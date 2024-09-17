Через росіян дрони сприймаються як знаряддя вбивства. Взагалі ж вони ― помічники аграріїв, метеорологів, служб доставок і фотографів. Особливо останніх. Ось 17 найкращих знімків цьогорічної премії Drone Photo Awards
Ініціатива Art Photo Travel з італійського міста Сієна щороку проводить престижні фотоконкурси, найвідоміший з яких ― Siena International Photo Awards, або ж SIPA. Із 2018 року організація проводить окремий конкурс для знімків, зроблених із повітряних безпілотників ― Drone Photo Awards. Уже відомі фіналісти цьогорічної премії ― це фотографи з усього світу. Ось які знімки сподобались нам найбільше.