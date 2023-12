Що подивитися на свята. Десять найкращих серіалів 2023 року за версією редакції «Бабеля». І так, наші смаки дещо специфічні

Тексти

Увесь 2023 рік редактор «Бабеля» Дмитро Раєвський розказував вам про найкращі серіали, збирав відгуки та рецензії критиків, радив, які премʼєри не варто пропускати. А в останні дні року за рецензіями він звернувся до редакції. Наші журналісти, дизайнери, редактори та грантові менеджери розказали про серіали, що запамʼяталися їм найбільше. Таких назбиралось десять — якийсь із них ви точно пропустили, та дарма. Насолоджуйтеся переглядом.

Історичний серіал «Корона» — шостий та останній сезон

Про що серіал. Сюжет нового сезону серіалу про британську королівську сімʼю починається за два місяці до трагічної загибелі Діани, на той час уже колишньої дружини принца Чарльза. Шостий сезон — останній. Його розділили на дві частини. Перша складається з чотирьох епізодів і фокусується на історії Діани. У другій частині головною героїнею знову стає королева Єлизавета II.

Рекомендують: шеф-редакторка Катерина Коберник, політична журналістка Оксана Коваленко, керівниця грантового відділу Олена Пашковська.

Чому рекомендують. Шостий сезон нагадав тим, хто забув, а таких після посередніх третього і четвертого було чимало, чому у 2016-му «Корона» стала справжньою сенсацією й у 2017-му отримала «Золотий глобус». І, як не дивно, це не завдяки Елізабет Дебікі в ролі Діани, а завдяки королеві. Нарешті після кількох сезонів вона знову вийшла на перший план. Імельді Стонтон, яка зіграла Єлизавету, вдалося майже неможливе — у кіно затьмарити Діану, яка за життя затьмарила королеву. В останніх серіях режисер ніби підбиває підсумки всього життя королеви й недвозначно підводить до думки, що вона остання з сімʼї, для кого корона була не тягарем і не додатком до грошей та замків, а честю. І що лише вона була здатна тримати купи всіх цих багатих, амбітних і розбещених людей, щоб коли треба, вони виходили на балкон палацу і тішили поціновувачів традицій глянцевими фото. Попри пафос інтерʼєрів, в останній частині сезону королева чи не вперше за шість сезонів стає просто людиною, яка боїться смерті, боїться, що близькі згублять справу її життя, не хоче бути безпомічною і недоречною. Мабуть, саме цього відчуття «нормальності» бракувало тим, хто недолюблював Єлизавету в реальному житті. Хоча менш величною від цього вона не стала.

The Crown / Netflix / шоуранер — Пітер Морґан / у головних ролях — Імельда Стонтон, Елізабет Дебікі, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 55% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Комедійний детектив «Убивства в одній будівлі» — третій сезон

Про що серіал. Бродвейський режисер Чарльз, колишня зірка телесеріалів на пенсії Олівер і художниця Мейбл — сусіди по дому. У них не надто багато спільного, але всі троє є шанувальниками подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в мангеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди обʼєднують зусилля, щоб розкрити злочин, і запускають власний подкаст. У третьому сезоні герої починають нове розслідування, повʼязане зі смертю актора Бена Гленроя, який грав головну роль у пʼєсі Чарльза «Передсмертний хрип».

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Чому рекомендує. Не треба лякатися слова «подкаст» в описі, «Убивства в одній будівлі» — це класичний комедійний детектив старої школи із зимовим Мангеттеном, його колоритними мешканцями та відповідним специфічним гумором. Другий сезон серіалу критикували за одноманітність, деякі критики навіть пророкували, що у третьому він остаточно перейде до самоповторів та його можна буде закривати. Але ні. Третій сезон вийшов чи не найкращим. По-перше, мюзикл «Передсмертний хрип», який існує всередині сюжету, по суті існує і в реальності — для сезону написали багато пісень, які виконують самі актори. По-друге, каст третього сезону важко перехвалити — доєдналися Меріл Стріп і Пол Радд, також є помітне камео Метью Бродеріка. Інколи сезон викликає відчуття театрального «капусника», де імениті актори просто співають і розважаються, але це непогано. Акторам було весело, тож і глядачі не сумуватимуть.

