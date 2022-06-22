Мені довелося покинути свій дім. Статус переселенця обовʼязковий? Як його зробити і що це дає? Інструкція «Бабеля»

Користь

Kate Ban / «Бабель»

До 24 лютого 2022 року статус ВПО ― «внутрішньо переміщена особа» ― мали люди, що виїхали з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму. Після повномасштабного нападу росії їх кількість значно зросла: якщо у 2021 році переселенців було близько 1,5 мільйона, зараз — 8 мільйонів. Люди зі статусом ВПО — не біженці. Біженцями або ж шукачами притулку називають тих, хто виїхав з країни, а статус ВПО надається тим, хто залишився. Завдяки йому, люди можуть отримати допомогу від держави, а держава, своєю чергою, зможе більш якісно розподіляти між ними ресурси. «Бабель» разом із правозахисницею Марією Красненко, тренеркою «ЮрФем» з питань прав ВПО в громадах, пояснює, як отримати статус ВПО, на яку допомогу від держави можна розраховувати і через що потрібно буде пройти.

Мені треба покинути свій дім. Я обов’язково мушу отримати статус ВПО?

Усе залежить від вашого бажання. Це не обов’язок, а право, тож примусити отримати статус ВПО ніхто не може. Проте треба розуміти, що більшість державних виплат залежать саме від наявності цього статусу, а міжнародні організації, які спершу допомагали всім, тепер переходять на підтримку певних категорій, серед яких є ВПО.

За законом, статус ВПО отримують люди, що покинули свій дім через війну і оселилися деінде в межах України, навіть якщо ви переїхали в межах громади, а не здійснили мандрівку через пів країни. Статус можуть отримати громадяни України, іноземці або ж люди без громадянства. Відмову можна оскаржити в суді.

У Постанові про порядок надання довідки про статус ВПО є перелік областей, мешканці яких можуть отримати статус ВПО. Проте це не означає, що люди з інших областей не можуть його отримати. Тобто якщо ви виїхали, наприклад, з Полтавської області, все ще можна розраховувати на довідку ВПО, проте грошову допомогу ви вже не отримаєте. Поза територією бойових дій людина може розраховувати на компенсацію у разі, якщо її житло було зруйноване, приміром, ракетним обстрілом. Але ця компенсація не залежить від того, чи є у вас статус ВПО.

Навіщо мені отримувати статус ВПО?

Так ви зможете щомісяця отримувати гроші — 2 000 гривень для дорослої людини і 3 000 гривень для дитини. Також 3 000 гривень отримує людина з інвалідністю. Повну суму за місяць виплачують, навіть якщо ви подали заявку на допомогу в останній день. ВПО можуть отримувати допомогу з житлом, працевлаштуванням, поновленням у навчальному закладі або ж у лікуванні. Ці виплати триватимуть, поки ви будете в статусі переселенця. Якщо ж ви не зможете повернутися додому, будете отримувати ці кошти до завершення воєнного стану і ще один місяць після цього. Також держава заплатить тим, хто прихистив вас у себе вдома.

Були історії про вручення повісток до військкомату переселенцям. Повістку дають тим, хто зареєструвався як ВПО?

Ні, це не залежить від статусу. Якщо ви виїхали зі свого міста, ви маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання, але це не означає, що вам як ВПО одразу вручать повістку.

Подібні ситуації траплялися в лютому та березні, коли процедуру отримання статусу ВПО ще не налагодили. Тоді органи місцевого самоврядування реєстрували прибулих не як ВПО, а просто робили перепис, щоб розуміти потреби громади. І в громадах у різних частинах країни вручали повістки тим, хто приїжджав. Це залежало від представників місцевих військкоматів, але не від закону чи вказівок влади. Зрештою ситуацію врегулювали, і зараз таких проблем немає, проте якщо вам намагаються вручити повістку через те, що ви маєте статус ВПО, треба звертатися на «гарячу лінію» Міноборони.

Гаразд, я хочу отримати статус ВПО. Що для цього потрібно?

Цей статус надають за довідкою, щоб її отримати, треба подати заявку. Це можна зробити двома шляхами.

Перший варіант — через «Дію». Якщо у вас ця опція відсутня, оновіть застосунок — функція з’явилася в ньому 19 квітня в розділі «Послуги». Треба вказати місце, куди ви виїхали — область, район, населений пункт, вулицю, будинок і квартиру. Можна вказувати і шелтер. Під час заповнення заявки треба бути в радіусі 5 км від місця, яке вказуєте як нове житло, щоб підтвердити геолокацію. Потім додайте дані дітей, якщо вони виїхали з вами. Наступний пункт — оберіть, чи потребуєте фінансової допомоги. Якщо так, можете додати номер картки «єПідтримки» (та сама картка, на яку отримували «ковідну» тисячу). Також можна вказати, яка ще допомога від держави потрібна ― житло, їжа, ліки, переведення до іншого навчального закладу, одяг, предмети гігієни, юридична консультація та інше. Останній пункт — додати номер телефону та адресу електронної пошти. Заявка формується автоматично, довідка з’явиться у «Дії» незабаром.

