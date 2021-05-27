Хочу відпочити за кордоном. Куди вже можна? Які довідки потрібні? Ми зробили карту про вимоги в усьому світі, а 25 найпопулярніших напрямків розібрали детально

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Уже понад рік кордони більшості країн закриті для туристів через COVID-19. Завдяки вакцинації зараз ситуація поступово змінюється — отже, знову можна планувати відпочинок за кордоном. Ми зібрали список із 25 найпопулярніших серед українців країн та інформацію про те, чи можливо зараз туди потрапити й що для цього потрібно. А щоб було ще легше зорієнтуватись — показали на карті актуальні на сьогодні режими вʼїзду туристів у більшість країн світу.

Хочу відпочити за кордоном. Які документи в яку країну потрібні? Куди зараз взагалі пускають?

Ось карта, яка допоможе зорієнтуватися.

«Бабель»

Що означають особливі умови в кількох позначених на карті країнах Білорусь закрита для туристичних відвідин, крім поїздок із метою полювання. У Словенії людина після прибуття має пройти самоізоляцію, однак якщо зроблений через 5 днів ПЛР-тест буде негативним, її можна припинити. В Угорщині підставою для в'їзду з метою туризму може бути лише довідка про одужання від COVID-19. Для в'їзду в Коста-Рику достатньо мати страховку від наслідків COVID-19. Щоб потрапити в Південно-Африканську Республіку, крім ПЛР-тесту, потрібна страховка. У Непалі потрібна лише віза чи рекомендаційний лист від місцевої влади.

А можна детальніше про найбільш популярні напрямки?

Звісно. Ось усі відомі на сьогодні деталі щодо 25 популярних серед українців країн.

Албанія. Вʼїзд вільний, ніяких додаткових документів не потрібно. На прикордонних пунктах пропуску можуть у довільному режимі перевіряти стан здоровʼя туристів.

Вʼїзд вільний, ніяких додаткових документів не потрібно. На прикордонних пунктах пропуску можуть у довільному режимі перевіряти стан здоровʼя туристів. Болгарія. Українці можуть потрапити до країни, якщо при вʼїзді нададуть негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Також достатньо негативного результату швидкого тесту на антитіла, який провели не раніше ніж за 48 годин до вʼїзду, сертифікату про проведення повної вакцинації або документа, який засвідчує, що людина вже перехворіла на COVID-19. Останній є чинним у період від 14 днів до 6 місяців після одужання.

Українці можуть потрапити до країни, якщо при вʼїзді нададуть негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Також достатньо негативного результату швидкого тесту на антитіла, який провели не раніше ніж за 48 годин до вʼїзду, сертифікату про проведення повної вакцинації або документа, який засвідчує, що людина вже перехворіла на COVID-19. Останній є чинним у період від 14 днів до 6 місяців після одужання. Вʼєтнам. Вʼїзд для туристів закрито. Якщо щось зміниться — інформація зʼявиться тут.

Вʼїзд для туристів закрито. Якщо щось зміниться — інформація зʼявиться тут. Греція. Українських туристів там чекають, якщо ті пройшли повну вакцинацію щонайменше за 14 днів до приїзду та мають відповідну довідку. Або якщо в них є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину грецького кордону. Або якщо вони мають довідку про перенесену коронавірусну хворобу чи наявність антитіл до COVID-19. Час від часу новоприбулим одразу в аеропорту в довільному порядку роблять ПЛР-тести.

Українських туристів там чекають, якщо ті пройшли повну вакцинацію щонайменше за 14 днів до приїзду та мають відповідну довідку. Або якщо в них є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину грецького кордону. Або якщо вони мають довідку про перенесену коронавірусну хворобу чи наявність антитіл до COVID-19. Час від часу новоприбулим одразу в аеропорту в довільному порядку роблять ПЛР-тести. Грузія. Дозволено вʼїзд повітряним транспортом, можна транзитом через іншу країну. Повністю вакциновані мають надати довідку про проходження всіх етапів щеплення. Інакше доведеться показати при вʼїзді негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не раніше ніж за 72 години до перетину кордону, і зробити повторний ПЛР-тест на третій день перебування у країні. З 1 червня Грузія відкриває і сухопутні кордони.

Дозволено вʼїзд повітряним транспортом, можна транзитом через іншу країну. Повністю вакциновані мають надати довідку про проходження всіх етапів щеплення. Інакше доведеться показати при вʼїзді негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не раніше ніж за 72 години до перетину кордону, і зробити повторний ПЛР-тест на третій день перебування у країні. З 1 червня Грузія відкриває і сухопутні кордони. Єгипет. Туристів там чекають із англомовним сертифікатом про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття. В аеропортах Хургади, Шарм-ель-Шейху, Марса-Алама й Таби ПЛР-тест можна зробити після прибуття — це коштуватиме 30 доларів.

Туристів там чекають із англомовним сертифікатом про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття. В аеропортах Хургади, Шарм-ель-Шейху, Марса-Алама й Таби ПЛР-тест можна зробити після прибуття — це коштуватиме 30 доларів. Ізраїль. Вʼїзд дозволено лише у виключних випадках, і туризм до них не входить. З огляду на успіхи країни у вакцинації свого населення невдовзі це може змінитися: слідкувати за цим зручно на сайті місцевого МОЗ.

