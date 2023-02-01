Я їду на фронт і боюся, що вже не зможу мати дітей або взагалі загину. Хочу здати сперму / яйцеклітини. Як це зробити? Як вибрати клініку? Це дорого? ― медичне пояснення «Бабеля»

Користь

Kate Ban / «Бабель»

У листопаді на фронті загинув волонтер і військовослужбовець Віталій Киркач-Антоненко. Його дружина Наталія вже після похорону написала пост: перш ніж поїхати на фронт, Віталій заморозив сперму, щоб вони могли мати спільних дітей навіть після його смерті. Ця процедура називається кріоконсервація. Заморожувати можна і сперму, і яйцеклітини. Це доцільно і в разі поранення чи інших проблем зі статевою системою. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова разом із репродуктологинею Ольгою Малютою детально розповідають про цю процедуру.

Навіщо заморожувати сперму і яйцеклітини?

Зазвичай це роблять люди, які хочуть мати дітей, але поки не готові до цього. Або ті, кого очікує жорстка хіміотерапія, яка пошкодить статеві клітини. Також здають сперму чоловіки, у яких уже були проблеми зі спермограмою. Жінки заморожують яйцеклітини, якщо в них ендометріоз, у яєчниках мало фолікулів або ж у родинах є випадки раннього клімаксу (близько 40 років). Але під час війни, звісно, головна причина — можливість мати дітей, навіть якщо партнер поранений чи загинув.

Як зберігають статеві клітини? Чи є в них «термін придатності»?

І сперму, і яйцеклітини зберігають у посудинах Дьюара ― спеціальних великих термосах з рідким азотом. Зберігати клітини можна необмежений час, а ще термоси не залежать від електроенергії. Тож можна не переживати за клітини, коли світло вимикають.

А рідкий азот не руйнує клітини?

Ні. Клітини та їхні органели мають мембрани. Мембрану можуть пошкодити кристали льоду, і тоді клітина гине. Але заморожування рідким азотом відбувається дуже швидко, і лід не встигає утворитися. А ще під час заморожування використовують кріопротектори ― спеціальні речовини, які захищають клітину від екстремально низької температури.

Сперматозоїди та яйцеклітини переживають кріоконсервацію по-різному. Сперматозоїди заморозити легше ― це дуже маленькі клітини, в них майже немає води. А от у яйцеклітинах, навпаки, дуже багато, і її треба замінити на кріопротектор. Ця процедура складна, тому 10—15% заморожених яйцеклітин не виживають.

Виглядає складно ― треба обладнання, рідкий азот. Як вибрати нормальну клініку?

Сперму може заморозити будь-яка репродуктивна клініка в Україні. Із яйцеклітинами складніше — потрібна участь лікаря-репродуктолога. При виборі клініки треба уважно вивчити сайт. Шукайте фото лабораторії, відгуки пацієнтів, опис навчання, яке проходить персонал. Жінкам варто звертати увагу, наскільки ефективно клініка лікує безпліддя — цей процес схожий на заморожування. А ще важливо довіряти лікареві і щоб персонал не дратував. Комунікація впливає на те, наскільки сумлінно пацієнт дотримуватиметься рекомендацій.

Скільки це коштує?

Заморожування сперми коштує 5—6 тисяч гривень. Багато клінік зараз пропонують цю процедуру військовим безкоштовно. Заморожування яйцеклітин значно складніше ― потрібно проходити обстеження, гормональну стимуляцію, забір клітин. Вона коштує близько $2 тисяч, тобто від 75 тисяч гривень.

Які аналізи треба здати, щоб підготуватися?

І чоловікам, і жінкам треба здати аналізи на ВІЛ/СНІД, сифіліс, гепатити В і С. Зазвичай чоловіки ці аналізи здають для ВЛК , і вони дійсні три місяці.

Чоловіки здають спермограму. Це можна зробити безпосередньо перед здачею сперми. Якщо показники не в нормі, андролог або уролог призначить додаткове обстеження.

Жінкам призначають УЗД та аналіз гормонів, переважно статевих. Лікар скаже, у який день циклу їх здавати, тому не варто робити це завчасно. Завчасно ви можете дізнатися про кількість фолікулів у яєчниках ― це можна побачити на УЗД під час щорічного огляду.

Підготовка може нашкодити?

У жінок може виникнути синдром гіперстимуляції, коли яєчники продукують забагато гормонів. Але лікарі це контролюють і можуть спинити процес. Під час трансвагінальної пункції, коли тонкою голкою проколюють стінки вагіни та яєчник, щоб дістатися до яйцеклітин, можуть виникати незначні кровотечі. Через це в яєчниках можуть утворюватися функціональні кісти, які зникають через 1—2 менструальні цикли. Ці наслідки короткотермінові.

А протипоказання є?

Для чоловіків ні. Жінкам перед гормональною стимуляцією треба зробити УЗД молочної залози, щоб перевірити, чи немає в них гормонзалежного раку. Інші онкозахворювання не протипоказані для стимуляції, так само як і гострі чи хронічні хвороби ― лікар просто коригуватиме протокол.

Кажуть, іноді двоє здорових людей не можуть народити дитину жодним способом. Парі треба пройти тести на біологічну сумісність?

