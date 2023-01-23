Зараз багато говорять про когнітивно-поведінкову терапію: що вона допомагає подолати депресію і тривоги. Конкретно в мене їде дах — вона спрацює? Пояснюють «Бабель» і психотерапевт (і це не Спартак Суббота)

Користь

Ангеліна Коткова / Kate Ban / «Бабель»

Українцям дедалі важче справлятися зі стресом і тривогами. Втома і напруга ростуть, і кожен шукає свій спосіб не зʼїхати з глузду. Когось рятує спілкування з близькими, інших — спорт, а хтось відчуває, що самотужки не впорається і звертається до фахівця, наприклад, до когнітивно-поведінкового терапевта. КПТ — найбільш ефективний метод лікування тривожних, депресивних і панічних розладів, а ще допомагає справитися зі стресом і навʼязливими страхами. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька попросила КПТ-терапевта та ведучого подкасту «Багатий внутрішній світ» Євгена Пілецького пояснити, як саме працює КПТ, чи справді вона ефективна та як правильно обрати спеціаліста.

У чому суть КПТ?

КПТ виходить із когнітивної метафори. Зрозуміліше не стало? Добре, тоді простіше. Емоції зазвичай виникають через якісь події. Часто ми інтерпретуємо їх некоректно. Тобто не сама подія викликає погані емоції, а наша інтерпретація чи ставлення до неї. Це і є когніції, тобто думки, переконання та вірування, через фільтр яких ми інтерпретуємо все, що з нами відбувається. Це можуть бути реальні події з життя або внутрішні — наприклад, ви щось згадали і у вас змінився настрій. Відповідно, якщо змінити когніції, зміняться й емоції.

Емоції впливають на нашу поведінку. Якщо мені тривожно, то я хочу битися чи бігти. Якщо я злюся, то хочеться покарати ворога. За допомогою поведінки ми можемо впливати на наші когніції. Наприклад, якщо ви не хочете, але будете займатися спортом, дуже ймовірно, що ваш настрій покращиться. При депресії люди часто входять у так звану соціальну ізоляцію і закриваються в собі. Але якщо почати трошки спілкуватися, навіть через силу, настрій зміниться.

Отже, якщо змінити когніції та поведінку, можна змінити й покращити емоційний стан людини. Це і є завдання когнітивно-поведінкової терапії.

Хіба можна змінити думки та переконання, які сформувалися давно?

Можна, саме тому КПТ і працює. Терапевт — це людина, яка дозволяє подивитися на готові, усталені та, можливо, шкідливі інтерпретації під іншим кутом. Люди під час терапії можуть отримати певні інсайти та побачити те, на що вони раніше не звертали уваги або вважали нормальним.

Кажуть, що КПТ — це доказова терапія, що це означає? Мене будуть у чомусь переконувати?

Ні, доказова в іншому сенсі: це про доказовий ефект від терапії. КПТ багато досліджували — з наукової точки зору вона показала позитивні результати. Але це не означає, що КПТ є ідеальним і універсальним механізмом у будь-яких випадках. Так само це не означає, що інші психологічні течії, як-от гештальт, — погані.

А коли призначають КПТ і чи всім вона підходить?

Спочатку Аарон Бек розробляв КПТ для корекції клінічної депресії. Зараз КПТ — це така собі парасолькова терапія, в якій є купа розгалужень для лікування різних розладів чи вирішення життєвих проблем. Наприклад, травмофокусована терапія працює з ПТСР. Схема-терапія призначається для лікування розладів особистості. CFT-терапія орієнтована на самоспівчуття. Для корекції межового розладу особистості використовують діалектично-поведінкову терапію, для проблем у стосунках — емоційно-фокусовану терапію. Зупинятись детально на всіх ми не будемо — це тема не для одного тексту.

Тобто КПТ — це обовʼязкова частина під час лікування різних розладів?

Ні, є випадки, коли люди виходять, наприклад, із депресивного епізоду за допомогою антидепресантів, є випадки, коли достатньо лише КПТ. Але зазвичай протокольна рекомендація [при корекції чи лікуванні розладів] — комбінована терапія, яка включає курс ліків і КПТ. Наприклад, під час депресії антидепресанти знижують симптоматику — зменшуються туга, сум, зникає апатія. Але в такому стані у людини є викривлені уявлення про себе і свої симптоми, таблетки це не змінять. А КПТ може зменшити ризик рецидиву.

Як зрозуміти, що мені потрібна саме КПТ?

Якщо є якісь повторювані фактори, думки й уявлення, які помічають близькі або друзі та які відчутно псують якість життя. Наприклад, людина постійно каже, що вона не варта любові та уваги. Або боїться якоїсь хвороби, страждає на панічні розлади або порушення харчової поведінки. Із цим теж допомагає КПТ.

Як обрати КПТ-терапевта?

По-перше, у нього має бути психіатрична та КПТ-освіта і дозвіл на клінічну практику. Не зайвою буде залученість до різних регіональних і міжнародних асоціацій. Це не гарантія професійності, але плюс. Також варто дізнатись відгуки інших клієнтів. І, звісно, важливі ваші субʼєктивні відчуття. Терапевт має вам подобатись як людина. Під час спілкування ви не маєте відчувати сором, провину чи інші неприємні емоції. Однак це саме про спілкування, а от деякі вправи в КПТ можуть бути неприємними. Наприклад, якщо людина боїться висоти, під час терапії потрібно поступово (це ключове) підвищувати висоту, на яку клієнт буде підніматися. Це неприємно, проте важливо розуміти, що це шлях до бажаного результату.

Скільки триває така терапія?

КПТ належить до короткострокових терапій. У протоколах різних розладів є приблизна тривалість. Наприклад, неважкий депресивний епізод — це приблизно 20 сесій. Що складніша проблема, то довше триває терапія — при розладах особистості це може бути рік і більше. Але загалом це осяжна запланована кількість сесій, яку терапевт обговорює з клієнтом.

Скільки це коштує?

Дуже по-різному, але точно не дешево. Ціна залежить від ринкових умов і, власне, терапевта. Деякі КПТ-терапевти можуть взагалі працювати безкоштовно — зараз багато хто так працює з українськими воїнами. Але ж ви хочете дізнатися конкретну ціну — від 500—600 до понад тисячу гривень за сеанс.

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