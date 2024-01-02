Depeche Mode і Metallica, саундтрек Cyberpunk 2077 і дуже багато електроніки. Десять найкращих альбомів 2023-го за версією «Бабеля»

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Семенова Поліна / Бандус Катерина / «Бабель»

У 2023 році на велику сцену нарешті повернулися легендарні виконавці. Depeche Mode, Fever Ray, Dozer вперше за роки видавали нові альбоми — і багатьом вдалося нас здивувати. Редакція «Бабеля» зібрала десять платівок минулого року, якими ми заслухувалися і тепер радимо вам. А ще не забувайте про наші плейлісти за листопад і грудень.

“Radical Romantics”, Fever Ray

Дата виходу: 10 березня.

Жанр: електронна музика, трип-хоп.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Шведська співачка Карин Андерсон давно не випускала нових альбомів, але шестирічна пауза пішла їй на користь. “Radical Romantics” звучить напрочуд цілісно і менш похмуро, ніж дебютний альбом “Fever Ray”. Тут залишився і фірмовий звук Андерсон, і глибокі мелодії, і впізнаваний вокал — ідеальний варіант, щоб зануритися у свої думки.

“EVEN MORE D4TA”, Moderat

Дата виходу: 17 березня.

Жанр: техно, IDM.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

Ще одне важливе повернення — Moderat з альбомом “EVEN MORE D4TA”. Це перший повноформатний студійний реліз за шість років. Він відрізняється від попередніх трьох альбомів, що стали фірмовими для Moderat, але точно не в гірший бік. Тут знайшлося місце і класичному техно, і м’яким мелодіям, і навіть психоделу (але зовсім трошки). Чудовий альбом, аби ненадовго втекти від реальності.

“Memento Mori”, Depeche Mode

Дата виходу: 24 березня.

Жанр: соул, синті-поп, пост-рок.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

“Memento Mori” — перший альбом легендарного гурту за шість років і перший після раптової смерті клавішника Ендрю Флетчера. Хлопці не приховують, як важко було вперше за 40 років працювати лише вдвох. Цей альбом — спокійніший і ліричніший за попередній, у ньому майже немає традиційних для гурту ламаних ритмів. Але є багато імпозантного голосу Дейва Гаана, несподіваних нових музичних поєднань і текстів про кохання. Альбом сприймається дуже легко. Чудово пасує до романтичної вечері чи самотньої прогулянки ранковим парком.

“72 Seasons”, Metallica

Дата виходу: 14 квітня.

Жанр: треш-метал.

Рекомендує: журналіст Олександр Мʼясищев.

Цьогоріч легенди треш-металу випустили перший за шість років альбом. «72 пори року» — це перші й найважливіші 18 років життя, які формують людину, пояснював лідер гурту Джеймс Гетфілд. Альбом нагадує рефлексію на минуле як Гетфілда, так і самого гурту. Тому на платівці дуже багато вдалих відсилок до старих пісень. Мало хто очікував почути в альбомі другий “The Black Album”, але це гідна робота: насичені гітарні партії, потужний голос і нарешті помітний бас.

“Drifting in the Endless Void”, Dozer

Дата виходу: 21 квітня.

Жанр: стонер-рок.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Довгоочікуване повернення шведського стонер-гурту Dozer — перший альбом за 15 років і шостий загалом. Описувати його немає сенсу — якщо ви любите стонер-рок, то й так знаєте, як звучать Dozer. Якщо ні — спробуйте. Символічно, що “Drifting in the Endless Void” вийшов на лейблі Blues Funeral Recordings, яким керує Джадд Шиклер — колишній співвласник легендарного американського лейблу MeteorCity Records з Альбукерке, де, власне, й виходили перші релізи Dozer на початку 2000-х.

“Upon Loss Singles”, Knocked Loose

Дата виходу: 14 червня.

Жанр: металкор.

Рекомендує: керівник відділу новин Костя Андрейковець.

