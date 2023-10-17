Після поранення у вас (чи у ваших близьких) шрами, які заважають нормально жити? Допоможе пластична операція. Як на неї потрапити та скільки це коштує — пояснюють профільні фахівці

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Поранення через бойові дії залишають сліди на тілі — опіки та шрами. Іноді вони болять і викликають відразу до свого тіла. Частково цю проблему може вирішити пластична операція. Як і де її робити? Скільки це коштує і як довго триватиме весь процес? Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев знайшов відповіді на ці запитання. Він поговорив із координаторкою проєкту NoScar Ольгою Тараненко, СЕО проєкту «Неопалимі» Максимом Туркевичем, а також із пластичними хірургами Романом Королюком і Денисом Юрченком, які роблять такі операції. Ось їхні поради.

Із чим мені допоможе пластика?

Зі шрамами на тілі й обличчі, зокрема після мінно-вибухових травм. Опіки теж оперують — це теж шрами, просто вони складніші й мають більшу площу. Пластика — це не тільки про естетичний вигляд тіла. Наприклад, після деяких опіків рубці покривають дуже великий відсоток шкіри. У такому разі треба проводити пластику, щоб рубці не обмежували рухи, щоб нормально відкривався рот чи повіки. Також хірурги працюють з асиметрією повік після протезування ока.

Під деякими шрамами можуть лишатися осколки — їх теж видаляють під час пластичних операцій. Осколок у грудях може тиснути, колоти, не давати нормально лягти чи різко рухатись. Також із металевим осколком людина не зможе робити МРТ. Магніт буде притягувати метал і невідомо, як він рухатиметься в тілі.

А травми щелепи чи ампутацію носа теж виправляють пластикою?

Ні. Травми щелепи та носа, ампутації — це реконструктивна хірургія, а не пластична. Пластика — це більше про зовнішній вигляд, а реконструкція — про відновлення функціональності органів чи втрачених частин тіла, як-от носа чи вуха. У таких операціях задіяні не тільки пластичні хірурги, але й лори та мікрохірурги. Реконструкцією обличчя займаються до пластики.

Є випадки, з якими пластика не допоможе?

Рідко, але так. Наприклад, коли внаслідок поранення людина втратила велику частину мʼязів і шрам сформувався з великим натягом. У такому разі його не виправити.

Коли можна проводити операцію?

Усе залежить від того, коли загоїться рана. У середньому з моменту отримання поранення має минути щонайменше пів року, якщо йдеться про легкі поранення. Загоєння важких поранень займає до року. Операцію через травми обличчя можна робити за рік. Невеликі осколкові поранення можна оперувати через пів року.

Іноді це триває довше. При переломах ставлять пластини, щоб уламки кістки зрослися. Видалення цих пластин — окрема операція, яка залишає шрами. Відповідно, пластична операція відкладеться до видалення пластин.

Є обмеження, кому можна робити пластику?

Так. Усе тому, що ці операції проводять під загальним або місцевим наркозом. Деякі захворювання можуть спричинити ускладнення від анестезії та навіть призвести до смерті чи повторного інфаркту. Тому хронічні захворювання і доцільність операції варто детально обговорити з лікарем.

Куди можна звернутися?

У більшості державних лікарень пластичні операції не роблять. Людям, які отримали поранення через війну, допомагають щонайменше три ініціативи: приватні NoScar і «Врятуй красу» та Національна програма зовнішньої реабілітації «Неопалимі», яку підтримує держава. Необхідно заповнити анкету на сайті NoScar, «Врятуй красу», «Неопалимих» чи напряму написати в соцмережах. В анкеті треба надати стандартні дані: ПІБ, вік, стать, номер телефону та опис поранення — коли та як отримана травма, як її лікували. Також треба надати документи, які людина отримала під час лікування: історію хвороби, результати аналізів, МРТ тощо.

Це безкоштовно?

У державних лікарнях — ні. У цих трьох ініціативах консультація та операція безкоштовні. «Неопалимі» оплачують весь курс лікування, «Врятуй красу» — теж. У NoScar майже завжди лікарі або лікарні теж оплачують все, навіть анестезію та перевʼязки. Лише в рідкісних випадках пацієнту доведеться оплатити роботу анестезіолога чи ліки на період відновлення після операції.

А чинним військовим можна звернутися?

Так, але для них усе складніше, ніж для цивільних. Доки людина офіційно служить у війську, такі операції мають право проводити військові госпіталі. Зараз у них немає на це ресурсів. «Неопалимі» оперують чинних військових або під час відпустки, або якщо вони отримали дозвіл на лікування. Щоб його отримати, «Неопалимі» комунікують із конкретними військовими частинами, і це стосується тільки військових, які не перебувають на лінії фронту. А ось NoScar оперують військових виключно після демобілізації.

У яких містах можна зробити операцію?

Хірурги цих трьох ініціатив є майже в усіх обласних центрах. Більшість працює у Києві. Повний перелік міст є на сайтах проєктів.

Скільки разів треба буде їздити до лікаря?

У рамках однієї операції — приблизно чотири-пʼять. На першій консультації лікар і пацієнт обговорюють операцію і те, яким методом її проводитимуть. На наступній зустрічі можна проводити операцію. За тиждень після неї пацієнт має приїхати знімати шви. Ще за місяць-два лікар має оглянути, як проходить відновлення.

Утім, візитів може бути більше, адже й операція може бути не одна. Також треба приїжджати на перші перевʼязки, але далі їх можна навчитися робити самостійно.

А потім ще потрібні додаткові операції?

Усе дуже індивідуально. Іноді — так. Якщо шрамів багато, їх можуть прибирати в кілька етапів. Операцій теж може бути більше, якщо людина хоче додатково працювати над пораненням. Комусь достатньо прибрати найбільші шрами, а хтось навпаки прибирає всі сліди поранення.

Від операції не стане гірше?

Ні, якщо після операції правильно доглядати за раною. Відновлення після операції — частина лікування. Лікар скаже, що робити далі: перевʼязки, антибіотики та знеболювальні, обмежена фізична активність. За місяць після операції вже можна використовувати протирубцеві мазі, аби додатково розгладити шрам.

Деякі пацієнти на етапі відновлення можуть не відчувати болю, а тому нехтують рекомендаціями. Це небезпечно: відсутність лікування і перевʼязок може спровокувати нагноєння рани, а через фізичну активність шви можуть розійтися. Можливі й інші ускладнення: інфекції, гематоми, келоїдні рубці. Рана може по-різному загоюватися залежно від того, як за нею доглядати.

Чи зникнуть шрами повністю?

Ні, операційний розріз ніколи не заживає без шраму. Шрам може бути менший, не такий помітний та рівніший. Але він буде завжди.

Найголовніше — після операції цей шрам уже інакше виглядає й несе інші спогади. Також його можна зменшувати, зокрема шліфувати лазером, щоб додатково розгладити.

А мазі від рубців допомагають?

Так, якщо їх вчасно застосовувати. Мазь допоможе, якщо наносити її з першого місяця після поранення (якщо на той час рана затягнулась і наросла нова шкіра). Вона дещо розгладить рубець і зробить його мʼякшим. Якщо мастити рубець за рік після травми, це нічого не дасть.

Також мазь можна використовувати після пластичної операції, коли людині вже видалили шрам. Це дозволить додатково розгладити сліди операції. До того ж мазь допоможе боротися з келоїдними рубцями.

Дбайте про себе і своє здоровʼя — вчасно звертайтесь до лікарів і підтримуйте тих, кому це потрібно. Підтримати роботу фонду «Свої» (збирає на медикаменти та кісткові імпланти для військових) можна за посиланням.