Катаракта — одна з найпоширеніших причин проблем із зором. А мені вона загрожує? А якщо я вже хворію? Це взагалі лікується? Дуже просто пояснюють «Бабель» і «Новий зір»

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Від проблем з зором у світі страждають 2,2 мільярда людей — тобто майже кожен четвертий. Приблизно половина з них ніколи не потрапила б у цю статистику, якби вчасно звернулася до лікаря. Одна з основних причин порушення зору — катаракта. Це слово знайоме майже кожному, але що це за хвороба — знають далеко не всі. Хтось чув, що на неї страждають люди похилого віку. Два роки тому цей діагноз поставили видавцеві «Бабеля» Катерині Коберник, а два тижні тому в київській філії офтальмологічної клініки «Новий зір» виявилося, що лікарі помилилися — з очима все гаразд. Тепер Коберник, яка два роки прожила з несправжньою катарактою, і головний лікар «Нового зору» Георгій Пархоменко, який 37 років має справу зі справжнісінькою, розповідають про хворобу, яка загрожує кожному (а не лише людям похилого віку).

Що таке катаракта?

На це запитання є коротка стандартна відповідь: катаракта — це часткове чи повне помутніння кришталика ока. Але кому потрібні такі відповіді — давайте трохи заглибимося. Повірте, це цікаво.

Отже, що таке кришталик? Це опукла, прозора і гнучка лінза, яка розташована за райдужкою (наочно — на фото нижче). По-науковому, саме кришталик відповідає за акомодацію ока. Якщо простіше, завдяки йому і мʼязам, що його утримують, ми бачимо предмети на різній відстані. Наприклад, у розслабленому стані очі людини добре бачать на відстані 6 метрів. Щоб сфокусуватися на чомусь ближче, спеціальний мʼяз напружується, кришталик змінює форму — стає опуклішим, і ми, наприклад, можемо читати.

«Бабель»

Або приклад з життя: вам робили стандартне обстеження очей на розширених зіницях? Їх розширювали за допомогою спеціальних крапель, після яких ви погано бачили близько і чудово на відстані. Це краплі паралізували мʼяз кришталика, і він розслабився.

Цікаво, а катаракта…

Так, звісно, катаракта. Найважливіша функція кришталика — заломлювати світло і рівномірно розподіляти його на сітківку. Вона збирає світлову інформацію, зоровий нерв відправляє її в мозок, а той трансформує все в зображення — так, усе дуже непросто.

Якщо кришталик прозорий, то світло фокусується у центрі сітківки і ми бачимо все чітко. Якщо він помутнішав, світло розсіюється, увесь ланцюжок збивається, мозок видає нечіткі картинки. Якщо це складно, подивіться на зображення нижче: що менше пучок світла — то чіткіше ми бачимо.

«Бабель»

Як я зрозумію, що у мене саме катаракта?

Чесно? Ніяк. Є одна універсальна порада, яка багатьом не подобається: якщо відчуваєте, що із зором щось не так — йдіть до офтальмолога, а не в Google. Визначити, що саме не так, самостійно ви все одно не зможете. Якщо спробуєте, то, як часто буває, знайдете ознаки одразу всіх найстрашніших хвороб.

Так завжди кажуть, але все ж таки — які симптоми?

Якщо наполягаєте:

затуманений зір;

двоїння в очах;

підвищена чутливість до світла;

проблеми із зором у сутінках;

неправильна передача кольору — яскраві кольори сприймаються як тьмяні.

Найбільш незвичайний симптом катаракти, який багато хто сприймає із радістю, зʼявляється, коли від хвороби страждає центральна частина кришталика. Такі зміни дають короткозорість. «І ось уявіть, людина у 40—45 років почала читати в окулярах, і зір все погіршується. А потім у неї виникла ядерна катаракта і, як наслідок, короткозорість. Вона компенсує вікову далекозорість і «О диво! Окуляри більше не потрібні». Людина думає, що допомогли спорт і дієта, а насправді це прощальний «подарунок» катаракти перед можливою повною сліпотою», — розповідає головний лікар клініки «Новий зір» Георгій Пархоменко.

