«Американське видання» написало про страшну корупцію в Україні — новину поширили «Труха» і «Обозреватель». Насправді це маніпуляція, а видання схоже на російський фейк і частину великої медійної війни

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

П’ятнадцятого листопада 2023 року найбільший в Україні анонімний Telegram-канал «Труха», канал MediaPost, сайти «Обозреватель» та my.ua поширили новину з посиланням на коротку замітку в «американському виданні» The American Insider. В ній автор Стівен Фукс розповідає про масштабну корупцію в держкомпаніях «Укренерго» і «Укрзалізниця» та критикує їхніх очільників — Володимира Кудрицького та Євгена Лященка. Їх звинувачують у махінаціях із держзакупівлями, звʼязках із росією та високій неринковій зарплаті. Кореспондент «Бабеля» Олександр М’ясищев проаналізував статтю — це не надто вдала маніпуляція, а «американське видання» дуже схоже на російський фейк.

Замітка про корупцію в українських держмонополіях зʼявилася на сайті The American Insider 14 листопада 2023-го. Суть зрозуміла із заголовку — «Українські державні монополії — одні з найбільш корумпованих структур». У тексті йдеться про те, що у 2023 році НАБУ викрило масштабні зловживання в «Укрзалізниці»: на держзакупівлях компанія вкрала $20 млн. Впоратися з корупцією очільник перевізника Євген Лященко не може, та попри це, сам отримує зарплату девʼять мільйонів гривень на місяць.

Також у матеріалі йдеться про корупцію в НЕК «Укренерго». Нібито НАБУ виявило там крадіжки при закупівлі бронежилетів, а очільник компанії Володимир Кудрицький взагалі раніше керував російською нафтовою компанією ТНК-ВР.

Наступного дня, 15 листопада, цей матеріал поширили різні українські видання. Насамперед — Telegram-канали «Труха» і MediaPost, а також видання «Обозреватель» і my.ua. На «Трусі» пост набрав 770 тисяч переглядів та мав 1 300 поширень. На «Обозревателі» його подивилися 5 000 користувачів. У Facebook цю новину 14 разів поширили приватні користувачі та невеликі локальні групи. А в Twitter статтю The American Insider запостив російський шоумен і пропагандист Андрій Бочаров.

Текст на The American Insider — класична маніпуляція і фейк. Першоджерело інформації про вкрадені на «Укрзалізниці» $20 млн — інтервʼю очільника НАБУ Семена Кривоноса в червні 2023 року. Він розповідав, що ця цифра — загальні збитки від закупівель, які УЗ робила від 2015 року, а не за один 2023-й. Відповідальність за це, за словами Кривоноса, понесли вісім топчиновників компанії.

Теперішнього голову УЗ Євгена Лященка призначили лише в березні 2023-го, а не в лютому, як пише The American Insider. Перед тим два роки Лященко був членом правління. Підтверджених даних про «надто високу» зарплату топменеджера теж немає. Інформацію про те, що Лященко отримує девʼять мільйонів гривень на місяць, «американський» сайт узяв із допису користувача Facebook Ореста Василькевича, який посилався на свої «джерела». Ніяких доказів експертності Василькевича в цьому питання немає, він веде політичний Telegram-канал з 98 підписниками.

Справу про завищену вартість бронежилетів «Укренерго» дійсно розслідує НАБУ. Слідчі вважають, що в березні — травні 2022-го компанія купила 1 200 бронежилетів за ціною, вдвічі вищою від ринкової. Що стосується згадки про роботу керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького на росіян, то згідно з його офіційною біографією він пішов з ТНК-ВР після того, як компанію поглинула російська «Роснафта». Це було в 2013 році, до того як росія почала війну проти України.

The American Insider — анонімний новостворений сайт, який мімікрує під відомі американські ЗМІ. Його зареєстрували в США лише місяць тому — 13 жовтня 2023 року. Всі дані про його адміністраторів чи їхні контакти — приховані. Всі статті на ньому публікують від імені трьох журналістів — знайти їхні фото або хоч якусь інформацію нам не вдалося. Так само немає жодних контактів редакції чи даних про власників. Візуально сайт нагадує сторінку видання Business Insider, а його назва — співзвучна з назвою видання America Insider.org, яке працює з 2009 року.

Цей сайт уже публікував дезінформацію про Україну. Вісімнадцятого жовтня 2023 року він випустив статтю про голову Нацбанку Андрія Пишного, яка базувалася виключно на анонімних джерелах. Вони стверджували, що США задоволені роботою Пишного й не збираються його звільняти. Насправді розмов про звільнення Пишного не було — про це писало тільки видання УНН, яке згодом саме спростувало свою новину. Жодне іноземне медіа також нічого не писало про можливу відставку Пишного. Але статтю підхопили деякі Telegram-канали, а потім канали з мережі російського ГРУ писали, що Пишний сам купив цю компліментарну статтю. За тиждень канал «Шептун» з мережі ГРУ стверджував, що очільник НБУ замовив ще одну статтю цього «видання»: про те, що він увійшов до пʼятірки найвпливовіших українців у США.

Статті про Пишного на The American Insider — епізод інформаційної кампанії російських спецслужб, що почалася в березні 2023-го, стверджують у Центрі протидії дезінформації. «Ніякої «замовної статті» не існує. Цей вкид — продовження інформаційної кампанії з дискредитації НБУ», — заявили в ЦПД.

Росія вже використовувала такі псевдомедіа у своїй закордонній пропаганді. Наприклад, вона створювала фейкові англомовні медіа NAEBC та PeaceData для впливу на президентські вибори в США у 2016-му і 2020-му роках. Ці сайти публікували консервативні й ліві статті та активно критикували Джо Байдена. У своїх англомовних текстах вони робили притаманні росіянам помилки, а для частини своїх авторів використовували згенеровані фото. За даними Reuters, обидва псевдомедіа повʼязані з «Агентством інтернет-досліджень» Євгенія Пригожина, також відомого як «фабрика тролів».

Тридцятого жовтня 2023 року російське видання Insider писало — Кремль спеціально створює клони відомих сайтів, щоб розповсюджувати там дезінформацію. Зокрема, це були сайти українського «Обозревателя» та РБК, німецького Der Spiegel та американського Fox News. Матеріали мали вигляд колонки чи аналітичної статті. В них просувалися декілька основних тез — нібито Україна не цікава Заходу, Зеленський бездумно вбиває солдат, а Україні ніколи не перемогти росію, тому треба йти на перемовини. Розповсюджували ці матеріали сотні ботів в X та Facebook, зазвичай просто залишаючи їх у коментарях до будь-яких постів.

«Тотальна корупція в Україні» — один з елементів російської інформаційної стратегії проти України. Про це ще в серпні 2023-го попереджали в Центрі стратегічних комунікацій. Росіяни та їхні боти мали писати в соцмережах коментарі під українськими дописами, буцімто корупція розʼїдає Україну зсередини. Для підтвердження цих тез вони використовували як вигадані, так і реальні корупційні кейси (наприклад, історію з закупівлею Міноборони яєць за завищеними цінами). У вересні про це говорили і в Головному управлінні розвідки.

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