Пів сотні російських фехтувальників допустили до міжнародних змагань. Майже половина з них підтримують війну і путіна. Друге розслідування «Бабеля» про не нейтральний російський спорт

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«Бабель»

У липні 2023 року на Чемпіонаті світу з фехтування українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку своїй суперниці — росіянці Анні Смирновій. Харлан за це дискваліфікували, а згодом у соцмережах Смирнової знайшли її фото з братом — військовослужбовцем армії рф. Українські спортивні чиновники та політики виступили проти дискваліфікації Харлан, і її допустили до змагань. Однак це, ймовірно, не останній конфлікт між українцями й росіянами в цьому виді спорту. У березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила 57 російським фехтувальникам повернутися до змагань у «нейтральному статусі» — вони мають виступати без національної символіки і гімну. У списку — майстри спорту, призери спартакіад і міжнародних чемпіонатів, частина — переможці Олімпіад. Деякі з них встигли виступити на Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу в червні та липні 2023 року відповідно. Імовірно, росіяни візьмуть участь і в Гран-прі FIE у Турині та в Кубку світу в лютому 2024 року. Обовʼязкова умова для «нейтральних спортсменів» — підписати заяву, яка засвідчує, що вони не служать у силових структурах країни агресора і не підтримують війну. Утім, як виявив кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев, майже половина «нейтральних» російських спортсменів не відповідають цим вимогам. Фехтувальники входять до лав армії рф, їздили на окуповані території та підтримують війну. Міжнародна федерація фехтування, яку до повномасштабного вторгнення росії очолював олігарх з оточення путіна Алішер Усманов, ці факти ігнорує. Ми публікуємо другий текст із серії розслідувань про не нейтральний російський спорт. Перший був про російських дзюдоїстів, які підтримують війну і збираються на Чемпіонат світу.

Як влаштоване фехтування в росії

Російські фехтувальники входять до Федерації фехтування росії (ФФР). Вона працює в окупованому Криму й окупованій частині Донецької області та визнає їх «субʼєктами росії». Також ФФР має базу в кримській Алушті та возить туди своїх спортсменів.

У листопаді 2022 року ФФР провела в Санкт-Петербурзі турнір «Шаблі російської півночі» для дітей. Залу прикрасили російськими окупаційними символами Z i V, герогіївськими стрічками, портретами путіна та написами «Za вітчизну! Za росію! Za перемогу». У жовтні 2023-го Федерація організовувала «міжрегіональні» змагання за участі дітей з Криму та окупованої Донецької області. Метою змагань було «виховання в дітей національної самосвідомості, патріотизму і почуття єдності».

Турнір «Шаблі російської півночі». ВКонтакте

Майже 15 років президентом Міжнародної федерації фехтування був російський олігарх з оточення володимира путіна Алішер Усманов. Він вклав мільйони доларів у розвиток фехтування і, за словами президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, роками був основним спонсором FIE.

Двадцять восьмого лютого 2022 року через санкції США, ЕС і Британії Усманов заявив, що «призупиняє» свою діяльність на посаді президента «до відновлення справедливості». Федерацію тимчасово очолив грек Еммануель Каціадакіс, але вся команда, що працювала з Усмановим, залишилась, каже Ілляшев: «З ним працював виконком, багато з них залишилися на місцях. А ще є велика кількість людей з російськими прізвищами з різних країн світу, які перебувають у різних органах FIE». До того ж Усманов і надалі спонсорує фехтування в росії та виписує премії спортсменам. У російській Федерації фехтування олігарха називають своїм «опікуном».

У липні 2022 року росія попросила Міжнародну федерацію фехтування дозволити її спортсменам виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Дозвіл росіяни отримали лише в березні 2023 року, до списку потрапили 57 спортсменів. Найбільш титулованих ― олімпійську чемпіонку Софію Велику і Яну Єгорян ― до змагань не допустили. Президент російської Федерації фехтування Ільгар Мамедов назвав умови «нейтрального статусу» ганебними й заявив, що його атлети не виступатимуть на міжнародних змаганнях. Проте згодом росіяни таки поїхали на чемпіонати Європи та світу. Мамедов пояснив, що зробити це їх попросила сама Міжнародна федерація фехтування.

Ми проаналізували, кого саме FIE відібрала для участі у змаганнях у нейтральному статусі. Нижче список російських спортсменів, які підтримують війну, виступають за армійські структури, а дехто з них ― чинні військовослужбовці.

Антон і Кирило Бородачови

23-річні близнюки Бородачови ― переможці Першості світу в командному заліку та срібні призери Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. У 2021 році путін нагородив їх орденами «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня. У Кремлі під час зустрічі з путіним нагороди братам вручав його помічник Ігор Левітін.

З 2018 року брати як юніори представляють Центральний спортивний клуб армії. У 2021 році їх призвали до спортивної роти ЦСКА Міноборони рф, де вони й склали присягу. Там фехтувальники мали пройти «курс молодого бійця» ― 40 годин занять із тактичної, вогневої та інженерної підготовки. Того ж року міністр оборони Сергій Шойгу нагородив їх медалями «За зміцнення бойової співдружності».

