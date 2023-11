Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Корони», серіал «Монарх: Спадщина монстрів» із Куртом Расселом та новий анімаційний серіал про Скотта Пілігрима

A Murder at the End of the World / Hulu, FX / шоуранери — Бріт Марлінг і Зал Батманглідж / у головних ролях — Емма Коррін, Бріт Марлінг, Гарріс Дікінсон, Алісе Брага / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.