. Як би краще пояснити… «Україна має почути аргументи Кремля і сісти за стіл перемовин». Так зрозуміліше?

У у

Українчики — див. Вкраїнчики.

Х х

Хтивка — те саме, що нюдс, від англ. nude — оголений. Хтивки — це фотографії оголеного або частково оголеного тіла юзерів соцмереж, які вони показують іншим юзерам соцмереж. А ті радіють, хоча загалом різної еротики і порнографії в інтернеті повно. Аналіз більшості хтивок показує, що основна мета сучасних юнаків і дівчат — бути сексуальними та інфантильними одночасно. Може бути, мета недосяжна.

Ш ш

Шакалячий експрес — колективна діяльність користувачів соцмереж, яка полягає в тому, що вони пишуть комусь образливі слова, але не просто так, а з реальної чи уявної причини. Є гіпотеза, що такі групові сеанси використання ненормативної лексики можуть у майбутньому магічним чином призвести до появи десь інституту репутації. Але ця гіпотеза поки що не підтверджується експериментами.

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