Only Murders in the Building / Hulu / шоуранери — Стів Мартін і Джон Гофман / у головних ролях — Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шорт, Меріл Стріп, Пол Радд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — третій сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Слау-хаус» — підрозділу невдах, алкоголіків і лудоманів — на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою і просто чекає, коли його співробітники звільняться. Але невдовзі після прибуття Картрайта команда Лемба опиняється в центрі великої шпигунської гри. А потім ще раз. І ще раз.

Рекомендує: заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Чому рекомендує. Для багатьох британців серіал став знаковим. Вони пишуть колонки про те, як точно там зобразили сучасну Британію — інституційний хаос, корупція, егоїзм, якщо і патріотизм, то токсичний, внутрішня ксенофобія при зовнішній показовій толерантності. Проводять очевидні паралелі між сюжетами Геррона і романами Джона Ле Карре, до того ж Лемба грає Ґері Олдмен, який грав шпигуна Смайлі в екранізації роману Ле Карре Tinker Tailor Soldier Spy. Тому що по суті Лемб — це і є Смайлі, який зламався, спився і не знайшов собі місця в новому світі. Загальна мораль серіалу проста. Саме невдахи зі «Слау-хауса» виявляються справжніми людьми, які помиляються, виставляють себе на посміховисько, але в результаті перемагають. Тому що в Лемба і членів його команди є хоча б особисті принципи, за які й залишається триматися посеред хаосу сучасного світу. Тільки триматися треба дуже міцно. Хто не втримався — програв.

Slow Horses / Apple TV+ / режисер — Сол Мецштейн / у головних ролях — Ґері Олдмен, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Кетрін Вотерстон, Сопе Дірісу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Анімаційний серіал «Блакитноокий самурай»

Про що серіал. Японія, XVII століття, період Едо. Сьогунат Токугава закриває кордони країни для іноземців. Молода жінка змішаного європейсько-японського походження Мізу, майстер меча, яку навчив сліпий коваль Ейдзі, мандрує в пошуках свого батька і трьох інших чоловіків, яким хоче помститися. Але її вороги наближені до сьогуна і беруть участь у політичних інтригах, а тому мають достатньо влади, щоб спробувати зупинити Мізу.

Рекомендують: новинарка Олександра Опанасенко, грантова менеджерка Марина Колесниченко.

Чому рекомендують. Самоізоляція Японії від зовнішнього світу, дитина «білого диявола», яка хоче помститися своєму батьку, і чудова незвична анімація — усе це змішалося в «Блакитноокому самураї». Самотній воїн шукає помсти, яка поступово знищує його душу і всіх, кому не пощастило опинитися на його шляху. Самурая вчить мудрості сліпий коваль, а згодом до нього як репʼях пристає молодий та абсолютно безнадійний учень. Проте є маленька деталь, яка робить це все незвичним. Самурай — жінка Мізу, яка ховає свої очі від усього світу. Історія насичена японською культурою, жіночим гнівом і сексом. А ще жартами, класичним «шляхом самурая», епічними саундтреками та битвами. І найголовніше — відкритий кінець, який не завершує історію головної героїні, а тільки інтригує і змушує з нетерпінням чекати другого сезону.

Blue Eye Samurai / Netflix / автори — Ембер Нойдзумі, Майкл Ґрін / у головних ролях (озвучка) — Мая Ерскін, Бренда Сонг, Кеннет Брана, Кері-Хіроюкі Тагава / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Фантастичний серіал «Добрі передвісники» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 1990 року Ніла Ґеймана і Террі Пратчетта. Новий сезон, за словами Ґеймана, заснований на ідеї другого роману, який вони обговорювали з Пратчеттом, але так і не написали. Янгол Азирафаїл і вигнаний з пекла демон Кроулі, який, звісно, теж був колись янголом, живуть свої кращі життя на Землі, а на «небесах» і в «пеклі» знов плетуться інтриги та змови. А ще на фоні невизначеності стосунків головних і другорядних героїв на Землю насувається черговий апокаліпсис.

