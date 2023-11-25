Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Фарґо», мексиканський трилер «Я не проситиму нікого мені вірити» та мультфільм «Лео» з Адамом Сендлером

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix і Hulu вийшли три цікаві релізи. Це пʼятий сезон кримінального серіалу «Фарґо», мексиканський трилер «Я не проситиму нікого мені вірити» та музичний анімаційний фільм «Лео». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Кримінальний серіал «Фарґо» — пʼятий сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу-антології за мотивами повнометражного фільму «Фарґо» братів Коенів 1994 року. Цього разу дія розгортається у 2019 році в Міннесоті, де живе звичайна, на перший погляд, домогосподарка Дот. Але на неї чомусь полює шериф Рой Тіллман із сусідньої Північної Дакоти. Також за ними обома спостерігає жорстокий соціопатичний злочинець Оле Мунк.

Fargo / Hulu, FX / шоуранер — Ной Хоулі / у головних ролях — Джуно Темпл, Джон Гемм, Дженніфер Джейсон Лі, Джо Кірі, Сем Спруелл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,9.

Що кажуть критики. IGN називає пʼятий сезон найкращим з часів першого і справжнім святом проти тьмяного четвертого. USA Today пише, що з естетичної точки зору сезон просто чудовий і може по-справжньому нажахати сценами насилля.

Трилер «Я не проситиму нікого мені вірити»

Про що фільм. Молодий мексиканський письменник Хуан Пабло планує поїхати до Барселони разом зі своєю дівчиною Валентиною, бо там йому обіцяють гарну стипендію в університеті. Також він вважає, що для натхнення йому потрібні нові враження. Але перед поїздкою Хуан вплутується у кримінальну історію з наркокартелем, який хоче, щоб той виконав для них завдання.

I Don't Expect Anyone to Believe Me / Netflix / режисер — Фернандо Фріас / у головних ролях — Даріо Язбек, Наталія Соліан, Анна Кастільо / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що стрічка — цікавий гібрид кримінального екшену й авторського кіно, який точно вартий уваги. Оглядач на ReadySteadyCut вважає, що якщо ви шукаєте просту кримінальну історію, то фільм все ж може вас розчарувати, бо він надто авангардний.

Музичний анімаційний фільм «Лео»

Про що фільм. Ящірка Лео і черепаха Сквіртл живуть у Флориді. Вони — улюбленці пʼятого класу школи та живуть в тераріумі в кабінеті. Одного дня Лео чує, що якийсь учень називає його старим. Лео починає це тривожити, бо він вважає, що нічого не досяг у житті. У клас приходить нова керівниця, яка вимагає, щоб учні забирали тварин на вихідні додому. Лео розуміє, що це його шанс побачити щось нове.

Leo / Netflix / автори — Роберт Маріанетті, Роберт Шмігель і Девід Вахтенхайм / у головних ролях (озвучка) — Адам Сендлер, Білл Барр, Сесилі Стронґ / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert хвалить анімацію, але каже, що смішних жартів і цікавих ситуацій у фільмі зовсім мало. The Guardian пише, що фільм достатньо симпатичний і теплий, щоб сподобатися дітям.

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