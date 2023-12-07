Республіканці заблокували допомогу Україні. Формальний привід — недостатньо жорстке міграційне законодавство США. Імовірна причина — передвиборча гра на користь Дональда Трампа

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Катерина Бандус / «Бабель»

Шостого грудня 2023 року в Сенаті США мали голосувати за законопроєкт про національну безпеку, який включає транш допомоги для України та Ізраїлю. Однак голосування не було — його заблокували республіканці. Вони вимагають внести в законопроєкт поправки щодо безпеки кордону та імміграційного законодавства. Тепер на демократів й адміністрацію Джо Байдена чекають складні перемовини с опонентами. Усе це — загострення внутрішньої кризи у США перед виборами, що впливає і на Україну. «Бабель» розповідає, що означає рішення Сенату, який може бути вихід і як Дональд Трамп посилює вплив на Республіканську партію.

Шостого грудня 2023 року Сенат США мав проголосувати за законопроєкт про національну безпеку. Однак через республіканців його не винесли на голосування. За проєкт виступали лише 49 сенаторів, проти ― 51, а мінімальний поріг для винесення на голосування — 60 голосів. Документ передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню ― загалом приблизно $111 мільярдів. Більшість грошей призначена Україні, з них $15 мільярдів — на військову допомогу.

Республіканці вимагають, щоб у законопроєкт внесли поправки про посилення імміграційного законодавства. Вони вже обговорювали ці зміни з демократами, але згодом заявили, що досягнутого компромісу недостатньо, і розширили свої вимоги. Тепер республіканці прагнуть продовжити тримати під вартою прохачів притулку, надати можливість відправляти їх в інші країни, які США вважають безпечними, й обмежити гуманітарні візи. Американська влада видає такі візи, щоб впустити в Штати біженців з України чи людей, які шукають притулку на кордоні з Мексикою і для цього реєструються заздалегідь у спеціальному застосунку.

Пʼятого грудня на закритому брифінгу республіканці заявили, що не голосуватимуть за цей законопроєкт. Центральною темою брифінгу мала бути війна в Україні. Однак республіканці не захотіли обговорювати Україну, а натомість зажадали доповіді про ситуацію на кордоні США. Сталася суперечка, через яку частина сенаторів Республіканської партії пішла з брифінгу.

Перед голосуванням до сенаторів звернувся президент Джо Байден. Він попередив, що нездатність Конгресу ухвалити нову допомогу для України може, зрештою, привести США до прямого конфлікту з росією. Байден додав, що його адміністрація готова працювати з республіканцями, аби посилити безпеку кордонів.

«Але це мають бути переговори. Республіканці вважають, що можуть отримати все, що хочуть, без жодного двопартійного компромісу. Тепер вони готові буквально поставити Україну на коліна на полі бою і завдати шкоди нашій національній безпеці», — заявив президент.

Проти законопроєкту проголосували навіть сенатори, які раніше лобіювали допомогу Україні. Це, наприклад, Берні Сандерс, який завжди голосував з демократами у питаннях України та республіканець Мітч Макконнелл, який ще в жовтні переконував партію проголосувати за обʼєднаний пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Хоча республіканська більшість у Палаті представників наполягала, що допомога Ізраїлю має йти окремо.

«Я провів місяці, наголошуючи на незаперечних звʼязках між погрозами, з якими ми стикаємося в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але демократичне керівництво, схоже, готове ризикувати кожним із цих термінових пріоритетів, аби не розʼязувати проблеми наших власних кордонів», — заявив Макконнелл перед голосуванням 6 грудня.

Посилення міграційного законодавства — одна з ключових тем програми Дональда Трампа. Вимоги республіканців щодо безпеки на кордоні почали змінюватися невдовзі після статті на New York Times. Газета повідомила, що в разі перемоги на виборах Трамп розпочне масові висилки мільйонів нелегальних іммігрантів і збільшить термін утримання в міграційних тюрмах. Трамп і сам не приховує своїх планів щодо мігрантів, до того ж його виборці підтримують жорсткі заходи. Схоже, це робить республіканців ще менш відкритими до компромісу.

Сьомого грудня пройшли вже четверті дебати можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії. Трамп на них традиційно не зʼявився. Але, на думку багатьох оглядачів, вийшов переможцем — Кріс Крісті, Ніккі Гейлі, Рон Десантіс і Вівек Рамасвамі атакували одне одного та майже не згадували про свого основного конкурента.

Політичний кореспондент Vox Ендрю Прокоп пише, що жоден з кандидатів не становить загрози для Трампа, який, імовірно, і стане кандидатом у президенти. І Республіканська партія вже почала підлаштовуватися саме під його програму.

Демократи планують знову винести на голосування законопроєкт про нацбезпеку з допомогою Україні. Для цього лідер демократів у Сенаті Чак Шумер 6 грудня проголосував проти — тепер він може подати його ще раз. Перемовини між демократами та республіканцями щодо безпеки кордонів продовжаться.

«Це ще не кінець», — каже головний перемовник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд.

Однак досі немає розуміння, як демократи та республіканці дійдуть до спільного рішення. Демократи не бажають проводити обмежувальну політику на кордоні, як того хочуть республіканці. Натомість республіканці стверджують, що тільки така політика зменшить потік мігрантів.

Деякі перемовники вважають, що Білий дім більш схильний до компромісів у цьому питанні, ніж лідери демократів у Конгресі. Республіканка Шеллі Мур Капіто каже, що міністр національної безпеки Алехандро Майоркас схвалив деякі зі стратегій, що просувають республіканці.

Навіть якщо партії знайдуть компроміс щодо мігрантів, далі законопроєкт має пройти голосування в Палаті представників, де більшість мають республіканці. Там вони теж налаштовані рішуче. Спікер нижньої палати Майк Джонсон уже заявив, що без поступок від демократів у питанні безпеки кордонів вони навіть не обговорюватимуть допомогу Україні.

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