Таке тестування дуже дороге і неефективне. Біологічна несумісність, коли організм жінки відторгає ембріон із чоловіковим набором генів, трапляється дуже рідко. Так само не варто боятися, якщо в жінки негативний резус-фактор, а в чоловіка позитивний. Це називається резус-конфліктом і раніше часто спричиняло проблеми, але зараз лікарі вміють давати цьому раду. Єдине, що варто зробити, — наперед протестуватися на наявність мутацій і генів спадкових хвороб, таких як спінальна мʼязова атрофія.

Хронічний стрес від війни може негативно впливати на статеву систему і клітини?

Так, але поки невідомо, яким буде цей вплив у тривалій перспективі. Стрес діє через гормон кортизол ― він може вплинути на овуляцію в жінок та якість сперми в чоловіків. Особливо якщо показники вже були знижені, у жінки вже є ендометріоз або в чоловіка ― варикоцеле.

Як виглядає кріоконсервація у чоловіків?

Їм видають невеликий контейнер і залишають у спермоздатній кімнаті, де вони мають помастурбувати. Зазвичай на це виділяють 15—30 хвилин. Але в чоловіків може не вийти здати сперму через стрес ― ці кімнати зазвичай некомфортні, аскетичні, та й сама ситуація може напружувати. Тому можна прийти в клініку ще раз або ж прогулятися й повернутися. В окремих випадках дозволяють здати сперму вдома і принести контейнер, але про це треба завчасно домовитися з клінікою. Важливо, щоб до здачі сперми чоловік не еякулював 2—7 днів. Потім проводять спермограму. Якщо показники мають відхилення від норми, треба здати сперму ще раз у більш спокійних умовах. Так можна зрозуміти, чому це сталося — через захворювання чи хвилювання.

А як у жінок беруть яйцеклітини? Це боляче?

Це значно довший процес, він триває близько двох місяців. Спершу треба пройти консультацію в репродуктолога, стандартне УЗД у гінеколога й мамолога, додаткові обстеження, здати гормони. Гормональні аналізи треба здавати в певні дні циклу, тому процедура така довга. Якщо з показниками все гаразд, починають гормональну стимуляцію.

Гормональна стимуляція триває два тижні. Щодня в певні години треба робити до трьох інʼєкцій гормонів у живіт. Звучить неприємно, але це не боляче. Інʼєкції роблять дуже тонкими голками, і це можна робити самостійно. Тоді жінка приїжджає в клініку раз на 4—5 днів, щоб лікар промоніторив ріст фолікулів і за потреби скоригував дозу гормонів. Він визначає день, коли проводять забір яйцеклітин, і встановлює час останньої інʼєкції. Це надзвичайно важливо, бо саме останній укол запускає овуляцію. Тому його треба робити з точністю 5—10 хвилин. Так само вчасно треба буде приїхати в клініку на забір яйцеклітин. Якщо спізнитися, може початися спонтанна овуляція ― а це дуже боляче.

Забір яйцеклітин проводять через трансвагінальну пункцію під легкою анестезією натщесерце. Вона триває 15—30 хвилин. І вже через дві години жінка може повертатися до звичного життя, не можна тільки водити авто певний час.

Що зі статевими клітинами відбувається далі?

Прямо перед заморожуванням чоловік отримує спермограму і підписує договір про кріоконсервацію. Військові, волонтери або мешканці небезпечних регіонів можуть підписати нотаріальну довіреність, яка дозволяє дружині використовувати сперму. Важливо в договорі вказати, що ця довіреність діє і після смерті чоловіка, бо інакше вона втратить силу. Це легше зробити тим, хто має офіційну дружину. Дозвіл для партнерки прописати теж можна, але це складно, тому краще консультуватися з юристами. Самотні чоловіки не можуть прописати в договорі нікого.

Жінка підписує договір ще перед тим, як клітини забирають. Лікар має повідомити їй, скільки зрілих яйцеклітин вдалося отримати та скільки з них заморозили. Якщо жінка отримає поранення, через яке не зможе виносити дитину, вони з офіційним чоловіком можуть скористатися програмою сурогатного материнства ― у такому разі це в Україні дозволено. Проте якщо жінка загине, її яйцеклітини вже неможливо використати. Вивезти їх за кордон, щоб там сурогатна матір виносила дитину, чоловік теж не може. Такі клітини просто утилізують.

А яка ймовірність того, що потім вдасться зачати дитину?

Якщо використовувати заморожену сперму для внутрішньоматкового запліднення, вірогідність завагітніти 15—20% ― така сама, як зазвичай під час статевого акту. Але зазвичай заморожують 2—4 порції сперми, тож кількість спроб обмежена ― тому краще провести штучне запліднення.

Імовірність народити дитину за допомогою розмороженої клітини залежить від віку, у якому жінка здає яйцеклітини. Для жінки до 35 років, яка здала 20 зрілих яйцеклітин, вірогідність народити дитину 85%. Не 100%, адже можуть бути імунологічні, маткові фактори безпліддя, про які дізнаються вже під час спроби завагітніти. Що старшою жінка здавала яйцеклітини, то менша імовірність зачати дитину ― з віком вона падає до 40—60%.

Якщо ви хочете, щоб у вас були діти, які читатимуть «Бабель» у майбутньому ― підтримуйте нас зараз: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.