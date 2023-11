Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Фарґо», мексиканський трилер «Я не проситиму нікого мені вірити» та мультфільм «Лео» з Адамом Сендлером

I Don't Expect Anyone to Believe Me / Netflix / режисер — Фернандо Фріас / у головних ролях — Даріо Язбек, Наталія Соліан, Анна Кастільо / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.