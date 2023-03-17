Влада й активісти обговорюють закон про цивільні партнерства. Це значить, що скоро легалізують одностатеві шлюби? Не зовсім. Пояснюємо разом із «Гендер Зед»

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Тринадцятого березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства. Його автор — депутатка від «Голосу» Інна Совсун. Ще один законопроєкт розробляє Міністерство юстиції. Цивільне партнерство дозволяє отримати статус близьких родичів без реєстрації шлюбу і незалежно від того, чи живуть люди разом. Це урегулює спірні питання майна, спадку та соціальних прав, яких зараз немає в партнерів поза шлюбом. Дискусія про цивільні партнерства точиться в Україні вже кілька років. Петиція на підтримку рівності одностатевих союзів набрала необхідні 25 тисяч голосів улітку минулого року. Проблему актуалізували через військових, які перебувають в одностатевих стосунках. У разі смерті одного з партнерів інший лишається без прав і компенсацій. «Бабель» разом з ЛГБТ-організацією «Гендер Зед» і правозахисником Святославом Шереметом розповідають, що таке цивільні партнерства, як вони працюють і чому потрібні не лише ЛГБТ-спільноті.

Що таке цивільні партнерства і як вони працюють

Цивільне партнерство — це юридично визнана домовленість між двома людьми однієї чи різних статей, яка підтверджує, що вони перебувають у сімейних стосунках. Тобто класичний шлюб — це теж цивільне партнерство. Однак оскільки в Україні вступити у шлюб можуть не всі, потрібна альтернатива. Саме про це цивільні партнерства. Укладати такі союзи можна буде з 18 років і тільки якщо жоден із партнерів не перебуває в офіційному шлюбі. Розірвати цивільне партнерство можна за згодою обох партнерів. У деяких випадках, які окремо пропишуть у законопроєкті, достатньо буде бажання однієї людини, але зробити це можна буде через суд.

Чим цивільне партнерство відрізняється від шлюбу

Відмінностей небагато, але вони є. Передусім цивільне партнерство не обовʼязково означає романтичні стосунки. «Наприклад, є дві подруги похилого віку, у них немає дітей та чоловіків і вони живуть разом, — наводить приклад Костянтин Андріїв з «Гендер Зед». — Якщо цивільні партнерства легалізують, вони зможуть укласти такий союз і вирішити всі питання спадкування».

Ще одна відмінність — це права дітей в цивільних партнерствах. Як пояснює Святослав Шеремет, якщо у класичному шлюбі батьківські права автоматично отримують обидва партнери, то в цивільному партнерстві таке право залишиться тільки за біологічним батьком чи матірʼю. Інший партнер отримує статус опікуна. «Ми виходимо з концепції, що цивільне партнерство — це тимчасовий союз, який, тим не менш, не обмежений в часі, — каже Шеремет. — Ми вважаємо, що опікувальні права варто надавати другому партнеру тільки на час перебування в партнерстві. Якщо партнерство припинилося, може зʼявитися новий партнер, який буде виконувати роль опікуна».

Ще серед відмінностей — у цивільному партнерстві не можна всиновлювати дитину, а партнери не змінюють прізвище.

Як можна буде зареєструвати цивільне партнерство

Як пояснює Святослав Шеремет, зазвичай, цивільні партнерства реєструють ті самі органи, що й шлюби. «Ви приходите до органу РАЦСу як пара і кажете: “Ось ми в партнерстві, видайте нам відповідний реєстраційний документ”, — пояснює Шеремет. — І після цього пара вже набуває взаємних обовʼязків і прав, які передбачені законодавством». У законопроєкті Інни Совсун вказано, що цивільні партнерства можна буде реєструвати й через «Дію». А ще це буде швидше, ніж реєстрація шлюбу — 10 днів проти місяця.

Які проблеми вирішать цивільні партнерства

Насамперед питання майна та спадку. Коли партнери довго живуть разом, у них може бути спільно нажите майно, але оскільки вони не перебувають в офіційному шлюбі, немає механізмів його розподілу, якщо партнерство припинилося. Те саме стосується і спадку — якщо один з партнерів помирає, а заповіту немає, то перше право спадкування за замовчуванням отримує не другий партнер, а родичі. Партнер часто вимушений доводити своє право на спадок через суд. «Таких справ десятки, і суди, найчастіше, виносять рішення на користь партнера/ки, бо судді все розуміють, — каже Святослав Шеремет. — Але це все дуже ускладнює процес і розтягує його в часі, забирає в людей нерви. Цивільні партнерства це питання знімуть».

Якщо пара перебуває в зарєєстрованому цивільному партнерстві, то партнери набувають статусу найближчих родичів. А питання майна, як пояснює Шеремет, має прописуватися в договорі, який пара укладає під час реєстрації цивільного партнерства. Таким чином, цивільне партнерство автоматично надає партнерам низку прав, які є у близьких родичів, а частину питань партнери вирішують самостійно. Наприклад, у договорі вони можуть зафіксувати, що майно кожного з них у партнерстві лишається при своєму власникові, а не обʼєднується.

Другий важливий момент — військова служба. Зараз держава забезпечує компенсації та допомогу родинам, де військовослужбовець чи військовослужбовиця отримали поранення, інвалідність або загинули на службі. У пар, які не зареєстровані у шлюбі, цих прав немає. Цивільні партнерства урегулюють ці питання і нададуть партнерам ті самі права, що і в зареєстрованому шлюбі.

Чи призведуть цивільні партнерства до шлюбів для всіх

В ЛГБТ-спільноті існують думки, що цивільні партнерства остаточно поховають ідею одностатевих шлюбів. Але, за словами Святослава Шеремета, тема шлюбу досі залишається дуже чутливою для українців. Тому до питання одностатевих шлюбів частина суспільства може ставитися надто радикально. До того ж проти виступає церква. Цивільні партнерства можуть стати компромісом і кроком до рівноправʼя всіх членів суспільства. «Шлюб — це дуже символічний обʼєкт, який складно чіпати. Він досі залишається дуже консервативним інститутом. Тому поки можна запровадити цивільні партнерства», — каже Шеремет.

«Серед правозахисної спільноти немає консенсусу, адже є ті, хто виступає за повну шлюбну рівність, без напівкроків, — додає Костянтин Андріїв із «Гендер Зед». — А реєстровані [цивільні] партнерства — це все ж таки не повна шлюбна рівність. Треба законодавчо боротися за просування законопроєкту про одностатеві шлюби. Тобто навіть у разі ухвалення закону про реєстровані партнерства, це буде лише проміжний етап».

Чи ухвалять законопроєкт Совсун

Поки сказати важко. За словами Святослава Шеремета, депутати в цілому позитивно ставляться до легалізації цивільних партнерств. Але проблема в тому, що схожий законопроєкт зараз розробляє уряд — йому це доручив президент. А законопроєкт Совсун — її власна ініціатива, яку попередньо не обговорювали на урядовому рівні. «Вийшла така собі солянка. Можливо, два законопроєкти обʼєднають. Це займе час». Шеремет не певен, що закон ухвалять цього року, але в тому, що його ухвалять, не сумнівається. «Урядовий дедлайн існує: це грудень 2023 року, — додає він. — Наскільки держава буде спроможна його дотримати, покаже цей рік. Але ми, громадянське суспільство та експертна спільнота, зі свого боку робимо все, щоб закон розглянули якнайшвидше».

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