Про сліпоту — це неприємно. Особисто мені загрожує катаракта?

Є така теорія: якби люди жили до 150 років, то катаракта вразила б кожного. У вас які плани щодо цього? Якщо серйозно, усе залежить від того, скільки вам років, чим ви хворієте, чи були у вас травми голови та очей. Існує кілька наукових класифікацій катаракти — ми їх опустимо, але ось коротко про те, що важливо знати.

Катаракта може виникнути в будь-якому віці, навіть в утробі матері.

8 МІСЯЦІВвиповнилося наймолодшому пацієнтові «Нового зору», якому видалили катаракту.

Щоб вчасно діагностувати хворобу, офтальмолог має оглянути дитину в перший місяць життя, операцію можна робити у 2—3 місяці.

Найпоширеніша — вікова катаракта (так, скидається на ейджизм). Зазвичай ідеться про категорію 60+, а все, що раніше, називають ранньою катарактою. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, у групі 40—60 років на катаракту страждає приблизно кожен пʼятий у світі.

У 98 РОКІВвидалити катаракту вирішив найстарший пацієнт «Нового зору».

Після 72 років — 70%. Вікова катаракта підступна — зір погіршується поступово, тому після 60 років лікаря слід відвідувати щороку.

Причиною катаракти можуть стати травми та хвороби очей, наприклад, сильна короткозорість, глаукома та різні запалення.

Катаракта може виникнути, якщо на кришталик довго або часто впливають різного роду промені — ультрафіолетові, інфрачервоні, рентгенівські, або радіація. У групі ризику ті, хто доволі часто роблять рентген і (або) компʼютерну томографію голови, і люди, які подовгу бувають на сонці.

До речі, від шкідливого для очей ультрафіолету захищають сонцезахисні окуляри. Ми не пояснюватимемо, як їх правильно вибрати — це окрема тема, але ось дві поради. На дужках багатьох якісних (читайте — недешевих) окулярів є маркування UV400. Це означає, що вони захищають від ультрафіолетових хвиль завдовжки до 400 нанометрів — те, що вам потрібно. Якщо це не вказано на самих окулярах, можливо, є в їхньому описі — запитайте у продавця. І друге — колір лінз не говорить про рівень захисту. Навіть повністю прозорі якісні лінзи захищають очі від ультрафіолету, а дуже темні просто затримують сонячне світло.

Катаракта може розвиватися на тлі інших серйозних хвороб: цукрового діабету, хвороб щитоподібної залози, автоімунних захворювань, проблем з обміном речовин та інших. Ще на 15% ризик появи катаракти збільшує куріння.

Гаразд, припустімо, її знайшли. Що далі — лікар дасть пігулки, краплі, вітаміни?

На жаль, ні. Єдиний спосіб позбутися катаракти — операція. Решта — від лукавого чи шахраїв.

Операція — це довго, боляче, а потім ще повʼязки носити?

Тричі «ні». Сама операція зазвичай займає від 5 до 15 хвилин. Так, дуже швидко. А рекорд України — хвилина і пʼятдесят шість секунд. Його встановили у клініці «Новий зір». Хірург-рекордсмен Андрій Коваленко може зробити до 30 операцій на день. І жодного загального чи місцевого знеболювання — у 99,9% випадків достатньо анестезувальних крапель. Так, саме крапель, а не уколу, як у стоматолога.

116 секундтривала найкоротша операція з видалення катаракти в Україні. Рекорд встановили у клініці «Новий зір».

А як відбувається операція?

Ви точно хочете знати подробиці? Це дуже цікаво, але надто вразливих може налякати. Якщо це ви — пропускайте цей пункт.

Отже, хірург робить крихітний розріз в оболонці ока (зазвичай 2 міліметри), розкриває передню капсулу кришталика, за допомогою ультразвуку видаляє вміст кришталика і на місце, що звільнилося, ставить штучний кришталик. Усе. Сама операція може тривати не набагато довше, ніж ми відповідали на це запитання.

