Ілон Маск просить Байдена врятувати «американського журналіста» Гонсало Ліру, якого затримала СБУ. Насправді це проросійський пропагандист, сексист, конспіролог і улюбленець Марії Захарової

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Катерина Бандус / «Бабель»

Першого травня 2023 року СБУ заарештувала проросійського блогера Гонсало Ліру. Його звинувачують у виправданні російської агресії. Ліра громадянин США і Чилі, який багато років жив у Харкові, а з початку великої війни — поширював російські фейки в соцмережах. Зараз Ліра в Харківському СІЗО чекає на суд. Десятого грудня в ефірі своєї програми про Ліру несподівано згадав американський ультраконсерватор і прибічник теорій змов Такер Карлсон. Він заявив, що за критику президента Зеленського українська влада з липня 2023-го катує Ліру, який «показував правду про війну». Дописи Карлсона і самого Ліри поширив мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск. Він назвав блогера журналістом і поцікавився в Джо Байдена, що зараз із цією справою. Поки американський президент не відзвітував, «Бабель» зібрав коротке досьє жертви «київського режиму». Виявилося, що проросійський пропагандист Ліра до того ж конспіролог, тренер з пікапу, сексист і шанована в російському МЗС людина.

З чого починав Ліра

Гонсало Лірі 55 років, він народився в Каліфорнії, має чилійське походження. Його батько, з яким Ліра не спілкується вже 24 роки, говорить про сина не надто приємні речі: «Йому подобається ставити людей на місце, гратися з ними, трохи по-садистськи».

В 1995 році Ліра закінчив коледж в американському Дартмуті за фахом «історія і філософія». У 1997-му зайнявся творчістю: видав три книжки про детективів, створив екшн-відеогру і комедію So Kinky. Права на його роман-трилер «Акробат» у 2002 році навіть купила велика кінокомпанія Miramax, щоб зняти за ним фільм. Але інформації про нього ми не знайшли, тож, скоріше за все, від ідеї відмовилися. У 2002 році Ліра переїхав до Чилі, отримав громадянство й почав знімати іспаномовні фільми, що не мали успіху.

Гонсало Ліра в 2007 році. Wikipedia

У 2010 році він зненацька став популярним економічним оглядачем у кількох профільних блогах і написав десять економічних статей для видання Business Insider. Вісім з них згодом видалили з сайту — вони доступні тільки в кеші. Ба більше, в одній з двох статей, які залишилися на сайті, видання викрило Ліру на маніпуляції й видалило текст за посиланням.

Того ж 2010 року Ліра заснував компанію Strategic Planning Group, в якої не було фізичного офісу, а тільки сайт. Компанія пропонувала платні економічні прогнози щодо майбутніх криз на ринках і як на них можна заробити. Сайт не працює з 2016 року — і відтоді пропонує не економічну аналітику, а порно японською мовою.

Карʼєра тренера з пікапу

У 2017-му Ліра знову змінив сферу діяльності. Він почав вести блог для чоловіків і перепрофілювався в тренери з пікапу з псевдонімом Coach Red Pill. Ліра став помітним спікером у маносфері — так називають інтернет-спільноту пікаперів, антифеміністів і поборників «прав чоловіків». Виник навіть термін Red Pilled — це ті, хто «усвідомили істину про стать і стосунки».

Ліра позиціонував себе досвідченим чоловіком з великим сексуальним досвідом, що ним був готовий ділитись з молодими. Він регулярно знімав відеолекції та проводив онлайн-семінари, де давав поради щодо знайомств і стосунків. Популярність Ліра монетизував — ще два роки тому в нього було 3 200 підписників на Patreon (це хороший показник), які донатили щонайменше $16 000 на місяць.

Лекції Ліри — це суміш стереотипів і ненависті до жінок, зокрема щодо їхнього віку й зовнішності. Він стверджував, що в молодих жінок немає принципів, а чоловіки, навпаки — «еволюціонували, щоб бути вірними». Ліра вигадав поняття «нерегульований сексуальний ринок», який пояснює, як влаштовані стосунки між статями. За його словами, чоловік може «розважатися» з жінкою, якій він подобається, але також може вільно «обрати іншу», якщо вона краща. Жінка такого права не має. А ще він з ненавистю висловлювався про жінок, старших за 35 років, або тих, які мають зайву вагу.

«Це біологія. Жінки старіють погано. Чоловіки — як вино», — пояснював коуч з пікапу.

Гонсало Ліра в 2022 році. YouTube

Як Ліра став «експертом з України»

Він приїхав у Харків ще в 2012 році — бо розчарувався в жінках із західних країн. Ліра розповідав, що в Харкові він отримував дуже багато уваги від жінок. Тоді він зрозумів, що в бідних країнах кращий «нерегульований сексуальний ринок» і простіше знайти добру дружину.

