Метро на Виноградар обіцяли побудувати сім років тому. Тепер строки знов перенесли — упʼяте і, схоже, не востаннє. Згадуємо історію чергового київського довгобуда і тих, хто таким його зробив

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Дванадцятого грудня 2023-го Київський метрополітен розірвав договір із компанією «Київметробуд», що мала побудувати дві станції метро на Виноградар — «Мостицьку» і «Варшавську». Компанія не вклалася в терміни — будівництво, що триває понад пʼять років і коштувало 4 мільярди гривень, мали завершити у 2022-му. Тепер київська влада називає нові терміни — кінець 2024 року, і це за умови нормального фінансування. «Бабель» згадує, як, хто і за скільки будував метро на Виноградар і чому його досі немає.

Уперше про метро на Виноградар заговорили у 2008 році. Тодішній мер Леонід Черновецький розпорядився, щоб метрополітен почав проєктувати будівництво на Виноградарі нових станцій та електродепо. Їх мали звести «найближчим часом». У 2013 році голова КМДА Олександр Попов заявив про план побудувати три станції в напрямку проспекту Правди. Влада обіцяла відкрити їх до 2016 року.

Але у 2016-му до плану будувати метро тільки повернулися. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило відкриті торги на розробку проєкту і виділило на це перші 18 мільйонів гривень. На торгах перемогла компанія «Київметробуд», яка тоді належала російському бізнесмену Сергію Кияшку і Володимиру Петренку.

Увесь проєкт — це продовження Сирецько-Печерської лінії і будівництво чотирьох станцій: «Мостицька», «Варшавська», «Виноградар» і «Маршала Гречка». «Київметробуд» мав збудувати дві перші, а також електродепо. Будівництво двох станцій оцінювали в 6 мільярдів гривень. Під землею мали прокласти 3,7 км підземки, зокрема 1,3 км між станціями «Сирець» і «Мостицька».

Дедлайни зірвали від самого початку. У лютому 2017 року мер Віталій Кличко казав, що будувати метро мають почати того ж року, а дві станції — здати до 2020-го. Але проєкт затвердили тільки в липні 2018-го, у листопаді на роботи виділили перший мільярд. Роботи почали тільки в лютому 2019 року.

Терміни здачі станцій теж постійно зсувалися. Спершу місто орієнтувалося на 2020 рік, але згодом посадовці дедалі частіше згадували 2021-й. У ці роки й мер, і метрополітен неодноразово запевняли, що метро будується за графіком, а станції мають відкрити до кінця 2021-го. Повідомлення про те, що місто ніяк не встигне відкрити метро, мер називав брехнею.

Наприкінці 2020 року місцеві помітили, що роботи на відкритій ділянці метро не ведуть, а будівельну техніку вивезли з майданчика. Згодом мер визнав, що графік зсунувся, й обіцяв до кінця 2021 року запустити принаймні станцію «Мостицька». Уже в жовтні 2021-го Кличко заявив, що «Київметробуд» не встигає, і через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до кінця 2022 року.

Підрядник «Київметробуд» казав, що роботи затримуються через локдауни й пандемію. Насправді компанію підозрюють у розкраданні грошей. Загалом авансом на будівництво вона отримала близько 4 мільярдів гривень. Як стверджує столична прокуратура, замість того щоб на ці гроші будувати, посадовці «Київметробуду» поклали 1,7 мільярда гривень на депозит. З них у 2019 році компанія отримала відсотки у 139 мільйонів. Отримані прибутки переводили на рахунки фірми, повʼязаної із забудовником Вадимом Столаром, писали «Наші Гроші».

У вересні 2023-го Нацполіція провела 14 обшуків у справі «Київметробуду», у грудні — ще 30. «Київметробуд» нібито незаконно перевів 530 мільйонів гривень на рахунки двох інших компаній як аванс за будматеріали й роботу. Насправді ці компанії не працювали.

Усі роботи на обʼєкті зупинили з початком великої війни й досі не відновили. Із січня 2023-го метрополітен вирішив корегувати проєкт будівництва, бо в ньому виявили «недосконалості». Його досі корегують, хоча планували закінчити в серпні 2023-го.

У кінці 2022 року роботи на станціях виконали тільки на 60%, казали в Нацполіції. До грудня 2023-го будівельники зробили основні конструкції вентиляційного вузла і проклали 1,3 км тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька». Їм треба прокласти ще один такий тунель.

На будівництво двох станцій і депо вже витратили понад 4 мільярди гривень. Понад половину виділеної суми видав Кабмін, ще частину — місто. Тепер «Київметробуд», який порушив умови договору, має повернути частину авансу метрополітену. Між сторонами тривають судові суперечки.

Після розірвання договору Київ шукатиме нового підрядника і з ним продовжить роботу, заявив заступник мера Микола Поворозник. Однак це буде нескоро. Терміни посунули через блекаути, мобілізацію частини працівників і повітряні тривоги, під час яких усі йдуть в укриття, казав директор метрополітену Віктор Брагінський.

Тепер станції обіцяють відкрити до кінця 2024-го. Наступного року в будівництво метро планують вкласти ще 328,2 мільйона гривень — це менше, ніж планувалося. Тож зсунулися й графіки будівництва всього комплексу із чотирьох станцій. Якщо у 2024 році місто таки виділить на метро 328,2 мільйона гривень, нова гілка буде готова на 4,6%. Увесь проєкт хочуть завершити у грудні 2028-го. Загальна вартість становитиме щонайменше 11,1 мільярда гривень.

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