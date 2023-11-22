Батька ChatGPT Сема Альтмана звільнили з посади гендиректора компанії OpenAI і швидко повернули назад. Що це було? Можливо, боротьба етики проти прибутків і тріумф капіталізму

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Сімнадцятого листопада 2023 року американська лабораторія OpenAI, яка розробила ChatGPT, в один день звільнила свого гендиректора та співзасновника Сема Альтмана. OpenAI задумували як неприбуткову організацію, але з 2019 року вона заснувала комерційну дочірню компанію. Головна мета OpenAI ― досліджувати та розвивати штучний інтелект, а її місія згідно зі статутом ― «штучний інтелект має приносити користь усьому людству». Ввечері 16 листопада Альтман отримав повідомлення із запрошенням наступного дня приєднатися до конференції з членами правління. Там він почув, що його звільнили, бо він «не завжди був відвертим». Ця новина стала несподіванкою для самого Альтмана та шоком для всієї Кремнієвої долини. Західні медіа називали звільнення Альтмана переворотом. Сам він спочатку намагався повернутися, цього хотіли й інвестори, в тому числі й найбільший — Microsoft. А далі події почали розгортатися стрімко. Девʼятнадцятого листопада Альтман отримав нову посаду в Microsoft. А за три дні, 22 листопада, його повернули в крісло гендиректора OpenAI. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко розібралася, що відбувається, та розповідає історію п’ятиденного звільнення і повернення одного з найвпливовіших підприємців Кремнієвої долини.

Про звільнення Сему Альтману повідомив головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер. Він надіслав йому повідомлення із запрошенням на ту саму відеоконференцію із членами правління OpenAI. Суцкевер працював у компанії з кінця 2015-го. Серед керівництва компанії Суцкевер найбільше опікувався питаннями етики штучного інтелекту. Він від початку переживав, що такі системи будуть небезпечними, якщо їх не «узгодити» з людськими цінностями. Один зі співробітників компанії розповів The Washington Post: якось Cуцкевер поділився побоюваннями, що колись системи штучного інтелекту ставитимуться до людей так, як люди зараз ставляться до тварин. Він також досліджував, як пояснити ШІ, що таке любов до людства.

Хто такий Сем Альтман 38-річний Сем Альтман родом із Міссурі. У вісім років він отримав свій перший комп’ютер марки Macintosh, яку виробляла компанія Apple. У 2004 році він вступив до Стенфордського університету, де вивчав компʼютерні науки, але вже за рік кинув навчання, щоб створити власний бізнес — мобільний застосунок Loopt. Це соцмережа, що показувала, де перебувають цікаві користувачу люди. Альтман залучив понад 30 мільйонів доларів венчурного капіталу, але застосунок так і не став популярним. У березні 2012 року він зміг продати його за 43,4 мільйона доларів. У 2011 році Альтман став партнером Y Combinator ― компанії, що допомагала запускатися стартапам. А вже у 2014 році очолив її. У 2015 році Альтман приєднався до засновників OpenAI. А у 2019-му, коли OpenAI створила комерційну дочірню компанію і змогла залучати зовнішнє фінансування, Альтман пішов з Y Combinator і повністю сконцентрувався на роботі в OpenAI, обійнявши посаду гендиректора. Альтман ― гей, єврей і вегетаріанець.

Останніми роками Суцкевер все більше турбувався про безпеку ШІ. Його команда мала переконатися, що створені OpenAI системи штучного інтелекту не будуть шкідливими для людей.

Достеменно не відомо, чому правління намагалося звільнити Альтмана. Співробітникам компанії пояснили, що причина звільнення Альтмана — відсутність прозорості в його взаємодії з правлінням, що перешкоджало керівництву ефективно управляти компанією.

