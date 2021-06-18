Нарешті ЗНО позаду. Куди вступати? Як подавати документи? Коли буде зрозуміло, чи проходжу на бюджет? Великий гід для абітурієнтів та їхніх батьків

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

П’ятнадцятого червня школярі закінчили складати Зовнішнє незалежне оцінювання. А вже за два тижні, 1 липня, в Україні розпочнеться вступна кампанія. «Бабель» зібрав усе, що потрібно знати про процес вступу, і розповідає, як обрати виш, скільки коштує навчання в різних університетах і куди краще вступати на гуманітарні науки, медицину чи інформаційні технології. А ще — пояснює, які документи потрібні для вступу, як визначатимуть найкращих абітурієнтів і в яких числах чекати на іспити, співбесіди та результати.

Не знаю, куди вступати. Які українські виші вважаються найкращими?

Існують різні переліки найкращих університетів. Тут можна знайти рейтинг найкращих українських навчальних закладів за версією Scopus. А тут список із 200 найкращих вітчизняних вишів, складений Центром «Євроосвіта» та групою іноземних експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Одним із найпрестижніших світових рейтингів навчальних закладів вважається QS World University Rankings. Він порівнює заклади за шістьма критеріями. Цього року до нього увійшли 1 300 навчальних закладів, українських серед них ― вісім. Ось вони відповідно до місця в рейтингу:

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Сумський державний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Львівський національний університет ім. Івана Франка

V.N. Karazin Kharkiv National University / Facebook

Є сумніви, що вдасться пройти на бюджет. Скільки коштує навчання на контракті?

Непопулярні напрями традиційно дешевші за ті, які вважаються престижними — на кшталт міжнародних відносин, права, комп’ютерних наук і журналістики. Проте має значення також розташування університету — навчатися у столиці дорожче, ніж в регіонах. Ось ціни на навчання на денній формі в найрейтинговіших університетах.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна — від 12 до 25 тисяч на рік . Детальніше ціни можна подивитися тут.

Детальніше ціни можна подивитися тут. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка — від 31 до 61 тисячі на рік . Більше тут (дані минулого року).

Більше тут (дані минулого року). Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — від 18 до 33 тисяч на рік . Повний перелік цін — тут (дані минулого року).

Повний перелік цін — тут (дані минулого року). НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» — від 17 до 47 тисяч на рік . Вартість навчання можна подивитися тут.

. Вартість навчання можна подивитися тут. Сумський державний університет — 11—21 тисяча на рік . Детальніше — тут.

. Детальніше — тут. Національний університет «Львівська політехніка» — від 13 до 35 тисяч на рік . Дізнатися більше можна тут.

Дізнатися більше можна тут. Національний університет «Києво-Могилянська академія» — від 23 до 62 тисяч на рік . Детальний перелік цін — тут.

Детальний перелік цін — тут. Львівський національний університет ім. Івана Франка — від 22 до 38 тисяч в рік . Повний перелік — тут.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Facebook

Що й де найкраще вивчати (за рейтингом Forbes) Право 1. Інститут права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2. Факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» 3. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Гуманітарні науки 1. Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2. Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 3. Факультет гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Економіка 1. Економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2. Факультет економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» 3. Економічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Точні науки 1. Фізико-технічний інститут НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 2. Навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 3. Фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Комп’ютерні науки та ІТ 1. Факультет комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2. Факультет прикладної математики НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 3. Факультет інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Медицина 1. Факультет біомедичної інженерії НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 2. Медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. 3. Стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Коли подавати документи? А складати додаткові іспити? Коли будуть їхні результати?

Не панікуйте. Ось основні дати, які потрібно запам’ятати тим, хто вступає на бюджет:

1 липня ― початок вступної кампанії. З цього дня на спеціальному сайті МОН можна реєструвати електронні кабінети абітурієнта. Тоді ж для спеціальностей, де це потрібно, починаються іспити та творчі конкурси.

9 липня ― останній день для медоглядів на спеціальності, які можуть цього потребувати (тут кожен виш вирішує сам).

13 липня ― останній день для іспитів і творчих конкурсів.

14 липня ― починають приймати вступні заяви та документи ― як подані через електронний кабінет вступника, так і паперові.

16 липня, 18:00 ― завершують приймати заяви та документи від тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів і творчих конкурсів.

17―19 липня ― проведення співбесід.

До 20 липня ― оприлюднення результатів для тих, хто вступає на основі співбесід, а також для мешканців тимчасово окупованих територій України, які вступають на основі іспитів.

