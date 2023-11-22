Відомий київський адвокат Сергій Мілер має пів мільйона підписників у Telegram, був на фронті, а зараз захищає громадян від «свавілля ТЦК». Але є одна проблема — такого адвоката не існує

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Вісімнадцятого листопада 2023 року на Telegram-каналі «Адвокат Мілер» зʼявився пост про «Бабель». З посиланням на анонімні джерела автор (чи то автори) каналу, що має майже пів мільйона підписників, стверджував, що медіа досі фінансує перший акціонер Ігор Коломойський і через це редакції не варто довіряти. Окрім того, що Коломойський не має стосунку до медіа з 2020 року, «Мілер» зробив ще кілька суттєвих помилок: вказав давно неактуальну назву сайту — The Бабель і в переліку інших медіа, якими нібито досі володіє олігарх, згадав проєкт Ukraine Today — він припинив роботу 1 січня 2017 року. Згідно з інформацією видань NGL.media і «Ґрунт», «Адвокат Мілер» повʼязаний з мережею анонімних Telegram-каналів «Трухи». Ми б не звернули уваги на черговий фейк, якби «Мілер» не вирізнявся з-поміж інших анонімів. По-перше, Telegram-канал нібито належить реальній людині — адвокату Сергію Міллеру. У нього є сайт, де правник, який має «10 років успішної адвокатської практики», пропонує свої послуги і хизується тисячами задоволених клієнтів. Друге, посилаючись на велику експертизу, «адвокат» поширює фейки про мобілізацію. А ще — використовує бренд відомої юридичної компанії та дискредитує її. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев дослідив канал «відомого юриста» і очікувано зʼясував, що фахового правника Сергія Олександровича Мілера насправді не існує. А після того як закінчив текст, навіть отримав погрозу від аноніма.

Telegram-канал «Адвокат Міллер» створили 7 лютого 2023 року. Через 11 днів зʼявився сайт «Адвокат Міллер». У першому описі каналу йшлося, що його веде київський адвокат Сергій Міллер. Він буцімто має 10 років досвіду й раніше вів популярну сторінку у Facebook, яку соцмережа нібито видалила.

Згідно з інформацією на сайті адвокат займається як типовими справами, так і «захистом призовників» і консультаціями щодо перетину державного кордону. Також його називають експертом із документування злочинів і пошуку злочинців.

У рекламних дописах «Мілера» часто позиціонували як експерта з питань мобілізації та навіть «фронтовика». Наприклад, щонайменше тричі його рекламували Telegram-канали «Повістки Київ» і «Повістки Полтава». Його представляли як «адвоката з відомим прізвищем Мілер, якого боїться вся еліта», і який допоможе уникнути мобілізації та «відстояти свої права» перед ТЦК.

«Відомий київський адвокат Сергій Мілер чітко, зрозуміло та без води дав зрозуміти, як законно відмазатися від ТЦК? Що робити, якщо вам вже вручили повістку? І чому вручати повістки без вашої згоди заборонено законом?» — писав інший анонімний канал «Українська служба новин». Насправді ж канал адвоката не розповідає про це й не дає практичних порад, як уникнути служби.

Найбільше «Мілера» рекламували канали з мережі «Трухи», наприклад, «Доброго вечора, ми з України». Там навіть писали, що адвокат щойно повернувся з фронту.

Назва «Адвокат Мілер» — копія назви справжньої юридичної компанії «Міллер», яку заснував юрист Масі Найєм. Проте вони ніяк не повʼязані.

«Спочатку цей сайт використовував символіку, схожу на нашу. Але потім — змінив логотип і прибрав одну літеру «л» у слові Міллер», — розповіли «Бабелю» в юридичній компанії «Міллер».

Логотипи на сайті Сергія Мілера і компанії «Міллер» дуже схожі: в обох є літера «М» і терези. В описі каналу адвоката Мілера прізвище змінювали кілька разів. Спочатку він був російськомовним «Миллером», 14 квітня 2023 року став «Міллером», а ще через декілька днів — «Мілером». Щоправда, на юзерпіку каналу досі дві літери «л».

Ймовірно, канал «Адвокат Мілер» використав назву відомої юридичної компанії, щоб отримати впізнаваність і збільшити кількість підписників. І це працює: якщо ввести в Google запит «адвокат Міллер», саме його сторінку пошуковик покаже першою. Сторінка справжньої юридичної компанії «Міллер» у пошуку буде нижче.

Насправді адвоката Сергія Мілера не існує. Його даних немає в Єдиному реєстрі адвокатів, така людина ніколи не отримувала ліцензії. А в реєстрі юридичних осіб немає даних про якісь юридичні фірми, які б він міг очолювати. Фотографії молодого чоловіка, розміщені на сайті Сергія Мілера, взяті у відкритому доступі зі стоків. Наприклад, ще девʼять років тому їх використовувала британська компанія. Фотограф, який викладав ці фото, працює в Нідерландах. От, наприклад, обличчя сайту Сергія Міллера в образі фаната нідерландської збірної з футболу.

Звʼязатися з «адвокатом» неможливо. На сайті немає ані номерів телефонів, ані адрес. Можна лише залишити заявку на зворотний дзвінок або написати на пошту. Ми намагалися замовити консультацію в цього «адвоката»: протягом дня нам ніхто не передзвонив, а пошти advikatmiller@gmail.com взагалі не існує. Жодної відповіді не отримали і юристи справжньої компанії «Міллер», коли намагалися звʼязатися з «колегою».

Канал «адвоката Мілера» в Telegram публікує суспільно-політичні новини, серед яких є відверті фейки. Наприклад, окрім посту про «Бабель», «Мілер» писав, що штраф за неявку в ТЦК після отримання повістки — незаконний, або що кожен чоловік має право вільно виїхати за кордон під час війни.

Також на каналі була неправдива інформація про те, що всі українці можуть отримати по 16 тисяч гривень на закупівлю дров чи як допомогу від Червоного Хреста. До маніпуляцій, які змушують аудиторію переходити на «Мілера», вдавалися і канали, які його рекламували. А канал «Труха», рекламуючи «Мілера», використовував фотографію справжнього юриста Станіслава Ліфлянчика, який не має до вигаданого адвоката жодного стосунку.

На каналі щодня публікують рекламні матеріали. Зазвичай «Мілер» рекламує інші анонімні Telegram-канали (зокрема — з мережі каналів «Трухи»), криптовалютні платформи та онлайн-казино. Звичайний рекламний пост (без фейків і маніпуляцій), за інформацією компанії Promotion, яка працює з «Мілером», коштує шість тисяч гривень. Рекламодавці мають переказати ці гроші на рахунок фізичної особи-підприємця.

Кореспондент «Бабеля» спробував звʼязатися з адміністраторами сайту «адвоката Мілера» з двох різних акаунтів — йому ніхто не відповів, а згодом він отримав кілька повідомлень з анонімного акаунта в Telegram. Спочатку — пропозицію купити якусь інформацію, а потім погрози. Ми не стверджуємо, що ці події напряму повʼязані, але вважаємо за необхідне повідомити про цей збіг.

Screenshot Telegram / Олександр Мʼясищев / «Бабель»

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