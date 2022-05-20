Я чув, що в Україні тепер діє «нульове мито» на ввезення автомобілів. Дійсно нічого не треба платити? Як це працює на практиці? Пояснюємо разом із West Auto Hub

Користь

Kate Ban / «Бабель»

П’ятого квітня президент Володимир Зеленський підписав закон № 7190П, яким тимчасово скасували мито, ПДВ та акцизний податок при ввезенні на територію України автівок з-за кордону. Таке рішення влада пояснила тим, що українцям треба відновлювати автопарк, пошкоджений та знищений під час бойових дій. «Бабель» та West Auto Hub зібрали відповіді на основні запитання щодо ввезення авто з ЄС, необхідних для цього документів та інших особливостей нової процедури.

Тепер будь-яку машину можна ввезти в Україну з ЄС без мита?

Так. Окрім авто, що ввозяться з росії чи білорусі, або виготовлені там. Під дію «нульового» розмитнення підпадають легковики, вантажні авто, автобуси. Але потрібно враховувати інші законодавчі обмеження: легкове авто має бути екологічного стандарту не нижче за «Євро-2», а всі інші — не нижче за «Євро-5». На практиці більша частина легковиків від 1996 року випуску відповідає необхідному стандарту, а вантажних — від 2009 року.

Це може робити будь-хто? Для фізичних осіб, ГО чи благодійних фондів є різниця?

Це можуть робити фізичні особи. Треба враховувати, що чоловіки з українським громадянством від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Перелік винятків для чоловіків є тут.

Для ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги на потреби армії чи волонтерів ухвалений інший закон, який передбачає спрощену процедуру митного оформлення безпосередньо в пунктах пропуску. ГО «Волинське братство Святого Володимира Великого» за підтримки West Auto Hub уже доставило близько 20 авто для потреб ЗСУ. Тому на власному досвіді можемо підтвердити, що спрощена процедура працює.

Які потрібні документи?

Пакет документів залежить від країни купівлі, типу купівлі та деяких інших факторів. Обовʼязковими є: свідоцтво про реєстрацію і договір купівлі-продажу. Також додатково потрібно оформити експортну декларацію в митного брокера на території ЄС. Якщо пересуваєтесь своїм ходом, не забудьте про страхування. Щоб уникнути «сюрпризів», краще проконсультуватися наперед, спеціалісти WAH зможуть допомогти.

Як взагалі зараз виглядає процедура?

Щоб зрозуміти дію та особливості нового закону, WAH вирішив протестувати його самостійно і привезти перше авто. Процедура така ж, як і до скасування податків на імпорт. Скасування платежів — це не скасування процедури митного оформлення. Спочатку ви купуєте авто за кордоном, потім — знімаєте його з обліку за кордоном, що обовʼязково для митного оформлення в Україні. Треба підготувати документи, оформити експортну декларацію в ЄС.

Важливо! Треба підготувати попередню митну декларацію самостійно через «єдине вікно» митниці онлайн, або ж із допомогою митного брокера. На практиці самотужки без відповідних знань це зробити важко. Цю декларацію треба готувати наперед, тобто до перетину кордону. У ній вказується пункт пропуску, через який плануєте ввозити авто. Не буде декларації — будете затримувати себе та інших у черзі.

Після перетину кордону слід прибути на внутрішній митний термінал, який ви також обираєте наперед, коли оформляєте попередню декларацію, і завершити митне оформлення. Додатково слід пройти сертифікацію та отримати сертифікат відповідності транспортного засобу. Після цього — огляд експерта, сплата збору до Пенсійного фонду і постановка на облік у сервісному центрі МВС.

WAH хоче, аби кожен, кому авто нині потрібне, знав як скористатися цим новим інструментом. Покрокову інструкцію з детальним поясненням як виглядає процедура можна знайти тут.

Тобто дійсно не треба нічого платити? Чи певні збори все ж є?

Митних платежів немає, але варто враховувати вартість супутніх послуг — витрати на доставку, сертифікацію. А також збір до Пенсійного фонду в розмірі 3—5% від вартості авто.

Без проблем не буває. Які тепер є нові нюанси цих процедур?

Процедура імпорту авто залишалася такою ж як і була. Ті, хто раніше ввозив машини, добре знайомі з нею. Та якщо для людини це перша автівка з Європи, то краще звернутися до компаній, які надають послуги з імпорту транспорту. Таким чином у вас не виникатиме питань, як оплатити, доставити, оглянути, де шукати, як перевіряти авто, які особливості купівлі в тій чи іншій країні та який перелік документів. Замість вас усе зроблять фахівці.

Що там із пунктами пропуску? Чув, що розмитнити авто можна лише на трьох.

З кінця квітня 2022 року авто в Україну пропускали лише на трьох КПП — Устилуг, Грушів і Малий Березний. Зараз пропускають уже й на інших КПП, краще дізнаватися про кожен пропускний пункт окремо та слідкувати за новинами.

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