Ті, хто покинули домівку через війну вдруге і вже мають статус ВПО, подати документи через «Дію» не зможуть. Їм залишається лише другий варіант — особисто прийти в ЦНАП або міську чи селищну раду і заповнити письмову заявку. Також можна звернутися до уповноваженого від місцевої влади. При собі треба мати паспорт чи будь-який інший документ, що підтверджує особу, наприклад, свідоцтво про народження. Також треба надати документ, який підтверджує, що ви мешкали у населеному пункті, звідки виїхали, якщо не були там офіційно прописані.

Мені можуть відмовити в статусі ВПО?

Так. Наприклад, якщо ви вказали неправдиву інформацію в заявці чи подали не всі документи. Довідку не видадуть і якщо ви втратили документи і поки що не поновили їх. Можуть відмовити також і у випадку, якщо ви виїхали з регіону, де немає активних бойових дій — але цю відмову можна оскаржити в Окружному обласному суді.

Я не можу самостійно прийти і подати документи у ЦНАП. Це може зробити хтось замість мене?

Так. Ця людина мусить мати документ, що підтверджує ваше доручення, і документ, що підтверджує її особу. Якщо ви виїхали з опікуном або піклувальником, він чи вона вже мають рішення про призначення опікунства. Якщо ж ні, то ви можете звернутися до ЦНАПу — багато цих установ виїжджають до маломобільних людей. Також вони або правозахисники, наприклад, з «Восток SOS», можуть проконсультувати щодо встановлення опіки й піклування уже в новому місці вашого проживання. Усе залежить від індивідуальної ситуації.

Те ж саме стосується неповнолітніх дітей, які виїхали без батьків або офіційних опікунів. У такому випадку заяву про статус ВПО від імені дитини подає місцевий орган опіки, керівник дитячого закладу або закладу соціального захисту, якщо дитину влаштували туди, або ж опікуни, які її прийняли. Якщо ж дитина приїхала разом із родичами, заяву можуть подати вони.

Я не користуюся «Дією», а мої документи згоріли. Як бути?

Спершу треба звернутися до Державної міграційної служби, щоб отримати нові документи. Наразі повністю без документів отримати довідку про статус ВПО складно, проте найближчим часом ця ситуація зміниться — достатньо буде показати підтвердження з ДМС про виготовлення нових документів.

Я не маю прописки в місці, яке мені довелося покинути, але це ― моя домівка. Як це довести?

Надати докази. Наприклад, військовий квиток з інформацією про проходження військової служби, трудову книжку, право власності на майно, медичні документи, документи про отримання освіти, навіть фотографії чи відео. Якщо це стосується дитини, можна надати рішення місцевої влади про її влаштування до дитсадка, дитячого будинку сімейного типу, в прийомну родину чи встановлення над нею опіки.

Тепер я маю довідку, що я ВПО. Що мені з нею робити?

Це документ, з яким ви можете отримувати допомогу і соціальні послуги від держави. Якщо ви подавали заяву особисто, а не через «Дію», треба подати ще й заяву на отримання допомоги як ВПО. Це можна зробити одночасно із заповненням заяви, а можна окремо. Усе ― безкоштовно.

Мене прийняли вдома незнайомці. Їм потрібна моя довідка?

Завдяки вашому статусу ВПО люди, які прихистили вас, можуть отримувати кошти для оплати комунальних послуг. За прихисток однієї людини на одну добу вони отримують 14 гривень 77 копійок, або ж близько 450 гривень на місяць. Щоб отримати їх, треба звернутися до органа місцевої влади і подати заяву на компенсацію особисто або ж електронною поштою. До заяви додається документ, що посвідчує особу і право власності або ж користування приміщенням. Це треба зробити не пізніше, ніж наступного дня після того, як вас прийняли. Якщо ж ви виїжджаєте, господар чи господиня мають повідомити про це місцеву владу того ж дня.

Як отримати допомогу з одягом, навчанням, харчуванням?

Під час формування заявки в «Дії» можна лишити перелік своїх потреб. Але я не можу сказати, що це дієвий механізм. Потреби можуть змінюватися ― якщо у квітні ви подаєте заявку на тепле взуття, то, очевидно, в червні вже буде потрібно щось літнє. У 2014 році ми вже стикалися з тим, що соціальні працівники збирали інформацію про потреби ВПО, але допомогу люди не отримували.

