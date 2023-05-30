Комарі цього року ніби показилися! Як врятувати себе і дітей? Інструкція «Бабеля» для всіх, хто втомився чухатися

Користь

Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

Педіатри кажуть, що цього року вже із середини травня частіше, ніж зазвичай, звертаються батьки — дітей буквально загризають комарі. І самих комах побільшало, і їхні укуси діти переживають складніше. У багатьох зʼявилися алергічні реакції — нестерпний свербіж і набряки. Від надокучливих комарів страждають і дорослі. Зараз існує багато різних засобів від них, але не всі репеленти безпечні, особливо для дітей. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька поговорила з лікаркою-педіатром Наталією Кошиль про те, як захистити себе і дітей від комарів і на що звертати увагу, обираючи репеленти.

Цього року якесь нашестя комарів! А ще вони дуже болюче кусають — усе свербить і набрякає. Чому так?

Кінець весни і початок літа — це пік активності комах, вони дуже голодні й агресивні після холодів. Цієї весни було багато повеней, водойми розлилися навіть там, де раніше цього ніколи не було. Тож комахи активніше розмножуються. Та і взагалі, через війну, вибухи та пожежі екологічна ситуація в Україні погіршилася.

Алергічних реакцій справді побільшало, не тільки серед дітей, але й серед дорослих. І річ не тільки в тому, що комарі стали злими та їх багато. Ми живемо у стані стресу, нервова система виснажена через вибухи, погані новини, нестачу сну. Усе це впливає на різні реакції нашого організму, тому й алергій стало більше. А вони сильно впливають на імунітет і можуть спровокувати різні аутоімунні захворювання. Тому від комарів треба захищатися — справитися самотужки виснаженому організму важко.

Як захищатися?

У способах захисту нового мало — треба уникати місць, де комарів багато, закривати тіло одежою, поставити сітку на дитячий візочок і вдома на вікна й двері. Ну і звісно, комах треба відлякувати.

Чим? Фумігатори підійдуть?

Підійдуть. Але щоб користуватись ними правильно, треба знати принцип дії. Усі фумігатори працюють приблизно однаково — вони розпилюють отруйну для комах речовину на певну площу навколо себе. Це можуть бути електричні прилади, які треба вставляти в розетку, або ні, діюча речовина може бути рідкою чи твердою у вигляді пластин. Одного стандартного фумігатора зазвичай вистачає на одну велику кімнату. Але оскільки вони розпилюють отруту, використовувати їх треба обережно. Якщо у вас дитина менше двох років, краще взагалі ними не користуватися — речовини, які вбивають комах, токсичні.

В інших випадках увімкніть фумігатор у приміщенні, вийдіть із нього і залиште на годину-дві. За цей час отруйна рідина вбʼє комах, і фумігатор можна буде вимкнути. Деякі модифікації можна залишати на всю ніч, якщо приміщення добре провітрюється, але для дітей це небажано. Й обов’язково уважно прочитайте інструкцію з використання.

Коштують фумігатори від 100 до 500 гривень. Флакончика з рідиною зазвичай вистачає на місяць, якщо фумігатор працює щоночі. Пластинки — на одну ніч.

Можна використовувати й так звані природні фумігатори. Це можуть бути ефірні олії — наприклад, гвоздична, евкаліптова, мʼятна. Можна просто втикнути сушену гвоздику в половинку лимона і залишити в кімнаті. Звісно, якщо у вас відкриті вікна і немає сіток, такі засоби навряд чи допоможуть. Тому краще діяти комплексно — захистити будинок ззовні та зсередини.

А спіралі від комарів допомагають? Вони безпечні для дітей?

Допомагають, але їх можна використовувати тільки на свіжому повітрі. Спіралі зазвичай просочені тією ж речовиною, яку розпилюють фумігатори. Тому краще, щоб дим від них не йшов безпосередньо на дитину. Спіралі дешеві, покривають площу до трьох квадратних метрів і ефективно відлякують комарів, тож чудово підійдуть для пікніку чи вечері просто неба. До того ж вони не мають неприємного запаху.

Зараз так багато різних спреїв і кремів від комарів. Які з них підходять дітям?

Зазвичай на репелентах написано, з якого віку їх можна використовувати. Але спреї не підходять малюкам віком до 6 місяців. При розпиленні дитина може вдихнути пари, а це може викликати алергічну реакцію. Краще використовувати засоби, які не контактують зі шкірою — наприклад, наліпки, які чіпляються на одяг, або браслетики зі змінними картриджами. Для малюків обирайте ті, що пропитані ефірними оліями. Вони менш ефективні, ніж ті, що на основі хімічних речовин, проте точно не зашкодять дитини, а ще їх можна використовувати у приміщенні. Коштують такі браслети від 500 гривень, наліпки від 70 до 150 гривень. Наліпки одноразові, а браслета вистачає приблизно на два тижні. Обовʼязково прочитайте інструкцію — деякі браслети можна носити 3—4 години, деякі більше.

З пів року можна використовувати креми чи лосьйони на основі натуральних ефірних масел. Але тут теж треба бути обережним — у дитини може виникнути алергія. Тож варто слідкувати за реакціями і радитися з педіатром, якому ви довіряєте.

З року можна використовувати спреї на основі ДЕТА та пекардіну. Це отруйні речовини, які ефективно відлякують комах і вважаються безпечними. Але для малюків до року вони токсичні. Засоби із ДЕТА більш ефективні, але все залежить від концентрації. Уважно читайте склад — виробники зобовʼязані вказувати, з якого віку їхній засіб можна використовувати.

Засоби на основі перметрину треба наносити на одяг, а не на шкіру, вони підходять дітям від трьох років. Зазвичай репеленти діють кілька годин, тож час від часу їх треба оновлювати. Але важливо не переборщити — дітям до 12 років їх можна наносити тільки два рази на добу.

Як полегшити свербіж після укусу?

Можна зробити компрес із соди. Додати трохи води, щоб вийшла кашка, і прикласти на місце укусу. Дітям до року підійде тільки розчин — чайна ложка харчової соди на стакан води. Змочіть ватний спонж цим розчином і прикладіть дитини на місце укусу — це зніме свербіж. Дорослі також можуть змочити місце укусу оцтом. Дітям від двох років можна наносити псилобальзам або інші протиалергічні гелі. Але їх треба використовувати тільки локально, у місці укусу і не змащувати всю шкіру.

А якщо почалася алергічна реакція — усе набрякло і нічого не допомагає?

У такому випадку краще йти до лікаря. Тільки якщо можливості немає, то з шести місяців дитини можна дати сироп «L-Цет», від двох років — таблетки «L-Цет». Узагалі, засоби з дезлоратидином вважаються безпечними для малюків. Це можуть бути ще такі препарати, як «Еріус» або «Едем». Але це швидка допомога. Якщо ви побачили у вашої дитини алергічні реакції на укуси комах — проконсультуйтеся з лікарем. Він підбере правильні ліки. Деякі укусі в обличчя, горло чи повіки можуть викликати дуже серйозні ускладнення, навіть набряк Квінке. Тому зволікати не варто.

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