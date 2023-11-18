Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Корони», серіал «Монарх: Спадщина монстрів» із Куртом Расселом та новий анімаційний серіал про Скотта Пілігрима

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV+ і Hulu вийшли пʼять цікавих релізів. Серед них — шостий сезон історичного серіалу «Корона», біографічна драма «Растін», анімаційний серіал «Скотт Пілігрим стає до бою», детективний мінісеріал «Вбивство на краю світу» і фантастичний кайдзю-серіал «Монарх: Спадщина монстрів». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Історичний серіал «Корона» — шостий і останній сезон

Про що серіал. Сюжет нового сезону серіалу про британську королівську сімʼю починається за два місяці до трагічної загибелі Діани, на той момент уже колишньої дружини принца Чарльза. Шостий сезон буде останнім. Його розділили на дві частини. Перша частина, з чотирьох епізодів, вийшла 16 листопада і розповідає історію до автокатастрофи, в якій загинула Діана. Друга, про подальші події, вийде 14 грудня.

The Crown / Netflix / шоуранер — Пітер Морґан / у головних ролях — Імельда Стонтон, Елізабет Дебікі, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Guardian критикує останній сезон і каже, що попри блискучий акторський склад, фінал серіалу далекий від гарного сторітелінгу та мистецтва взагалі. Time пише, що відрефлексувати смерть Діани можна було по-різному, але автори серіалу з цим завданням в принципі не впоралися.

Байопік «Растін»

Про що фільм. Біографічна драма про Баярда Растіна — американського борця за громадянські права. У 1963 році він разом із Мартіном Лютером Кінгом організував Марш на Вашингтон — акцію протесту профспілок, правозахисних і релігійних організацій, під час якої Кінг виголосив свою відому промову «Я маю мрію». Цей марш і діяльність Растіна загалом змусили американську владу в 1964 році ухвалити Акт про громадянські свободи, який забороняв расову сегрегацію.

Rustin / Netflix / режисер — Джордж Костелло Вулф / у головних ролях — Колман Домінго, Кріс Рок, Ґлінн Термен / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The New York Times називає фільм теплим і оптимістичним, хоча зазначає, що багато в чому його витягає саме Колман Домінго в ролі Баярда Растіна. Оглядач на RogerEbert, навпаки, каже, що фільм радше нагадує освітню програму, аніж енергійний байопік.

Анімаційний серіал «Скотт Пілігрим стає до бою»

Про що серіал. Мультсеріал, заснований на графічних романах «Скотт Пілігрим» американського художника Браяна Лі ОʼМеллі. А також на кіноекранізації романів 2010 року — акторський склад стрічки тут озвучує своїх героїв. Сюжет починається так само, як і в оригіналі. Скотт Пілігрим із Торонто закохується в Рамону Флаверс і має битися із сімома її колишніми. Але цього разу він програє першу ж битву й помирає. Уся історія рухається альтернативним шляхом, але Рамона підозрює, що Скотт ще живий, і хоче розібратися, що сталося.

Scott Pilgrim Takes Off / Netflix / шоуранери — БенДевід Грабінський і Браян Лі О'Меллі / у головних ролях (озвучка) — Майкл Сера, Мері Елізабет Вінстед, Сатья Бгабга / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. The Guardian ставить мультсеріалу високу оцінку й пише, що його цілком можна дивитися, навіть не знаючи, що там було в оригіналі. IGN вважає, що дивитися серіал треба якнайшвидше, щоб не натрапити на спойлери.

Детективний мінісеріал «Вбивство на краю світу»

Про що серіал. Дарбі Харт — хакер, детектив-аматор і авторка книги про те, як вона зловила серійного вбивцю. Мільярдер Енді Робінсон запрошує її до свого віддаленого маєтку, а разом із нею ще вісьмох різних гостей. Там Харт зустрічає свого колишнього напарника Біллі, на якого невдовзі хтось нападає. Дарбі доведеться розібратися, що відбувається.

A Murder at the End of the World / Hulu, FX / шоуранери — Бріт Марлінг і Зал Батманглідж / у головних ролях — Емма Коррін, Бріт Марлінг, Гарріс Дікінсон, Алісе Брага / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це стильна історія з акцентом на тему високих технологій. Vulture каже, що глядачу до самого кінця буде непросто зрозуміти, до чого все йде.

Фантастичний серіал «Монарх: Спадщина монстрів»

Про що серіал. Серіал у всесвіті MonsterVerse Legendary, який сюжетно прямо повʼязаний із фільмами «Ґодзілла» 2014 року, «Ґодзілла ІІ: Король монстрів» 2019 року і «Конг: Острів Черепа» 2017 року. Історія трьох поколінь членів організації «Монарх», яка займається питанням велетенських монстрів, чиє існування стало очевидним для людства після битви Ґодзілли та МУТО, які в процесі зруйнували Сан-Франциско.

Monarch: Legacy of Monsters / Apple TV+ / шоуранери — Кріс Блек і Зал Метт Фрекшн / у головних ролях — Курт Расселл, Анна Савай, Рен Ватабе, Кірсі Клемонс, Джон Гудмен, Ваятт Расселл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що серіал і так вийшов доволі непоганий, а харизма Курта Рассела робить його ще кращим. IGN називає серіал напрочуд захопливим і дивовижно змонтованим.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua