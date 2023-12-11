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Катерина Бандус / «Бабель»

Восьмого грудня 2023 року Ілон Маск повідомив, що з ШІ-чатботом Grok від його компанії xAI можуть поспілкуватися всі користувачі Х у США, які мають підписку Premium+. Від початку листопада тривало закрите бета-тестування. Протягом грудня Маск обіцяє відкрити доступ до Grok усім англомовним користувачам, а інші мови поступово зʼявляться у 2024 році. Рекламна кампанія чатбота базується переважно на двох головних тезах. По-перше, Grok інтегрований в X і тому через пости має доступ до новин з усього світу в режимі реального часу. По-друге, Маск позиціонує його як «штучний інтелект з почуттям гумору». Американські журналісти і розробники з різних компаній поспілкувалися з Grok і зʼясували, що почуття гумору в того вельми специфічне. А ще — він доволі лояльний до конспірологічних теорій. Тим часом виникли підозри, що для навчання Grok використовував тексти свого конкурента — ChatGPT від OpenAI. «Бабель» розповідає про новий чатбот Ілон Маска, який швидко став приводом для жартів і суперечок.

Чатбот Grok зараз працює у двох режимах — «веселому» і «звичайному». При чому веселий режим стоїть за замовчуванням, тож більшість користувачів починають саме з нього. Оглядачка Vice Джулс Роско, поспілкувавшись із Grok у різних режимах, зʼясувала, що у звичайному режимі чатбот просто часто помиляється, інколи бувають і суто технічні баги. А от у веселому режимі Grok фактично займається дезінформацією.

Наприклад, розповідаючи, що зараз відбувається в секторі Гази, Grok заявив, що Ізраїль і ХАМАС нарешті уклали угоду про припинення вогню. Хоча все якраз навпаки — припинення вогню тривало з 24 листопада до 1 грудня, а зараз бойові дії продовжуються. Також чатбот чомусь сказав, що США запропонували проєкт врегулювання конфлікту, але Ізраїль і ХАМАС його відхилили. Нічого подібного поки не було. А ще Grok розповів, що Ізраїль планує будівництво нової стіни на кордоні з Газою, хоча останні новини про це були у 2021 році. Загалом, майже все з того, що чатбот розповів про війну в Газі, було вигадкою. Принаймні станом на початок грудня 2023 року.

Також Grok у веселому режимі доволі лояльно ставиться до теорій змов, навіть до тих, які вже давно розвінчали. Приміром, його запитали, що він думає про Pizzagate. Це — відома теорія змови про те, що американські політики-демократи насправді сатаністи, які торгують дітьми.

«Дехто вважає, що це справжня змова, в якій бере участь таємна група з торгівлі дітьми, якою керують високопосадовці. Інші вважають, що це не більше, ніж дикі інтернет-чутки. Істина, мабуть, десь посередині», — відповів Grok.

Загалом веселий Grok любить відповіді в стилі «не все так однозначно». Він часто додає: «Зрештою, вам вирішувати, у що вірити».

Grok у звичайному режимі на те саме запитання відповів стриманіше і все-таки схилився до того, що в цю теорію вірити не варто. Його конкурент ChatGPT також в курсі, що теорію Pizzagate давно спростували.

Інформація, яку Grok видає щодо різних новин навіть у звичайному режимі, поки що вкрай неточна. І діє він, як досвідчений дезінформатор — помилки важко помітити серед цілком правдивих тез. Наприклад, коли Джулз Роско спитала його про ракетні обстріли України 8 грудня 2023 року, він цілком коректно розповів про пуски ракет Х-101 і їхні наслідки, але помилився з кількістю російських літаків — сказав про десять замість семи.

Роско вважає, що в основі цих помилок лежить сам принцип дії Grok — він бере інформацію про поточні події з постів у Х. Якщо багато користувачів пишуть неправдиву чи помилкову інформацію, чатбот її просто дублює. Як цього уникнути — відкрите питання до розробників.

Ще одна дивна історія навколо Grok повʼязана з тим, що інколи він відповідає від імені іншого чатбота — ChatGPT. Час від часу він каже, що не може виконати запит, бо «це суперечить політиці використання OpenAI». Деякі користувачі навіть припустили, що чатбот використовує елементи коду конкурента. Але розробники запевнили, що Grok просто вчиться, в тому числі, й на текстах, згенерованих іншими нейромережами. Тому інколи говорить їхніми словами.

Це — одна з проблем, з якими розробники ШІ стикатимуться частіше в майбутньому. Ще в серпні 2023 року дослідники з Університету Райса і Стенфорду зʼясували, що коли ШІ вчиться на контенті, що його також згенерував ШІ, в якийсь момент він «божеволіє» і починає видавати безглузді результати.

Агресивна конкуренція між Grok і ChatGPT почалася ще в листопаді, одразу після того, як Маск заявив про закрите бета-тестування свого чатбота. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав Grok «чатботом, який відповідає на запитання з крінжовим бумерським гумором».

Ілон Маск відповів, що ChatGPT взагалі не вміє жартувати, а коли пробує, то виглядає, як «комік з гілкою так глибоко в дупі, що може відчути смак кори». Причому самі Альтман і Маск не є авторами цих фраз. Все це нібито сказали один про одного самі чатботи.

Сам Ілон Маск визнає, що Grok часто помиляється і працює далеко не ідеально. Але наголошує, що чатбот вчився лише два місяці, і це ще не фінальна його версія. «Спочатку буде багато проблем, але очікуйте, що ми будемо поліпшувати його щодня», — написав Маск.

Крім того, він обіцяє зробити свого чатбота політично нейтральнішим. Восьмого грудня дослідник ШІ Девід Розадо поставив Grok запитання з тесту на політичні погляди. І виявилося, що чатбот налаштований доволі ліворадикально і анархічно.

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