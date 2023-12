Що подивитися у вихідні. Байопік «Маестро» з Бредлі Купером, суперечлива фантастика Rebel Moon від Зака Снайдера і новий серіал про пригоди Персі Джексона

Тексти

Цього тижня на Netflix і Disney+ вийшли три цікаві релізи (так, цього разу небагато). Це фантастичний епік «Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню» від режисера Зака Снайдера, драматичний байопік «Маестро» про композитора Леонарда Бернстайна і пригодницький серіал «Персі Джексон та Олімпійці» за мотивами романів Ріка Ріордана. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний фільм «Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню»

Про що фільм. У далекій галактиці імперія під назвою Материнський Світ завойовує все нові та нові планети. Адмірал Аттікус Нобл з військами прибуває на невелику планету Вельдт і вимагає від місцевих фермерів забезпечити його армію продовольством. Коли місцевий староста Сіндрі йому відмовляє, Нобл забиває його до смерті. На Вельдті живе таємнича жінка Кора, яка при появі імперських військ починає швидко збирати речі, проте залишається, аби врятувати одну з мешканок планети від зґвалтування солдатами. Тим часом у самій імперії починається державний переворот.

Rebel Moon – Part One: A Child of Fire / Netflix / режисер — Зак Снайдер / у головних ролях — Софія Бутелла, Джимон Хонсу, Ед Скрейн, Чарлі Ганнем / тривалість — 2 години 15 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 23% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що поки що це нагромадження відсилок до «Зоряних війн», «Дюни» та «Володаря перснів» не виглядає цільним оповіданням, але Снайдер задумав серію, тому наступні частини можуть бути кращими. The Washington Post каже, що цей фільм виглядає як амбітний провал.

Драматичний байопік «Маестро»

Про що фільм. Біографічний фільм про життя американського диригента і композитора Леонарда Бернстайна, автора мюзиклу «Вестсайдська історія» 1957 року й опери «Кандід» за мотивами новели Вольтера. У центрі сюжету — його стосунки з дружиною, актрисою Феліцією Монтеалегре. Їхній шлюб тривав 25 років, Феліція народила трьох дітей. Проте стосунки пари не були простими, вони сходилися й розходилися, найчастіше — через схильність Бернстайна до випивки та його ймовірну бісексуальність. Але все ж вони залишалися разом аж до смерті Монтеалегре від раку легень у 1976 році.

Maestro / Netflix / режисер — Бредлі Купер / у головних ролях — Бредлі Купер, Кері Малліґан, Метт Бомер / тривалість — 2 години 11 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian відзначає чудову гру дуету Бредлі Купера і Кері Малліґан. The New York Times пише, що це справжній байопік — динамічна хроніка високих злетів, нищівних падінь і творчих віх.

Пригодницький серіал «Персі Джексон та Олімпійці»

Про що серіал. Адаптація циклу романів американського письменника Ріка Ріордана про пригоди грецького напівбога, сина Посейдона Персі Джексона в сучасному світі. У 2010–2013 роках вийшли два повнометражниі фільми, тепер на Disney+ вийшов серіал. 12-річний Персі Джексон випадково дізнається, що грецькі боги й монстри реальні. Ба більше, він і сам син бога Посейдона. І Зевс звинувачує Персі у крадіжці його блискавки.

Percy Jackson and the Olympians / Disney+ / шоуранери — Рік Ріордан і Джонатан Е. Стейнберг / у головних ролях — Вокер Скобелл, Лія Сава Джеффріс, Аріан Сімхадрі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал принаймні кращий за не дуже вдалі фільми та в принципі має гарний потенціал. IGN вважає, що в перші два епізоди автори заклали забагато деталей, але коли експозиція закінчується, починаються доволі цікаві пригоди.

