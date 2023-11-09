27 червня росія вдарила «Іскандером» по ресторану в Краматорську й убила 13 людей, в тому числі письменницю Вікторію Амеліну. Команда Truth Hounds встановила деталі атаки — головне з розслідування

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять сьомого червня росія вдарила ракетою «Іскандер» по популярному краматорському ресторану Ria Lounge. Тринадцять людей загинуло, ще 65 постраждали. Серед загиблих була письменниця та документаторка воєнних злочинів організації Truth Hounds Вікторія Амеліна. Наступні чотири місяці команда Truth Hounds розслідувала обставини удару, щоб встановити всі деталі, зокрема — тип зброї, місце запуску ракет та відповідальних за це російських військових. Результати презентували 8 листопада в Києві. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев послухав звіт і переказує головне з розслідування, яке виявилось для Truth Hounds найскладнішим з 2014 року.

Атака 27 червня на Краматорськ була подвійною. О 19:32 ракета влучила у Ria Lounge, а вже за хвилину — у селище Біленьке за три кілометри від міста. Згодом розслідувачі встановили, що ці удари повʼязані між собою.

Обидва рази росіяни використовували ракети «Іскандер-К», а не балістичні «Іскандер-М», як спочатку вважало слідство. Про це свідчать масштаби руйнувань, звук польоту ракети, її швидкість, форма вирви і деталі, які знайшли на місці вибуху.

Ракета прилетіла до Краматорська з південного сходу. Вона летіла 9—18 хвилин. У ресторан ракета влучила о 19:32, через 18 хвилин після відбою повітряної тривоги. Враховуючи швидкість руху та час влучання, ракету випустили за 100—270 км від міста. Ймовірно, з території росії.

Ймовірно, за атаку відповідає 47 ракетна бригада 8 армії рф. Вона воює на Донецькому напрямку і тимчасово дислокується в Ростовській області. Раніше ця бригада вже атакувала «Іскандерами» Дружківку та Костянтинівку біля Краматорська — це єдина ракетна бригада, що працює в цьому районі.

За атаку відповідає командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобирь. Саме він віддав наказ, який від нього по вертикалі спустили до екіпажу пускової установки. Ідентифікувати військових, які безпосередньо натисли на кнопку «пуск», розслідувачам не вдалося.

Полковник Віталій Бобирь (на фото його прізвище написано з помилкою).

Серед 13 загиблих — двоє військових ЗСУ з Третьої окремої штурмової бригади та Іноземного легіону, а не 50 офіцерів 56 окремої мотопіхотної бригади, як офіційно заявляло Міноборони росії. Інші 11 загиблих — цивільні.

Двадцять сьомого червня в підземному приміщенні Ria Lounge українські військові святкували день народження побратима. Перша частина почалась о 13:00, другу планували на 19:00, на кожну мало прийти по 20 військових. Удень бенкет відбувся. Чи прийшла друга група ввечері — точно зʼясувати не вдалося.

Паралельно бенкет з тієї самої нагоди мали проводити у кафе «Лагуна», в селі Біленьке. За десять метрів від «Лагуни» і влучила друга ракета, за хвилину після удару по Ria Lounge.

Керівництво Ria Lounge знало про можливий удар, але не вжило необхідних заходів безпеки. «В день удару зранку Артур [адміністратор ресторану] спілкувався з представниками правоохоронних органів, які його попереджали, що сьогодні буде удар. Ніяких заходів щодо евакуації вжито не було, тому так і трапилося. Було дуже багато питань до того, чому ми не виїхали звідти», — розповіла розслідувачам колишня працівниця ресторану.

Попри присутність військових, ця атака є воєнним злочином. Розслідувачі пояснюють: «ціль» розташована в густонаселеному районі міста, а ресторан був популярним і серед військових, і серед цивільних. Зона ураження ракети — десятки метрів, тому жертви серед цивільних були неминучі. Тобто атака була непропорційною, а отже може кваліфікуватись як воєнний злочин. До того ж, згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, держава-агресор відповідальна за усі жертви, які спричинив розпочатий нею збройний конфлікт.

Ми віримо, що російські злочинці відповідатимуть за свої злочини. Ми наближаємо цей день — допоможіть нам, підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.