Тож ми рекомендуємо залишити в «Дії» інформацію про свої потреби, але не розраховувати, що це все вирішить. Краще прийти й озвучити потребу в гуманітарних центрах. Так більше шансів отримати продукти гігієни або їжу.

Те, які соціальні послуги можна отримати, часто залежить від конкретної громади. Єдину пораду чи алгоритм дати складно. Проте помітно, що досвід карантину навчив нас і вчитися, і отримувати медичну допомогу онлайн.

Як влаштувати дитину до садочка чи школи після переїзду?

Складність у тому, що нині багато з цих закладів перетворили на шелтери або центри надання гуманітарної допомоги. Перша порада ― звернутися до місцевого департаменту освіти з заявою про те, що вам потрібне місце в школі чи садочку для дитини. Проте проблему можна вирішити і в конкретному закладі, подавши заяву. Наразі на нашу «гарячу лінію» приходить не надто багато таких звернень. Діти ВПО мають право на першочергове зарахування до садочку. Довідка ВПО може бути підставою для цієї пільги. Це стосується лише державних дошкільних закладів.

А чи можна змінити сімейного лікаря?

Зі свого досвіду скажу, що зараз не зрозуміло, як виглядає ринок медичних послуг. Змінити лікаря можна, але я бачу, що багато ВПО не хочуть цього робити. Натомість можна отримати перенаправлення на медичні послуги конкретно в тому місті чи селі, де ви перебуваєте. Для цього треба звʼязатися з вашим сімейним лікарем і пояснити ситуацію.

Отримати медичну допомогу ВПО можуть і без декларації з сімейним лікарем. Екстрену медичну допомогу і медикаменти за програмою «Доступні ліки» переселенці також можуть отримати безкоштовно.

Чи допоможе держава з пошуком нової роботи?

Багато людей по всій країні втратили роботу, тому ситуація складна для всіх. Проте держава заохочує працедавців брати на роботу людей зі статусом ВПО, виплачуючи за кожну людину 6 500 гривень протягом двох місяців. Для цього треба платити офіційну зарплату не нижче мінімальної, сплачувати податки та не бути неприбутковою організацією. Роботодавець не має права запитувати, чи є ви ВПО, проте ви можете про це повідомити добровільно. Все ж таки, результат залежатиме від навичок і компетенцій.

Також можна стати на облік у Центрі зайнятості. Я рекомендую туди звертатися, щоб знати про потенційних роботодавців і отримувати виплати, поки ви не маєте роботи. Ці виплати не залежать від статусу ВПО, натомість на суму впливає стаж, кваліфікація й умови попередньої роботи. Цю виплату можна порахувати онлайн. Крім того, Центри зайнятості можуть повідомити про роботодавців, які теж переїхали з зони бойових дій чи окупації.

Центри зайнятості можуть бути проактивними, мати велику базу потенційних роботодавців. Проте це залежить від людей, що там працюють. У будь-якому разі, необхідно використовувати й інші механізми пошуку роботи — наприклад, сайти з вакансіями, розмови зі знайомими.

Я знову переїжджаю, але поки не можу повернутися додому. Мені потрібно про це комусь сказати?

Так. Люди зі статусом ВПО зобов’язані повідомляти про переїзд. На це маєте 10 днів після прибуття.

Повідомити про переїзд треба місцеву владу в населеному пункті, куди ви перебралися. Це можна зробити так само, як і під час оформлення довідки ВПО: звернувшись до підрозділу соцзахисту, де вам видадуть нову довідку, а стару вилучать. Знову подавати всі документи, як вперше, не потрібно. Також це не вплине на допомогу, яку ви отримуєте.

Повідомити про зміну місця проживання — ваш обов'язок. Інакше ви не зможете отримувати нові пільги, а також вам можуть затримати чи навіть скасувати ту допомоги, яку ви вже маєте. Звісно, це не поширюється на туристичні поїздки або ж відвідини друзів чи родичів, навіть якщо це довготривалі подорожі.

Я хочу виїхати за кордон. Що робити зі статусом ВПО в такому разі?

Треба повідомити про це місцеву владу, і вам скасують статус ВПО у Єдиному реєстрі.

Мій населений пункт звільнили від окупантів, я повертаюся додому. Що тепер робити з довідкою про те, що я маю статус ВПО?

Ви повинні повідомити, що повертаєтеся додому. Це можна зробити ще до або вже після повернення. Треба звернутися до органів місцевої влади або ж у ЦНАП і подати заяву про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Також можна подати заяву через «Дію». Платити за послугу не потрібно. Відмовити в знятті з обліку ВПО вам не можуть.

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