Під час повномасштабного вторгнення Міноборони рф також вітало Бородачових із перемогами. У 2023 році Кирило Бородачов отримав звання «Армієць року». За весь час війни з Україною брати жодного разу не висловилися проти агресії росії та не засудили її.

Алан Фардзінов

Шпажист Фардзінов ― представник ЦСКА і прапорщик армії рф, який служить щонайменше з 2017 року. Окрім цивільних виступів за збірну рф, він є членом збірної Міноборони. Із владою також повʼязаний його батько Роберт Фардзінов ― щонайменше у 2017 році він був чиновником від путінської партії «Єдина росія». Зараз він ― віцепрезидент Федерації панкратіону в Республіці Північна Осетія ― Аланія.

20 «нейтральних» російських фехтувальниківповʼязані з російськими військовими структурами

Софія Позднякова (Лоханова)

Шаблістка Позднякова ― донька президента Олімпійського комітету росії, полковника армії рф Станіслава Позднякова. У 2020 році вона двічі перемогла на Олімпіаді в Токіо. За це путін у Кремлі нагородив її «Орденом пошани». Батько Позднякової також розповідав, що у 2022-му через свою «любов до батьківщини» Позднякова розлучилася з чоловіком, коли той виїхав у США.

Позднякова ― представниця ЦСКА з 2017 року. Із 2020-го вона входить до комісії спортсменів Федерації фехтування росії та представляє інтереси фехтувальників. Вона також виступала на форумі ЦСКА, де дітей агітували записуватися до спортшкіл армійської структури.

Позднякова брала участь у пропагандистських «Безсмертних полках», лайкала пости на підтримку війни, двічі після початку війни з Україною фотографувалася з путіним.

Валерія Кобзєва

Шаблістка Кобзєва не приховує, що підтримує російську агресію. Вона не раз лайкала пости із Z і V символікою, підтримкою окупації Криму і написами «Zа Мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Через це Україна подала заявку з вимогою виключити Кобзєву з переліку нейтральних спортсменів, і спортсменку не допустили до Чемпіонату Європи в червні 2023 року. Але в липні 2023-го Кобзєва опинилась у додатковому списку «нейтральних атлетів» Міжнародної федерації фехтування.

Владислав Поздняков

Чемпіон Європи та призер інших міжнародних змагань Поздняков ― представник ЦСКА. Присягу російській армії він склав у 2018 році в Сочі. Поздняков виступає за спортивний клуб «Юність Москви», який в березні 2023 підтримав окупацію Криму.

Олександра Сундучкова

Срібна призерка Кубка світу і Чемпіонату Європи, з 2018 року представляє структуру Міноборони ЦСКА. Згідно з даними її сторінки у VK, вона навчається в університеті «Воєнмєх». Це технічний виш, який «готує спеціалістів із питань комплексної безпеки», зокрема оборонної та інформаційної. У VK вона підписана на російського військового Олексія Шульгіна, який публікував фото з війни проти України.

«Бабель»

Ще 11 фехтувальників, повʼязаних із силовими структурами росії

Едгар Алексанян (рядовий Центрального військового округу спортивної роти ЦСКА в Самарі);

Захар Козлов (рядовий ЦСКА, відвідував окупований Севастополь);

Христина Самсонова (ЦСКА, була в окупованому Криму);

Григорій Семенюк (рядовий ЦСКА);

Кирило Тюлюков (рядовий ЦСКА);

Олександр Трушаков (прапорщик ЦСКА);

Христина Ясинська (спортсменка ЦСКА);

Марта Мартьянова (олімпійська чемпіонка, представляє спільноту «Динамо», яка підпорядковується ФСБ і МВС росії);

Світлана Тріпапіна («Динамо», у 2015 році публікувала фото з Дмитром Медведєвим);

Олексій Дадаєв (публікував фото у військовій формі з шевронами ЦСКА);

Вадим Мильников («Динамо». Отримав у Кремлі медаль ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня за срібло на Олімпіаді 2020 року).

«Нейтральні» фехтувальники, які тренувались або відпочивали в окупованому Криму

За півтора року після повномасштабного вторгнення і девʼять років війни з Україною жоден із «нейтральних» фехтувальників не засудив агресію росії та не висловив співчуття постраждалим українцям. Єдине, що засмучує спортсменів, ― часткові обмеження на участь у міжнародних змаганнях. Зокрема, на це скаржилася срібна призерка літньої Універсіади 2017 року і Першості світу Лейла Пірєєва, яка підтримує війну та неодноразово лайкала фото георгіївських стрічок і фото із символами Z i V.

Російський спорт ніколи не був поза політикою — це частина російської пропаганди. «Бабель» і далі шукатиме російських спортсменів, які підтримують війну. Допоможіть нам у цьому, підтримайте редакцію: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.