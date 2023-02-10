Я отримав поранення на війні. Які документи треба оформити, як пройти військово-лікарську комісію і отримати інвалідність. Пояснює «Бабель» і профільні юристи

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

За майже рік повномасштабної війни з росією поранення отримали десятки тисяч українських військових. Щоб зафіксувати поранення, звільнитися або повернутися на службу, кожен із них має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо потрібно оформити групу інвалідності, доведеться звернутись ще й у медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Якщо вірити формальним правилам і процедурам, пройти ці етапи не дуже складно: є алгоритми і визначені законом необхідні документи. На практиці все інакше. За купою довідок, направлень і виписок поранені військові вистоюють довгі черги і витрачають на це тижні. Співзасновниця організації «Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип» Любов Галан і юристка Анастасія Володенкова пояснюють, як пройти складний шлях відносно швидко і менш травматично. На які виплати з інвалідності можна претендувати і як обстоювати свої права до кінця.

Отже я лікуюсь після поранення. Що далі?

Вам потрібна довідка про обставини травми, яку має видати військова частина. Якщо ви через поранення не зможете забрати її самостійно, її мають надіслати поштою. У довідці повинні зазначити такі факти: обставини, за яких боєць отримав поранення, конкретизувати місце та час і вказати, що боєць не був у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння. Головне, там мають зафіксувати, що поранення людина отримала, захищаючи Батьківщину. Зміст довідки безпосередньо впливає на висновок ВЛК та МСЕК і на розмір одноразової грошової допомоги. Солдат може претендувати на неї, якщо отримав інвалідність чи частково втратив працездатність.

Хто конкретно видає цю довідку?

Командир військової частини. Якщо частина не видає вам довідку, спочатку треба написати рапорт про це. А якщо в частині взагалі відмовляються видавати довідку — треба написати скаргу про бездіяльність до Штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, або до Військової служби правопорядку.

Як довести, що я отримав поранення під час бойових дій?

Про це мають знати у вашій військовій частині. Якщо стосовно цього є якісь сумніви, керівництво повинно організувати службове розслідування і встановити всі обставини.

Припустімо, я отримав довідку, що робити далі?

Ви лікуєтеся до повного одужання, як довго — вирішує лікар, і потім проходите військово-лікарську комісію. Під час ВЛК треба надати довідку про обставини травми, після — звернути увагу на висновок. В ньому мають вказати, що ви отримали поранення, захищаючи Батьківщину чи «під час воєнної служби під час виконання обовʼязків військової служби». Ці формулювання важливі, бо вони вказують, що ваше поранення було саме на бойовому завданні, а не просто під час служби.

Якщо у висновку є помилки, треба звернутися до ВЛК повторно і попросити їх виправити. А якщо ви не згодні з висновком, його можна оскаржити у вищій за рівнем ВЛК або суді. І лікування, і проходження ВЛК для військовослужбовців безкоштовні.

Буває, що лікарі погано лікують, і через це зʼявляється нова хвороба або травма. Це впливає на розмір виплат?

Все залежить від ВЛК. Вона може кваліфікувати результат лікарської помилки, як бойове поранення, а може й ні. Тому єдина рекомендація — оскаржувати висновок ВЛК, якщо ви з ним не згодні. На лікаря ви теж можете подати до суду, але тоді все затягнеться в часі.

Що робити, якщо я хочу лікуватися за кордоном?

Ви можете про це попросити. Якщо лікуєтеся в цивільній лікарні, вона збирає документи, які доводять, що вам таке лікування потрібно. Пакет документів потім відправляють до військово-медичного закладу, щоб ініціювати консиліум. Якщо ви вже лікуєтеся у військовому закладі, його керівництво саме скликає консиліум щонайменше з пʼяти лікарів. За три дні цей консиліум вирішує, чи відправляти вас за кордон. Якщо рішення позитивне, військово-медичний заклад готує висновок та надсилає його з пакетом документів до державного органу із сектору безпеки і оборони. Для Збройних сил України — це Командування Медичних сил ЗСУ.

Я пройшов ВЛК і отримав документи. Що далі?

