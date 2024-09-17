Через росіян дрони сприймаються як знаряддя вбивства. Взагалі ж вони ― помічники аграріїв, метеорологів, служб доставок і фотографів. Особливо останніх. Ось 17 найкращих знімків цьогорічної премії Drone Photo Awards

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Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Ініціатива Art Photo Travel з італійського міста Сієна щороку проводить престижні фотоконкурси, найвідоміший з яких ― Siena International Photo Awards, або ж SIPA. Із 2018 року організація проводить окремий конкурс для знімків, зроблених із повітряних безпілотників ― Drone Photo Awards. Уже відомі фіналісти цьогорічної премії ― це фотографи з усього світу. Ось які знімки сподобались нам найбільше.

Засніжене село Каргапазарі на сході Туреччини. Фото Хусейна Карагана. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Міст через мулисту річку Цяньтан у східному Китаї. Фото Шен Цзяня. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Океанські хвилі на чорному піску в Іспанії. Фото Ігнасіо Медема. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Зграя чайок відпочиває на воді в затоці Дохи, Катар. Фото Мохда Хоршида. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Вулкан Фаградальсфьялл в Ісландії. Фото Даніеля Віньє Гарсіа. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Позалицявшись одне до одного, пара білих ведмедів засинає разом. Фото Флоріана Леду. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Збір журавлини в американському штаті Массачусетс. Фото Бреда Вейнера. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Вівчар у Болгарії. Фото Іво Данчева. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Латиноамериканські мігранти, намагаючись дістатися США, проходять через Дарʼєнський розрив між Панамою і Колумбією. Фото Луїса Акости. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

Зруйнований росіянами житловий квартал в Україні. Фото Керол Гузі. Drone Photo Awards 2024 / «Бабель»

«Бабель» теж старається дивитися на події звисока, та носа не задирає. Підтримайте нас: https://babel.ua/donate.