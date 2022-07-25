Від 24 лютого в Україні діють нові правила, у яких складно розібратися. Що буде, якщо не платити за комуналку? А з іпотекою за зруйнований будинок? А якщо звільнили з роботи? Відповідаємо разом зі юристами Smartsolutions

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Від 24 лютого, після повномасштабного вторгнення росії, у країні повністю змінилося життя — діє воєнний стан, а разом із ним нові правила та закони. Розібратися в цьому буває доволі складно, особливо в побутових речах — чи треба сплачувати комунальні послуги, податки, що робити з іпотекою? «Бабель» разом із юристами компанії Smartsolutions відповідає на основні запитання та пояснює, що робити, якщо ви втратили роботу, як отримати допомогу від держави та від яких обовʼязків воєнний стан не звільняє.

Мене звільнили з роботи або відправили у відпустку під час воєнного стану. Це законно?

Так, вас можуть звільнити, але підстави залишилися тими самими, що й у мирний час. Ось вони: за згодою обох сторін, за власним бажанням працівника, за відповідними статтями КЗпП України. Тобто роботодавець не може звільнити працівника виключно через воєнний стан. Це порушує законодавство про працю. Проте бувають ситуації, коли роботодавець просто не може забезпечити працівника роботою — через бойові дії. Тоді він може звільнити його з вихідною допомогою в розмірі не менше за середній місячний заробіток.

Звільнити працівника не можна:

якщо він не вийшов на роботу через бойові дії — у такому разі роботодавець може встановити дистанційний режим роботи;

якщо він мобілізувався до Збройних сил України — за ним зберігається місце та посада, але не зберігається заробітна плата.

У відпустку ви можете піти за власний кошт або взяти оплачувану відпустку, якщо у вас залишилися невикористані дні. Всі інші варіанти порушують ваші права.

Так, мої права порушили — мене звільнили незаконно. Що робити?

Ось що ви можете зробити.

Оскаржити звільнення в суді за своїм місцем реєстрації або за місцеперебуванням роботодавця. Заяву до суду необхідно подати протягом місяця з дня, коли вам вручили копії наказу або розпорядження про звільнення. Якщо ви не встигли зробити це за місяць і з поважних причин, звертайтеся до суду, щоб він поновив цей строк.

Подати скаргу до територіального органа Держпраці за місцеперебуванням роботодавця. Інспекція зможе провести позапланову перевірку, накласти на роботодавця штраф та притягнути його до відповідальності.

Звернутися до Національної поліції із заявою про відкриття кримінального провадження, а в разі її бездіяльності — до прокуратури.

Я можу зареєструватися в Центрі зайнятості? Як це зробити?

Так. Головна умова для цього — відсутність офіційного працевлаштування. Вам призначать грошову допомогу. Її розмір залежить від розміру вашої попередньої заробітної плати, але максимальна сума — 10 400 гривень.

Є два способи, як можна зареєструватися — безпосередньо прийти в Центр зайнятості або подати документи через «Дію», якщо ви маєте електронний цифровий підпис (ЕЦП). Зверніть увагу: якщо ви перебуваєте на територіях, де не ведуться бойові дії, вам необхідно подати документи виключно через портал «Дія», а не через застосунок.

Якщо ви йдете до Центру зайнятості, то потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку (з відміткою про звільнення), документ про освіту (диплом та атестат). Для подання документів через «Дію» необхідно зробити скан-копії вищезазначених документів та накласти на документи ЕЦП. Згенерувати ЕЦП ви можете через «Дію» або через ваш банк, накласти його на документ — за цим лінком. Потім завантажте документи в «Дію». За тиждень Центр зайнятості має вирішити, чи надає він вам статус безробітного.

Денис Шмигаль казав, що безробітних будуть долучати до суспільно корисних робіт. А це взагалі законно? А якщо я не хочу?

По-перше — так, це цілком законно. В Україні існує низка нормативно-правових актів, які регулюють це питання. Але слід розуміти: щоб офіційно вважатися безробітною, людина має зареєструватися в Центрі зайнятості. А це вона може зробити тільки з власного бажання.