«Жінки в Україні хочуть знайти чоловіка, щоб створити родину. Тому розумно — вивчити російську і приїхати в Україну чи Білорусь. Тут страшенно дешево», — говорив Ліра. Він одружився в Харкові й залишився там жити.

В листопаді 2021 року Ліра видалив майже всі відео з порадами про стосунки й почав дедалі частіше виступати під справжнім імʼям, а не псевдонімом. Тоді західні медіа багато писали про підготовку російського вторгнення. Ліра в Twitter i Telegram заперечував ці повідомлення. Згодом він змінив думку і стверджував, що росія за два тижні захопить лівобережжя України, а допоможуть їй в цьому «донецькі й луганські повстанці». В усьому був винен, звісно, захід — бо нібито розмістив війська НАТО занадто близько до росії й роками її провокував.

Пост в Telegram-каналі Ліри 21 листопада 2021 року. В ньому він стверджує, що ніякого нарощування військ росії біля українських кордонів немає. Водночас Ліра вважає, що під цим приводом США розмістять в Україні бази НАТО і тоді росіяни превентивно вторгнуться в Україну. Telegram

Видання The Daily Beast писало, що в переході Ліри від блогера в «чоловічій спільноті» до ультраправого і проросійського спікера немає нічого дивного. У свої відео він регулярно вкраплював антизахідну й антиглобалістську риторику, а ще — конспірологію щодо біологічної зброї чи вакцинації. «Багато діячів у маносфері сприймають росію як бастіон традиційних цінностей, країну, яка говорить правду західним державам. І вони вірять російським наративам, а не західним», — казали експерти, з якими поговорило The Daily Beast.

Що Ліра робив після вторгнення

Він розповідав, що 23 лютого приїхав до Києва «у справах». Наступного дня почав регулярно публікувати відео про війну з київського пʼятизіркового готелю Premier Palace. У них Ліра повторював майже всі фейки російської пропаганди. У перші дні війни він публікував карти Міноборони рф — на них росія контролювала майже половину України. Запевняв, що росіяни не бʼють по цивільних і це «очевидно».

В березні 2022 року Ліра повернувся до Харкова, звідки продовжував записувати блоги. Всі вони були однотипні — блогер критикував «режим Зеленського», стверджував, що Україною керують неонацисти і неофашисти, які обстрілювали Донбас і за останні девʼять років убили 16 000 людей. Зеленського Ліра звинувачував у вживанні наркотиків, називав «коксовою головою» і «злом». Українську армію він постійно звинувачував у воєнних злочинах. У своїх фейках він посилався на Міноборони рф і російські ЗМІ.

«ЗСУ використовували мирних жителів, як живий щит у багатьох місцях, особливо в Маріуполі. ЗСУ обстрілювали жителів міста, які намагалися вирватися з їхніх лап. ЗСУ катували і вбивали військовополонених, журналістів і українських політиків. Немає доказів того, що російська армія робила хоч щось із цього», — писав Ліра.

Його відео неодноразово використовували російські ЗМІ, а він — давав їм інтервʼю. У квітні 2022-го в інтервʼю «Известиям» він казав, що «українські бойовики прикриваються цивільними» і перетворили Харків на місто-примару.

За що і коли його посадили

СБУ затримала Ліру в Харкові 1 травня 2023 року. Слідство стверджує: блогер не тільки дискредитував Україну і підтримував війну, але й «робив провокаційні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників». Ліру арештували й звинуватили у виправдовуванні збройної агресії росії. За це йому загрожує до пʼяти років вʼязниці.

Ліра в липні 2023 року, коли його затримала СБУ. Telegram

Відтоді Ліра рідко виходить в ефіри. В своєму останньому відео від 1 серпня він розповідав, що понад два місяці провів за ґратами, а в липні вийшов під заставу — його відпустили під домашній арешт. Щоб не потрапити до вʼязниці, наприкінці липня Ліра вирішив тікати з Харкова за кордон. На мотоциклі він намагався потрапити в Угорщину й просити там політичного притулку. Його затримали на кордоні в Закарпатській області та примусово доправили до Харкова.

Ліра апелював до свободи слова, яка нібито давала йому право записувати такі відео. Він також скаржився, що правоохоронці забрали в нього $70 тисяч, а за їхньої вказівкою в СІЗО його били інші вʼязні. На захист Ліри виступила спікерка російського МЗС Марія Захарова. Вона заявила, що Ліра без купюр висвітлював звірства нацистів і за це вони його репресують.

Зараз Гонсало Ліра — під вартою в Харківському слідчому ізоляторі, кажуть в СБУ. Досудове розслідування в його справі вже завершили. Суд розглядатиме справу 12 і 21 грудня.

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