Рекомендує: керівниця грантового відділу Олена Пашковська.

Чому рекомендує. Серіал театральний, гротескний і максимально відірваний від реального життя. Костюми персонажів та їхні манери розкривають їх більше, ніж прописані репліки, але саме тому на них цікаво дивитись. Головна увага — на стосунках, але це не «Бріджертони», тож не треба очікувати від «Передвісників» костюмованої мелодрами. Це затишний та добрий серіал, попри тему кінця світу, а його найбільший скарб — Девід Теннант, який ще в ролі Доктора Хто звик рятувати світи (і серіали).

Good Omens / Amazon Prime / шоуранери — Ніл Ґейман і Джон Фіннемор / у головних ролях — Девід Теннант, Майкл Шин, Анна Максвелл Мартін, Джон Гемм / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Драмеді «Дивовижна місіс Мейзел» — пʼятий сезон

Про що серіал. Міріам «Мідж» Мейзел — молода домогосподарка, яка живе в Нью-Йорку в кінці 1950-х. Її чоловік Джоел працює в компанії, що виробляє пластик, а вечорами розважає публіку як стендап-комік у кафе «Газлайт». Після чергового невдалого виступу він свариться з Мідж, звинувачує її у своїх невдачах, а згодом взагалі залишає жінку заради своєї секретарки. Мідж напивається з горя в тому ж кафе, а потім несподівано видає глядачам імпровізований монолог про своє життя. І цей монолог виявляється більш вдалим, ніж завчені жарти її чоловіка. Мідж вирішує будувати карʼєру стендаперки.

Рекомендує: політична журналістка Марія Жартовська.

Чому рекомендує. Пʼятий сезон розповідає про те, як Мідж досягла мети — стала відомою, успішною, багатою, але, як це часто буває, зовсім самотньою. Естетика серіалу, костюми та гра акторів — це окрема насолода, як і дотепні діалоги та жарти. І ще, якщо ви не знали, прототипом Мейзел була комедіантка Джоан Ріверз із (можливо) українським корінням.

The Marvelous Mrs. Maisel / Amazon Prime / шоуранер — Емі Шерман-Палладіно / у головних ролях — Рейчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Детективний серіал «Покерфейс»

Про що серіал. Чарлі — офіціантка в казино, яка має надприродну інтуїцію й одразу бачить, якщо людина бреше. Через цю здатність їй заборонено грати в покер, але її бос Стерлінг Фрост — молодший вирішує використати Чарлі для своїх махінацій, які він планує потайки від свого жорсткого батька, «хазяїна міста». Зрештою вона змушена тікати. Навздогін вирушає голова служби безпеки казино Кліфф Легранд. Кожен епізод, крім першого й останнього, — це окремий злочин, на який Чарлі натрапляє на своєму шляху.

Рекомендують: артдиректорка Катерина Бандус, заступник головного редактора Дмитро Раєвський.

Чому рекомендують. Серіал відверто відсилає нас до класичного детективу «Коломбо». І в плані естетики та титрів, і за побудовою сюжету — глядач від самого початку епізоду знає, хто злочинець, а інтрига в тому, як саме Чарлі виведе його на чисту воду. Але серіал цікавий не лише детективною частиною — у нього є своя естетика. Давно ніхто так красиво не показував на екрані американську провінцію — маленькі міста, мотелі та заправки, гірські курорти, придорожні стейк-хауси та взагалі дороги, які пронизують Сполучені Штати в усіх можливих напрямках.

