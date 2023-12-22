Суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз. Тобто він уже не стане президентом? Усе значно складніше (але може бути й так) — пояснює американський юрист Марк Еліс

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Двадцятого грудня 2023 року Верховний суд штату Колорадо заборонив республіканцю Дональду Трампу брати участь у праймеріз до президентських виборів. Колективний позов проти нього подали прості американці. Те саме ініціативні групи зробили ще в кількох штатах. Своє рішення верховні судді Колорадо аргументували 14-ю поправкою до Конституції США — вона забороняє посадовцям, які брали участь у «заколоті чи повстанні», обіймати державні посади. У випадку з Трампом ідеться про події 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався до будівлі Конгресу, щоб оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. У цій кримінальній справі Трампа обвинувачують одразу за чотирма пунктами — за двома з них йому загрожує до 20 років вʼязниці. Однак поки що Колорадо — єдиний штат, який виступив із такою забороною. У кількох інших позови розглянули й не задовольнили. Судді послалися на те, що в 14-й поправці прямо не вказано, що заборона заколотникам обіймати державні посади стосується і президента. Трамп та його команда вже заявили, що не погоджуються з рішенням Верховного суду Колорадо. Тепер справу розгляне Верховний суд США. Якщо він підтримає попереднє рішення, у теорії це може закрити шлях Трампу до Білого дому, але на практиці все набагато складніше. Американський юрист і виконавчий директор Міжнародної асоціації правників Марк Еліс у короткому бліці для «Бабеля» пояснює, що буде далі. Але всіх відповідей не знає навіть він.

Що означає рішення суду?

Верховний суд Колорадо позбавив Трампа права брати участь у праймеріз Республіканської партії у штаті. Суд вирішив, що було б нерозумно вважати, що третій розділ 14-ї поправки не дозволяє балотуватися лише службовцю чи члену Конгресу, який брав участь у заколоті та порушив клятву, а президент може за такі дії не відповідати.

Також суд відхилив аргумент про те, що розробники третього розділу після Громадянської війни у США мали на увазі, що президент не є посадовою особою.

Марк Еліс

В інших штатах у подібних справах суди стали на бік Трампа. Як рішення суду Колорадо співвідноситься із цим?

Справді, суди Міннесоти, Флориди, Нью-Гемпширу і Мічигану відхилили подібні позови з різних причин. Наприклад, суд штату Мічиган заявив, що питання про те, чи брав участь кандидат у повстанні, є політичним, і його краще залишити на розгляд Конгресу. Інші суди закривали справи на процесуальних підставах. Верховний суд США має внести ясність і поставити крапку в цій справі.

Скільки Верховному суду на це знадобиться часу?

Думаю, цей процес спробують пришвидшити, але це рішення виключно суддів, його складно передбачити. Але я думаю, навряд Верховний суд встигне до 4 січня — передденьпраймеріз.

А якщо Верховний суд не встигне винести рішення до праймеріз у цьому штаті?

Тоді імʼя Трампа залишається в бюлетені для голосування, доки Верховний суд США не ухвалить рішення.

Як ви думаєте, яким це рішення може бути? У Верховному суді деяких суддів призначав саме Трамп, коли був президентом.

Ніхто не може знати, що вирішить суд. Це правда, що багато людей вважають, що Верховний суд зараз політично розділений, але я думаю, що судді уважно розглянуть питання, враховуючи вплив їхнього рішення як на президентські вибори 2024 року, так і на більш глобальні процеси.

Якщо Верховний суд підтримає рішення суду Колорадо, що далі? В інших штатах Трампу теж заборонять брати участь у праймеріз?

По-перше, Трамп буде назавжди дискваліфікований на праймеріз і, можливо, загальних виборах у Колорадо. Будуть інші штати, які, ймовірно, підуть тим же шляхом, враховуючи правовий прецедент. Це може серйозно підірвати президентську кампанію Трампа.

А чи може рішення Верховного суду фактично заборонити Трампу стати президентом?

Поки федеральний суд не дасть відповіді, чи брав Трамп участь у заколоті, я думаю, штати будуть самостійно інтерпретувати, чи можна вважати його дії заколотом. Зараз вони тлумачать це по-різному, і рішення Верховного суду може прояснити питання. Якщо він підтримає суд Колорадо, це відкриє скриньку Пандори. Якщо скасує — відкриє шлях Трампу до виборів.

Однак, якщо Трампу і заборонять брати участь у праймеріз у Колорадо, це не завадить йому брати участь у виборах в інших штатах. Кожен штат має свої власні процедури, яких він дотримується. У США дуже дивна система виборчих колегій, і це означає, що Трамп все одно може стати президентом як кандидат від республіканців, навіть якщо в деяких штатах його імені не буде в бюлетенях на праймеріз.

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