По-друге, до суспільно корисних робіт залучатимуть лише придатних за станом здоровʼя громадян. За цю роботу вони отримуватимуть мінімальну заробітну плату, а стаж буде зараховуватися до загального страхового. Тобто безкоштовно ви працювати не будете.

І по-третє, вас можуть залучити до таких робіт, тільки якщо Центр зайнятості не знайшов для вас підходящої роботи. Якщо ви в статусі безробітного до 30 днів, це має бути робота за вашим фахом, якщо понад 30 днів — робота, що не вимагає кваліфікації.

Ви також можете відмовитися від участі в суспільно корисних роботах. Але якщо зробите це двічі, то втратите виплати з безробіття.

Я — ФОП і не розумію, які податки зараз маю платити, а які можна не платити.

Податкове законодавство для ФОПів дійсно змінилося. І ось як.

Перша і друга групи — з 1 квітня 2022 року і до припинення воєнного стану можуть не сплачувати єдиний податок, навіть якщо ви продовжуєте отримувати дохід.

Третя група отримала право перейти з податку 5% на 2%. Для цього необхідно подати заяву в Державну податкову службу. Такий особливий режим буде тривати до закінчення воєнного стану, потім вас автоматично повернуть на 5%. Важливо: якщо ви переходите на податок 2%, декларацію про доходи треба подавати щомісяця, а не раз на квартал, як раніше.

ЄСВ усім групам дозволили не сплачувати до кінця дії воєнного стану. На цей період і ще на три місяці після закінчення воєнного стану вам не будуть нараховуватися штрафні санкції. Але і в страховий стаж цей період не ввійде.

А як взагалі під час воєнного стану можна закрити чи відкрити ФОП?

Закрити ФОП можна через «Дію» або прийти до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від того, де ФОП зареєстрований. За 24 години після того, як ви відправили заяву, реєстратор закриває ваш ФОП і вносить відомості про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Після цього треба заплатити податки, включаючи місяць, у якому закрили ФОП, і подати ліквідаційні звіти. Якщо у вас є ліцензія (наприклад, на продаж алкоголю або сигарет), її необхідно анулювати. Підприємницький банківський рахунок треба закрити. Є важливий момент: якщо ви вирішили закрити ФОП у цьому році, то відновити роботу на єдиному податку ви зможете тільки з наступного року.

Відкрити ФОП можна в будь-який час — через «Дію» або самостійно в центрі надання адміністративних послуг. Вашу заяву розглянуть за 24 години.

У мене є ФОП, але я вимушено поїхав за кордон. Що з ним тепер?

Якщо ФОП залишив територію України у звʼязку з військовими діями та тимчасово проживає за кордоном, це не означає, що він автоматично припинив підприємницьку діяльність. Є три варіанти, як бути далі.

1. Ви можете продовжити працювати віддалено, а сплачувати податки та подавати звітність через «Дію» та Електронний кабінет платника податків. Але варто звернути увагу на ризики проживання в іншій країні. Якщо ви перебуваєте там понад 183 дні і відповідаєте ряду критеріїв — наприклад, маєте постійне місце проживання, — то стаєте податковим резидентом цієї країни. Отже маєте сплачувати податки і, як правило, вони вищі за ті, що в Україні.

2. Ви можете припинити діяльність, але не закривати ФОП — і так само через електронні сервіси подавати нульову звітність.

3. Ви можете закрити ФОП через «Дію». Тоді реєстратор зробить відповідний запис до ЄДР та поінформує податкову службу, де зареєстровано ФОП, про закриття. Але якщо у вас є ліцензії, їх потрібно анулювати особисто або через іншу особу, якщо вона має нотаріально засвідчену довіреність від вашого імені.

Хочу виїхати за кордон, але не маю біометричного паспорта. Що робити?

До середини березня 2022 року Державна прикордонна служба України пропускала громадян України, які не мають біометричного паспорта. Зараз ця практика поступово зникає, оскільки сервісні центри налагодили свою роботу. Тож ви можете звернутися в органи міграційної служби чи «Паспортний сервіс» та оформити закордонний біометричний паспорт.