Залежить від висновку. Якщо вас визнали придатним до військової служби — повертаєтеся у свою військову частину. Якщо непридатні і вас мають зняти з військового обліку — пишете рапорт на звільнення. Ще один варіант — вас можуть визначити тимчасово непридатним, але не більше ніж на рік. За цей час ви маєте відновитися і повернутися до служби. Якщо за рік через стан здоровʼя зробити це не вийде — питання про придатність мають переглянути. Але навіть якщо вас визнали тимчасово непридатним, ви все одно маєте перебувати в межах військової частини. В законодавстві, на жаль, немає чіткості в цьому питанні. На практиці бійці перебувають у своїх військових частинах, але виконують обмежений ряд завдань.

Ще ВЛК може рекомендувати надати бійцю відпустку за станом здоровʼя не більше ніж на місяць. Її обовʼязково потрібно затвердити в командира частини. Тобто як тільки ви отримали висновок ВЛК, ви повертаєтеся в свою частину та пишете рапорт про відпустку.

Мені будуть щось додатково платити під час лікування і відпустки?

Так. Військові, які отримали поранення, захищаючи Батьківщину, можуть розраховувати на щомісячну додаткову винагороду 100 тисяч гривень. Під час воєнного стану ці гроші виплачують з дня, коли ви отримали поранення до дня офіційного закінчення лікування. Якщо ви лікуєтеся довше ніж чотири місяці, обовʼязково тримайте контакт з вашим командиром. Вам треба постійно повідомляти свою військову частину, що лікування триває, щоб виплати і далі надходили. Ще важливий нюанс — лікування має бути безперервним.

Коли треба проходити МСЕК?

Коли вам треба встановити інвалідність чи відсоток втрати працездатності. МСЕК визначає, чи потрібно протезування, індивідуальна програма реабілітації. За довідкою МСЕК ви отримуєте одноразову грошову виплату та оформлюєте соціальні пільги. Направлення на МСЕК видає медрота вашої військової частини. З ним ви звертаєтеся в будь-яку районну лікарню чи воєнний госпіталь і просите профільного лікаря скликати МСЕК. В лікарню треба надати такі документи:

паспорт або ID-картку з довідкою про реєстрацію;

копію військового квитка або тимчасове посвідчення ;

; направлення на МСЕК [форма ось тут];

оригінали медичних документів — виписки з амбулаторної карти, історії хвороби, результати обстежень;

консультативні висновки профільних спеціалістів та амбулаторну картку;

довідку ВЛК, свідоцтво про хворобу ;

; за потреби — довідку про придатність військовослужбовця або військовозобов’язаного до військової служби;

за потреби — довідку про обставини травми;

якщо є, то копію посвідчення учасника бойових дій;

документи, що підтверджують вашу участь у бойових діях.

МСЕК також може запросити додаткові документи. Про це вам повідомлять уже безпосередньо в лікарні.

Що робити, якщо я не погоджуюся з рішенням МСЕК? Можу поскаржитися?

Можете. Якщо ви незгодні з рішенням МСЕК, протягом місяця зверніться до іншої комісії — наприклад, центральної міської. Також можна звернутися до суду, не пізніше ніж за пів року після висновку МСЕК чи ВЛК. Якщо пройшло більше пів року, то суду треба надати підтвердження, що ви не могли звернутися раніше. Це може бути довідка про участь у бойових діях або проходження військової служби.

Як часто треба проходити МСЕК у подальшому?

Залежить від поранення. В довідці до висновку МСЕК зазначать, коли вам треба пройти комісію знову.

Якщо в мене є група інвалідності, я можу продовжити служити далі?

Так, але це вже ваше рішення. Законодавство дозволяє вам звільнитися зі служби.

Ми зробили цю користь, спираючись на закони і частково — практику. Однак на кожному етапі все може піти за іншим сценарієм. Командири і медики можуть нехтувати своїми обовʼязками, а військовим, щоб отримати те, що гарантовано законом, доведеться докласти надзусилля. В таких випадках ми радимо звертатись до юристів, волонтерів або в ГО «Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип».