Що подивитися у вихідні. Новий сезон космічного серіалу «Заради всього людства», серіал «Прокляття» з Еммою Стоун і документалка про життя і карʼєру Роббі Вільямса

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American TV series / "Бабель"

Цього тижня на Netflix, Apple TV+ і Paramount+ вийшли чотири цікаві релізи. Це комедійний серіал «Прокляття», четвертий сезон науково-фантастичного серіалу «Заради всього людства», костюмований романтичний серіал «Буканьєрки» і документальний мінісеріал «Роббі Вільямс». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Комедійний серіал «Прокляття»

Про що серіал. Вітні та Ешер Сігали ― молодята, які знімають пілотний епізод власного телешоу Flipanthropy, де перетворюють старі будівлі на технологічні та екологічні. Паралельно Сігали намагаються завести дитину, але в них ніяк не виходить. У якийсь момент Ешер починає вірити, що пару прокляли. Для їхнього шлюбу починається ланцюг непростих випробувань.

The Curse / Paramount+ і Showtime / шоуранери — Нейтан Філдер і Бенні Сафді / у головних ролях — Емма Стоун, Нейтан Філдер, Бенні Сафді / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The New York Times називає серіал гарним і новаторським, але некомфортним, бо він підійде далеко не кожному глядачу. Vox каже, що це складна масштабна історія, але більшу частину часу ви будете гадати, а що ж саме ви дивитеся.

Науково-фантастичний серіал «Заради всього людства» — четвертий сезон

Про що серіал. В альтернативному всесвіті СРСР першим висаджує людину на Місяць. Космічні перегони тривають, історія йде зовсім іншим шляхом. Наприклад, у 1990-ті роки Радянський Союз все ще існує, Північна Корея ― розвинута держава з власною науковою програмою, а космічний туризм уже став популярним і розповсюдженим. Починається новий етап перегонів ― за першу висадку на Марс.

For All Mankind / Apple TV+ / шоуранер — Рональд Д. Мур / у головних ролях — Юель Кіннаман, Майкл Дорман, Вренн Шмідт, Сара Джонс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків,75% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. AV Club пише, що дивним чином, чим ближче події до наших днів, то нудніше дивитися серіал, бо зникає відчуття ностальгії. Тож четвертий сезон вже не дотягує до першого. Оглядач на Collider каже, що навіть у четвертому сезоні серіал так і не сформулював свої основні думки, але дивитися його доволі цікаво.

Костюмований серіал «Буканьєрки»

Про що серіал. Адаптація однойменного незакінченого роману 1938 року американської письменниці Едіт Вортон. Молода заможна дівчина з Нью-Йорка Кончіта Клоссон має вийти заміж на англійського лорда Річарда Мейбла. Проте батьки Річарда не схвалюють його вибір. Але Кончіта вже вагітна, тож ситуація складна. Наречена разом із подругами вирушають у Лондон, щоб довести англійським аристократам, що вони не гірше за них.

The Buccaneers / Apple TV+ / шоуранерка — Кетрін Джейквейс / у головних ролях — Крістін Фросет, Аліша Бо, Метью Брум, Джош Ділан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це скоріше теплий і приємний ромком, ніж феміністична соціальна історія, яку писала Вортон, але подивитися варто. Оглядач на RogerEbert вважає, що фінал сезону вийшов напрочуд серйозним, хоча починається він доволі легковажно.

Документальний мінісеріал «Роббі Вільямс»

Про що серіал. Документальний мінісеріал про життя відомого британського співака Роббі Вільямса ― від перших кроків до слави у гурті Take That, через суперуспішну сольну карʼєру до сьогодення. З архівними кадрами, а також роздумами, спогадами й коментарями самого Роббі.

Robbie Williams / Netflix / режисер — Джо Перлман / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що, з одного боку, Вільямс справді багато говорить про свої пороки та життєві провали. З іншого боку, у цій документалці йому важко співчувати, і залишається лише впевненість, що слава — це така хвороба. Telegraph пише, що фанати Вільямса можуть насолодитися безліччю дрібних деталей та історій.

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