Як виняток вас можуть пропустити і за внутрішнім паспортом. Наприклад, якщо ви тікаєте з регіону, де ведуться активні бойові дії, евакуюєтесь під егідою міжнародних гуманітарних організацій або ж у супроводі волонтерів.

Якщо ви маєте закордонний паспорт, але він не біометричний, для в’їзду до країн Євросоюзу вам потрібна віза. З цим паспортом ви можете поїхати лише в країни, з якими в України безвізовий режим, що не вимагає біометрики — наприклад, у Молдову. Але радимо все-таки оформити біометричний паспорт.

Орендодавець виселив мене з квартири, яку я знімаю. Його можна якось покарати?

Конституція України гарантує право на житло, і воно не обмежується під час воєнного стану. Отже нікого не можна примусово позбавити житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Торгово-промислова палата України затвердила, що військова агресія з боку РФ — це форс-мажорні обставини. Якщо у вашому договорі передбачено його припинення за форс-мажорних обставин, то орендодавець може його розірвати без наслідків для себе. Але якщо ви не укладали договору оренди, буде дуже складно відстояти свої права та довести, що вас виселили незаконно. У такому разі варто звернутися до профільних правоохоронних органів, зокрема до Бюро економічної безпеки України. Бо якщо договору з орендодавцем немає, швидше за все, він не сплачував податки з орендної плати. А це кримінальний злочин.

У мене немає грошей, щоб оплачувати комуналку. Що мені буде за це?

З 24 лютого і до припинення воєнного стану жодних штрафів за несплату комунальних послуг немає. Так само заборонено відключати людину від комунальних послуг, якщо вона їх не оплачує або оплачує не в повному обсязі.

Але обов’язок оплачувати комунальні послуги не скасовували. До того ж, після закінчення воєнного стану погасити заборгованість таки доведеться, проте без нарахування пені. Cвоєчасна оплата житлово-комунальних послуг зараз — це неабияка допомога та підтримка для комунальних служб наших міст, які продовжують працювати.

А що буде з моєю субсидією? Вона зберігається?

Так, під час дії воєнного стану виплата субсидій зберігається та може бути призначена відповідним категоріям громадян.

Я не можу сплачувати кредит банку, бо немає грошей. Що буде?

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє банкам запровадити «кредитні канікули». Вони передбачають, що боржники можуть не здійснювати планові платежі за кредитними договорами, а банк не застосовуватиме штрафних санкцій. Однак всі отримані кредитні кошти і відсотки ви однаково маєте сплатити після закінчення воєнного стану.

Але такі «канікули» — це право банків, а не обовʼязок. Тому краще звернутись до банку, в якому ви сплачуєте кредит, та уточнити, які умови «кредитних канікул» діють саме там.

У мій будинок, за який я сплачував іпотеку, влучив снаряд. Як тепер бути з іпотекою?

Іпотека за законом має бути застрахована власником майна. Якщо ви особисто не укладали договір страхування, то перевірте цю інформацію в банку — можливо, його уклали разом із договором про іпотеку. Якщо майно застраховане, страхова має відшкодувати всю вартість іпотеки банку, а у вашій власності залишиться будинок в тому стані, у якому він є. Якщо ж договору страхування немає, ви маєте сплачувати іпотеку за звичайним графіком, якщо не узгодите інше безпосередньо з банком.

Незалежно від того, чи є договір страхування, вам варто подати заявку про пошкоджене майно в «Дії» або до місцевого органу влади. Коли ухвалять спеціальний порядок відшкодування, вам мають повністю або частково відшкодувати вартість будинку.

А якщо від бойових дій згоріла моя машина, це страховий випадок?

На жаль, ні, навіть якщо у вас є КАСКО. Страхові компанії зазвичай прописують наслідки війни як виняток серед страхових випадків. Щоб упевнитися в цьому, перегляньте розділ «Винятки» вашого договору страхування. Але КАСКО продовжує діяти в період воєнного стану, якщо ви, наприклад, потрапили в аварію.

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