23 липня, 18:00 ― завершують приймати паперові заяви та документи для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, складених із 1 до 13 липня.

До 28 липня ― оприлюднення результатів вступу для всіх. Їх можна буде знайти на сайтах вишів і на vstup.edbo.gov.ua.

Щодо тих, хто вступатиме на контракт, строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування на навчання заклади вищої освіти визначають самі.

Окей. Скільки вступних заяв можна подати?

До пʼяти на бюджет і до тридцяти — на контракт.

Правда, що вступну заяву приймають як онлайн, так і в паперовому вигляді? За власним вибором?

Ні, у більшості випадків приймаються лише електронні заяви через vstup.edbo.gov.ua. У паперовій формі заява подається, якщо:

немає сертифіката ЗНО за жоден із 2018—2021 років;

абітурієнт подається на бюджет удруге;

у документах не сходяться дані на кшталт прізвища чи дати народження;

подається іноземний документ про освіту або ж до вишу вступає іноземець чи особа без громадянства;

документ про освіту ― старого зразка;

не встигли подати заяву через електронний кабінет;

подати заяву через електронний кабінет не виходить, і приймальна комісія вишу підтверджує це довідкою.

Паперову заяву вступник має подавати особисто.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Facebook

Які документи готувати?

Під час реєстрації в електронному кабінеті ― небагато. Треба буде зазначити номер, пін-код і рік отримання сертифікату про проходження ЗНО, серію та номер документа про повну загальну середню освіту і середній бал додатку до нього (вирахувати його можна тут).

Якщо подавати заяву в паперовому вигляді, треба особисто предʼявити оригінали:

документа, що посвідчує особу;

для військовозобовʼязаних ― військово-облікового документа;

документів про раніше здобутий освітній ступінь із додатками до них;

за наявності — документів, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою.

Також треба додати копії наведених вище документів, крім останнього, копію сертифіката (чи сертифікатів) ЗНО та чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Майте на увазі, що у вишах можуть попросити й інші документи, тому попередньо дізнайтесь про перелік вимог на сайтах обраних закладів — він обовʼязково має там бути.

Конкурсні бали досі існують? Як їх вираховують?

О так, існують. Їхню кількість визначають за складною формулою, повністю описаною тут. На цей показник впливають результати ЗНО, середній бал шкільного атестата, результат проходження підготовчих курсів та оцінка за мотиваційний лист, якщо у виші були такі курси та вимагають писати лист.

125 ― це найнижча кількість конкурсних балів, із якою можуть зарахувати на бюджет. Для тих, хто вступає на правознавство, публічне управління чи міжнародні відносини, мінімальна кількість балів вища ― 140. Із майбутніми медиками трохи складніше — деталі читайте тут у пункті 19.

Головний орієнтир ― середній прохідний бал. Він визначається за підсумками вступної кампанії, але для зручності можна подивитись на торішні.

А що з пільгами?

На основі співбесіди можуть вступити люди з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти, інваліди війни та деякі групи ліквідаторів і жертв аварії на ЧАЕС.

На основі лише вступних іспитів або результатів ЗНО за 2018—2020 роки можуть вступити:

ті, хто цьогоріч не зміг скласти ЗНО через хворобу;

ті, кому відмовили в реєстрації для участі в цьогорічному ЗНО, бо не змогли створити особливі умови;

учасники бойових дій;

звільнені з військової служби чи демобілізовані;

ті, хто з вересня 2020 року до листопада 2021-го отримав чи отримає повну середню освіту за кордоном.

Діти без батьківського піклування чи сироти можуть вступити в межах квоти, однак мають надати результати ЗНО, складеного не раніше 2018 року.

Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них цьогоріч, можуть вступати до вишів через спеціалізовані освітні центри. Треба буде скласти вступні іспити або ЗНО. Детальніше про процедуру для таких вступників читайте у спеціальному розділі сайту МОН.

Детально про всі категорії пільговиків читайте тут.

КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook

А якщо ще є запитання?

Ось тут Міносвіти підготувало перелік відповідей на 43 найпоширеніші запитання щодо цьогорічного вступу на бакалаврат. Якщо й там не знайшли всю потрібну інформацію ― ось 62-сторінкові «Умови прийому для здобуття вищої освіти 2021 року». А ще в кожному виші країни закон вимагає створити консультаційні центри при приймальних комісіях. Телефонуйте чи пишіть туди — там мають відповісти на всі запитання.