Що потім — потрібно залишатись у лікарні? Боюся запитати, шви?

Ні, швів не буде. Усе загоїться саме завдяки особливій формі розрізу, що самогерметизується. Після операції можна відразу вставати, ходити і навіть піднімати вагу до 20 кілограмів (раптом ви без цього жити не можете). Із зором проблем теж не буде — хіба що відразу після операції не можна сідати за кермо, але іноді й цим правилом нехтують. «Тиждень тому я оперував жінку, яка майже нічого не бачила 20 років, реагувала лише на світло-темряву. Коли такі люди відразу після операції починають бачити — це неймовірні відчуття. Вони готові стрибати за кермо та їхати будь-куди, для них це нове життя», — розповідає головлікар «Нового зору» Георгій Пархоменко.

8 ТИСЯЧоперацій з видалення катаракти щороку роблять хірурги «Нового зору».

Усе звучить чудово, але мені будуть лізти в очі — я боюся!!!

А ми ж просили не читати пункт про нюанси операції! По-перше, це нормально — страх у топі причин відмов чи затягування з операцією. У вашому випадку можна застосувати седацію або, простіше, медикаментозний сон. Це не наркоз, ви залишитеся притомним і навіть зможете виконувати команди лікаря, але спеціальні препарати відключать страх і тривогу. Так тепер часто лікують зуби дітям і занадто вразливим дорослим. Думаєте, що ваш страх нічим не подолати? Повірте, він зникне, і ви здивуєтеся, як легко та швидко все пройшло. Але після операції вам на якийсь час доведеться залишитися у лікарні, а додому поїхати із супроводжуючим, не за кермом. Для цього світу ви будете надто безтурботним.

Головне забули — скільки коштує операція?

Про головне можна посперечатися, але ціна — це важливо. Вона залежить від тяжкості випадку, професіоналізму лікаря та обладнання. У «Новому зорі» така операція коштує від 9 тисяч гривень і більше.

До речі, іноді місцева влада повністю покриває подібні операції у комунальних клініках. Наприклад, кияни можуть звернутися відразу до пʼяти лікарень — для операції потрібен консультативний висновок і електронне направлення. Усі деталі та перелік лікарень тут.

Це «покращення» раз і назавжди чи штучний кришталик теж може помутніти?

Скажімо так, якщо він помутнішає, ви це навряд застанете — якісний штучний кришталик точно переживе свого господаря. Але це не означає, що після операції більше не потрібно регулярно відвідувати офтальмолога: катаракта — не останнє і не найстрашніше захворювання очей.

Стоп, якісний кришталик? А вони бувають різні? Можна докладніше?

Усі нюанси вам розповість лікар. Але два нових слова краще дізнатися просто зараз: монофокальний та мультифокальний кришталики. Якщо оберете перший, після операції все одно доведеться носити окуляри. Такий штучний кришталик просто не вміє підлаштовуватися під різні відстані — він дає чітке зображення або поблизу, або на великих відстанях. «Мультифокальний кришталик значно дорожчий і дозволяє бачити одночасно на різних відстанях, — пояснює Георгій Пархоменко. — Зручно — так, але є один нюанс: ваше око, якщо не брати до уваги катаракту, має бути абсолютно здоровим. Тому насправді вибір не такий великий — ви не розгубитесь».

Останнє: як затягнути до лікаря батьків, які давно мають проблеми із зором, але їм «і так нормально»?

Знайома ситуація. Тут усі методи згодяться: просвітництво, заохочення, шантаж, погрози. Ви можете запропонувати їм прочитати цей текст без окулярів на телефоні. Якщо впораються — ви більше не порушуєте цю тему, а ні — тоді до лікаря. І якщо ви платите за обстеження, поясніть, що воно вас не розорить. Повна діагностика, наприклад, у «Новому зорі» коштує від 500 до 2 000 гривень. Це дешевше за пару кросівок, хоча, можливо, батькам не варто знати, що кросівки зараз коштують так дорого.