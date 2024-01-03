«Бабель» зібрав вісім важливих цифр року. Деякі вас точно здивують, а деякі, сподіваємося, порадують

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Семенова Поліна / Бандус Катерина / «Бабель»

Через війну навкруг постійно багато емоцій — українці плачуть, радіють, співчувають і ненавидять так, як ніколи раніше. Ми спробували відкинути емоції й розповісти про головні події року в цифрах. З першим вийшло не дуже, а вісім головних цифр кореспондент «Бабеля» Олександр М’ясищев зібрав. Для цього він написав кількадесят запитів і отримав десятки відповідей.

Протиповітряна оборона України стала значно потужнішою. Сили ППО навіть збивали «Кинджали»!

«Бабель»

За даними OSINT-групи Oryx, зараз українське небо захищають три батареї Patriot (і додатково чотири пускові установки), 12 NASAMS, пʼять IRIS-T, одна SAMP/T та інші системи. Вони дозволяють збивати балістичні, крилаті й авіаційні ракети, ударні дрони Shahed-136/131 і «Ланцет» та навіть «Кинджали», що їх росія позиціонує, як ракети, яким не страшні будь-які ППО. Перший «Кинджал» Україна збила 4 травня в Києві, а за весь рік їх було 15. Українські зенітники довели: ця ракета, що «не має аналогів», — черговий російський міф.

Не тільки росія била по нас — ми теж били по росії. І навіть у Москві приземлялися українські дрони

«Бабель»

Лише протягом травня — серпня Україна атакувала росію 500 разів. Обстріли прикордонних територій росії в Бєлгородській, Брянській і Курській областях стали звичними — тільки Шебекіно за рік обстріляли понад 140 разів. Диверсанти десятки разів підривали російську залізницю. А найбільш відомі та успішні атаки — це удари по Кремлю, діловому центру «Москва-Сіті», російських аеродромах, нафтобазах і оборонних заводах. Відстань від державного кордону до деяких цілей сягала 500 км.

Кажуть, українці стали менше донатити. Може, так і є — але підтримка армії все одно вражаюча

«Бабель»

Ми рахували тільки донати, що зібрали найбільші благодійні фонди: «Повернись живим», Фонд Сергія Притули та фандрейзингова платформа United24. За ці гроші вони забезпечували військо дронами, транспортом, оптикою, медициною та звʼязком. Червень 2023-го виявився рекордним за рік — тоді вдалось зібрати 2,4 млрд грн.

Завдяки цим грошам фонди втілили багато великих проєктів. «Повернись живим» зібрав 733 млн грн, щоб купити 486 мінометів, 100 гранатометів і 200 кулеметів для бригад ТрО. Фонд Притули купив 101 далекобійний БпЛА «Морок», тисячі FPV-дронів, протимінні трали й десятки одиниць бронетехніки. А United24 збирав на відбудову, гуманітарну допомогу, розмінування й тисячі FPV-дронів.

В 2023 році ці три фонди зібрали приблизно на 2,5 млрд грн менше, ніж в 2022-му. До того ж, ще понад 15 млрд грн у лютому-квітні 2022-го надійшло на рахунки Національного банку. Зокрема — збори Фонду Притули впали майже вдвічі, у «Повернись живим» — на 20%. Показники виросли тільки у платформи United24: в 2023 році вона зібрала на 600 млн грн більше.

У полоні в росіян досі залишаються тисячі українців. Але держава продовжує повертати їх додому

«Бабель»

989 звільнених військових — саме про стількох сумарно повідомили ГУР і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед військових були важкопоранені, оборонці Маріуполя, Бахмуту й острова Зміїний.

За рік офіційно провели 13 обмінів, більшість — у першому півріччі. Останній відбувся 7 серпня 2023 року. Відтоді росія призупинила обміни, щоб вплинути на українське суспільство, розповідав голова Координаційного штабу Петро Яценко. Та непублічно, каже Володимир Зеленський, обміни тривають, іноді — просто на полі бою.

Загалом від 24 лютого 2022 року з полону звільнили 2 598 українців. У полоні все ще перебувають 4 337 українців, 763 з них — цивільні. І це лише офіційно підтверджена цифра — справжня кількість може бути вищою: зниклими безвісти зараз вважають 11 тисяч цивільних і 15 тисяч військових.

У липні росія вийшла із «зернової угоди». Але заблокувати експорт українського зерна їй не вдалося

«Бабель»

До липня 2023 року «зерновим коридором» пройшло 389 суден із зерном. Вони перевезли понад 16,6 млн тонн продукції — кукурудзу, соняшник, пшеницю та олію. А 17 липня росія вийшла із «зернової угоди» і почала обстрілювати порти й зернові термінали України.

Вже 10 серпня Україна запустила новий тимчасовий «зерновий коридор»: його проклали морським узбережжям через територіальні води Румунії та Болгарії — по ньому пройшло 302 судна. За чотири місяці вони вивезли 10 млн тонн продукції — зерна, металопродукції, залізорудної сировини.

Все завдяки військовим успіхам України на Чорному морі. За рік Україна провела низку успішних атак морськими дронами, вдарила по штабу Чорноморського флоту в Севастополі й зрештою змусила росію виводити свій флот із Севастополя.

Україна — одна з найбільш замінованих країн світу. Рятувальники поступово просуваються мінними полями і рятують життя

«Бабель»

За рік сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та знищили 150 297 вибухонебезпечних предметів, у тому числі — 982 авіаційні бомби. Найбільше роботи було на Харківщині. А групи розмінування Нацгвардії знешкодили ще близько 11 тисяч вибухівки. Для цього вони обстежили 591 км доріг і ліній електропередач. Це — майже відстань між Києвом та Ізюмом.

Росія весь рік намагається знищити Херсон, а Україна його захищає і активно відновлює

«Бабель»

За 2023 рік у Херсонській області відновили 2 397 приватних і 14 багатоквартирних будинків. Але росіяни не припиняють обстріли — тож основна робота попереду.

Усього за 2023 рік в Україні відремонтували понад 16 тисяч будинків. Такі дані «Бабелю» надали міські та обласні прифронтові адміністрації. Рекордсмен — Київська область, там відремонтували 5 623 приватних та 488 багатоквартирних будинків.

І бонус — пам’ятаєте, скільки було тривог через зліт Міг-31К? Ми і це порахували

«Бабель»

За рік в Україні оголошували 127 повітряних тривог на всій території країни лише через зліт МіГ-31К. Тобто раз на три дні.

Загалом сирени в областях лунали набагато частіше. Наприклад, лише на Київщині за рік було 866 тривог. Сумарно вони тривали майже місяць — 26 днів.

Для нас є дві головні цифри року: 603 628 км², а ще — сотні тисяч наших читачів. Підтримайте роботу «Бабеля»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.