МініEP “Upon Loss Singles” гурту Knocked Loose став одним із найзнаковіших музичних релізів 2023 року. Він наче вибух, що лунає сім хвилин. Нова робота хлопців з Кентуккі наробила галасу на metalcore/hardcore-сцені, а деякі ютубери винесли її в топ релізів. Стример Nik Nocturnal, у якого понад мільйон підписників, взагалі заявив, що після цієї платівки «всі інші гурти можуть вийти за двері». Частково він має рацію. Треки з “Upon Loss Singles” — потужні, люті й тримають в напрузі до самого кінця. Не в останню чергу завдяки вокалу Браяна Гарріса.

“Jai”, Uma

Дата виходу: 14 вересня.

Жанр: джаз, фолк, електронна музика.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Ума Буннаг молода співачка — їй 28 років. В неї кілька EP та єдиний повноцінний альбом. Але в “Jai” відчувається зрілість ― можливо, через уміння говорити про важливе й іноді болюче без крику. Можливо, через низький, глибокий голос і здатність кількома музичними інструментами досягти емоційної напруги. Або через змішування різних стилів, до чого спонукає походження: Ума народилася в сімʼї британки й тайця, виросла в Барселоні, навчалась на півночі Англії. Так чи інакше, а кожен новий трек альбому (а вони зʼявлялися поступово) здавався в минулому році доречним.

“The land is inhospitable and so are we”, Mitski

Дата виходу: 15 вересня.

Жанр: кантрі, фолк.

Рекомендує: новинарка Олександра Опанасенко.

Альбом нагадує вересень, самотність у кімнаті, де повно людей, і легке сяйво світлячків літнім вечором. Від деяких пісень хочеться кружляти кімнатою, а від інших — дуже сумно посміхнутись і не розмовляти ні з ким пів вечора. Платівку не бажано слухати меланхолікам — можна випадково впасти у великий смуток і повиривати собі все волосся. Але варто послухати всім, хто любить щось красиве. Особливо пісню “My Love All Mine All Mine”.

“Phantom Liberty (Original Score)”, Cyberpunk 2077

Дата виходу: 29 вересня.

Жанр: електронна музика.

Рекомендує: грантова менеджерка Марина Колесниченко.

Цей рік — суміш дарквейву, синтвейву та електроклешу. The Midnight, Perturbator, Carpenter Brut — гурти, які не зникали з плейлісту. Але альбомом року став саундтрек до доповнення Cyberpunk 2077 — “Phantom Liberty”. Це експериментальний мікс з динамічних електронних бітів, текстурних синтезаторних шарів і оркестрових елементів. Всі композиції написав Пйотр Адамчик, ін-хаус композитор CD Projekt RED — польської студії, що розробила гру. Всі 19 композицій можна прослухати десь за годину. Кожен трек — маленька історія, де замість слів похмурі звуки синтезаторів, глибокі баси та меланхолійні звукові ефекти. Це не просто фон для ігрового всесвіту, а складне, багатошарове полотно, яке змушує уявити непривітне й холодне майбутнє. Найкрутіший трек — “Never Looking Back”.

«Майбутній альбом», thekomakoma

«Осінній альбом», thekomakoma

Дата виходу: 24 травня і 30 жовтня.

Жанр: танцювальна, електронна, поп.

Рекомендує: заступниця головного редактора Юліана Скібіцька.

У 2022 році Володимир Дантес назвав thekomakoma відкриттям року. Але гурт заслужено можна назвати відкриттям щонайменше десятиліття. Те, що починалося як стьобні пісні під таке саме стьобне техно (згадайте перші треки «Христос Воскрес» або «Річку-чарівницю»), перетворилося на глибокі роздуми й рефлексії Сергія Сілакова про нинішнє життя і війну. Він не впадає в моралізаторство — це схоже на розмову з другом про те, що кожного з вас хвилює. Два нових альбоми — ніби два сонячних промінчики в темряві минулого року. Вони неймовірно теплі — тож точно зігріють взимку.

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