Poker Face / Peacock / шоуранер — Раян Джонсон / у головних ролях — Наташа Лайонн, Джозеф Гордон-Левітт, Бенджамін Бретт, Стефані Сюй, Девід Кастанеда, Рон Перлман / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Детективний мінісеріал «Тіла»

Про що серіал. Мінісеріал за мотивами однойменного графічного роману британського письменника Сая Спенсера. У 2023 році детектив Шахара Хасан знаходить тіло чоловіка в лондонському районі Вайтчепел. Дивним чином це саме тіло на тому ж самому місці знаходять детективи Чарльз Вайтмен і Альфред Гіллінгед, але в 1941 та 1890 роках відповідно. А детектив Айріс Меплвуд знаходить тіло в Лондоні майбутнього — у 2053 році. Чотирьом детективами з різних епох тепер доведеться розкрити таємницю, яка суттєво вплине на їхні життя та історію Британії.

Рекомендують: політична журналістка Оксана Коваленко, заступник головного редактора Дмитро Раєвський, шеф-редакторка Катерина Коберник.

Чому рекомендують. Бо це одна з головних інтриг року. «Тіла» важко дивитися поступово, хочеться одразу дізнатися, що ж там насправді сталося. При цьому, відверто кажучи, розвʼязка може трохи розчарувати — автори й самі заплуталися у своїй логіці мандрівок у часі, далеко не всі кінці зійшлися з кінцями. Утім, сюжетна інтрига від цього дивним чином не стає гіршою. Сюжет серіалу достатньо сильно відрізняється від сюжету графічного роману Спенсера — він простіший, але в чомусь навіть кращий. Особливо в частинах розслідування Вайтмена і Гіллінгеда, які зроблені напрочуд атмосферно. Але маємо попередити про тригер — у часовій лінії 1941 року багато сирен повітряної тривоги, бомбардувань та обстрілів. Ці звуки ви ні з чим не сплутаєте.

Bodies / Netflix / шоуранер — Пол Томалін / у головних ролях — Шира Хаас, Стівен Ґрем, Амака Окафор, Джейкоб Форчун-Ллойд, Кайл Соллер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Історичний мінісеріал «Все те незриме світло»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2014 року американського письменника Ентоні Дорра, який отримав за нього Пулітцерівську премію і медаль Ендрю Карнегі. Серпень 1944 року, окупована нацистами Франція. Молода незряча француженка Марі веде підпільні радіотрансляції, які окупанти забороняють. Її трансляції слухає молодий німецький солдат Вернер. Коли в Марі починаються проблеми з гестапо, Вернер має шанс її врятувати.

Рекомендує: новинарка Софія Телішевська.

Чому рекомендує. Це єдиний серіал, який Софія подивилась у 2023 році, якщо не враховувати багаторазовий фоновий перегляд епізодів «Друга світова війна в кольорі: Шлях до перемоги». Зазвичай вона уникає перегляду серіалів через брак часу, але цей із задоволенням дивилася пів ночі — він прекрасний. Особливо сподобалася детальна описовість у фільмі, бо він адаптований для незрячих людей. Книгу має сенс читати після перегляду фільму. Обидва твори краще сприймати окремо один від одного.

All the Light We Cannot See / Netflix / режисер — Шон Леві / у головних ролях — Арія Міа Лоберті, Луї Гофман, Марк Раффало, Г'ю Лорі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 26% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Драматичний мінісеріал «Уроки хімії»

Про що серіал. 1960-ті, США. У лаборантки Дослідницького інституту Гастінгса Елізабет Зотт проблеми на роботі. Вона талановитий хімік, але через її стать їй не дозволяють проводити власні дослідження і постійно принижують. Серіал показує різні періоди з життя Елізабет — від спроби зґвалтування на випускних екзаменах до телевізійної програми «Вечеря о шостій», у якій Зотт намагається популяризувати хімію через кулінарію.

Рекомендує: дизайнерка Поліна Семенова.

Чому рекомендує. В історії Елізабет є все — захопливий сюжет, хоча він і може видатися прохідним; персонажі, які викликають співчуття і розвиваються протягом серій; гостросоціальні теми, особливо питання жінок в науці; право на справжнє життя, а не лише кухню. І що найголовніше — щасливий кінець.

Lessons in Chemistry / Apple TV+ / шоуранер — Лі Айзенберг / у головних ролях — Брі Ларсон, Льюїс Пуллман, Ейжа Наомі Кінг, Кевін Зусман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