Одна з версій — різне бачення розвитку компанії та боротьба за владу. Альтман ― більше підприємець, ніж розробник, його цікавить комерційний успіх. Наприклад, він був готовий розробляти GPT-5, попри застереження Суцкевера. Ілон Маск та інші розробники ШІ навесні 2023 року також просили не поспішати з удосконаленням ШІ, оскільки це може негативно вплинути на безпеку. Але Альтман мав іншу точку зору. Через це Суцкевер та інші члени правління могли захотіти усунути Альтмана.

Крім того, нещодавно медіа повідомляли, що Альтман хотів створити нову компанію з виробництва мікросхем для ШІ. І для цього збирав кошти разом з автократичними режимами на Близькому Сході, зокрема Саудівською Аравією. Це могло занепокоїти правління, оскільки такі режими можуть використовувати штучний інтелект для посилення цифрового спостереження і порушення прав людини.

На знак протесту проти звільнення Альтмана у відставку подав Грег Брокман — ще один співзасновник компанії, президент і голова ради директорів. Напередодні його виключили з ради директорів.

Вісімнадцятого листопада інвестори OpenAI, зокрема і Microsoft, намагалися змусити раду директорів повернути Альтмана і Брокмана назад. Альтман розглядав таку можливість, але сказав інвесторам, що для цього він хоче нову раду директорів і структуру управління, — як повідомили люди, знайомі з цим питанням. Він також пропонував відкрити нову компанію, яка б залучила колишніх співробітників OpenAI, у тому числі тих, які звільнилися на знак протесту проти його усунення.

Девʼятнадцятого листопада Альтман і Брокман прийняли пропозицію роботи від Microsoft. Компанія запропонувала їм продовжувати свою роботу над передовими можливостями штучного інтелекту.

До понеділка 770 співробітників OpenAI ― це близько 95% загального штату ― у листі пригрозили піти до Microsoft. На думку журналістки Vox Сігал Семюель, це могло б сильно зашкодити розробкам штучного інтелекту як таким. Бо це була б міграція талановитих людей з компанії, яка дбає про етичні питання, у компанію, яку ледь цікавлять такі ризики.

Двадцятого листопада Суцкевер запостив твіт, у якому пошкодував про свою участь у «заколоті» проти Альтмана і додав, що зробить все можливе для об’єднання команди. Альтман швидко відповів на повідомлення Суцкевера, ретвітнувши його із трьома червоними сердечками.

За три дні на посаді Альтмана побували дві людини. Спочатку тимчасово обовʼязки гендиректора виконувала технічний директор Міра Мураті. За словами Брокмана, вона єдина знала про план звільнити Альтмана ще напередодні. Вже 20 листопада Суцкевер повідомив, що посаду гендиректора займе Еммет Шир ― колишній голова стримінгового сервісу Twitch. Він керував компанією 72 години.

Вже 22 листопада Альтман повернувся на посаду гендиректора. Крім того, частина ради директорів зміниться, ймовірно, з неї підуть «заколотники», серед яких і Суцкевер. Еммет Шир брав участь у переговорах між правлінням OpenAI і Альтманом. А сам Шир заявив, що задоволений поверненням Альтмана.

Колумніст The Atlantic Чарлі Варцель вважає, що в цій історії великі гроші та амбіції вчергове перемогли етику. Політика Сема Альтмана з максимізації прибутків суперечить статуту OpenAI і тим цілям, які вони ставили спочатку, на некомерційному етапі розробок.

«Я помітив захоплення з боку деяких галузевих оглядачів радою директорів OpenAI. Так, рішення про звільнення генерального директора було зухвалим і погано продуманим, як і наслідки для компанії та її інвестицій. Але це було принципово і свідчило, що некомерційна корпоративна структура OpenAI працювала саме так, як передбачалося, щоб захистити долю технологій компанії від забаганок одного лідера», — пише Варцель.

Але врешті-решт Альтман повернувся і тільки зміцнив свої позиції в компанії. Варцель вважає, що в цей момент «ідеологія компанії розбилася об каміння капіталістичної реальності».