Вʼїзд дозволено лише у виключних випадках, і туризм до них не входить. З огляду на успіхи країни у вакцинації свого населення невдовзі це може змінитися: слідкувати за цим зручно на сайті місцевого МОЗ. Індія. Туристичні візи наразі не видаються. Про зміни повідомлятимуть тут.

Туристичні візи наразі не видаються. Про зміни повідомлятимуть тут. Індонезія. Вʼїзд для туристів заборонено. Зміни в ситуації, зокрема щодо острова Балі, можна відстежувати ось тут.

Вʼїзд для туристів заборонено. Зміни в ситуації, зокрема щодо острова Балі, можна відстежувати ось тут. Іспанія. Вʼїзд з метою туризму для українців закрито щонайменше до початку літа. Ознайомитися з імовірними змінами можна на державному сайті для туристів.

Вʼїзд з метою туризму для українців закрито щонайменше до початку літа. Ознайомитися з імовірними змінами можна на державному сайті для туристів. Італія. Вʼїзд із метою туризму з України заборонено. Перевірити оновлення ситуації можна тут.

Вʼїзд із метою туризму з України заборонено. Перевірити оновлення ситуації можна тут. Кіпр. Щоб потрапити до країни, треба надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в одній із сертифікованих лабораторій не раніше ніж за 72 години до вильоту на Кіпр. Після прибуття, одразу в аеропорту доведеться зробити ще один ПЛР-тест, він обійдеться у 30—32 євро. Результат буде відомий за три години, протягом яких варто перебувати на самоізоляції в готелі чи у приватному помешканні.

Щоб потрапити до країни, треба надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в одній із сертифікованих лабораторій не раніше ніж за 72 години до вильоту на Кіпр. Після прибуття, одразу в аеропорту доведеться зробити ще один ПЛР-тест, він обійдеться у 30—32 євро. Результат буде відомий за три години, протягом яких варто перебувати на самоізоляції в готелі чи у приватному помешканні. Мальдіви. Для візиту достатньо сертифікату про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 96 годин до вильоту.

Для візиту достатньо сертифікату про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 96 годин до вильоту. Мексика . Для туристичного візиту країна не вимагає жодних додаткових документів, хіба що в готелі можуть попросити заповнити анкету про стан здоровʼя.

. Для туристичного візиту країна не вимагає жодних додаткових документів, хіба що в готелі можуть попросити заповнити анкету про стан здоровʼя. Німеччина. Вʼїзд для туристів з України закрито. Про зміни можна почитати на місцевому урядовому сайті.

Вʼїзд для туристів з України закрито. Про зміни можна почитати на місцевому урядовому сайті. Обʼєднані Арабські Емірати. Вʼїзд відкрито для тих українських туристів, які мають роздрукований англомовний сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Також необхідно мати страховий поліс, який покриває витрати, повʼязані з лікуванням COVID-19 і можливою самоізоляцією на території країни.

Вʼїзд відкрито для тих українських туристів, які мають роздрукований англомовний сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Також необхідно мати страховий поліс, який покриває витрати, повʼязані з лікуванням COVID-19 і можливою самоізоляцією на території країни. Польща. Вʼїзд для туристів з України закрито. Якщо щось зміниться, про це можна буде дізнатися на сторінці польських прикордонників.

Вʼїзд для туристів з України закрито. Якщо щось зміниться, про це можна буде дізнатися на сторінці польських прикордонників. Португалія. Вʼїзд з України туристам закрито щонайменше до 30 травня. Якщо згодом це зміниться, вимоги до візиту зʼявляться на цьому сайті.

Вʼїзд з України туристам закрито щонайменше до 30 травня. Якщо згодом це зміниться, вимоги до візиту зʼявляться на цьому сайті. Таїланд. Вʼїзд можливий, однак після прибуття до країни доведеться відбути 14-денний карантин в одному з визначених урядом готельних комплексів.

Вʼїзд можливий, однак після прибуття до країни доведеться відбути 14-денний карантин в одному з визначених урядом готельних комплексів. Туреччина. Вʼїзд відкрито, жодних додаткових документів не потрібно.

Вʼїзд відкрито, жодних додаткових документів не потрібно. Угорщина. Вʼїзд дозволено лише тим туристам, які перехворіли на COVID-19 не більш ніж за пів року до вʼїзду на угорську територію і можуть підтвердити це документально.

Вʼїзд дозволено лише тим туристам, які перехворіли на COVID-19 не більш ніж за пів року до вʼїзду на угорську територію і можуть підтвердити це документально. Франція. Вʼїзд, крім виняткових випадків, закрито. За змінами можете слідкувати на спеціальній сторінці сайту французького МЗС.

Вʼїзд, крім виняткових випадків, закрито. За змінами можете слідкувати на спеціальній сторінці сайту французького МЗС. Хорватія. Вʼїзд туристам закрито щонайменше до 31 травня. Що буде потім — повідомлять на сайті місцевого МВС.

Вʼїзд туристам закрито щонайменше до 31 травня. Що буде потім — повідомлять на сайті місцевого МВС. Чехія. Вʼїзд для українських туристів закрито. Про зміни ситуації оперативно повідомляють на сайті місцевого МВС.

Вʼїзд для українських туристів закрито. Про зміни ситуації оперативно повідомляють на сайті місцевого МВС. Чорногорія. Ніяких тестів чи повʼязаних із COVID-19 документів не потрібно.

Добре, але ж ситуація з COVID-19 у світі змінюється. Скоро точно ще десь знімуть обмеження. Де за цим можна слідкувати?

Досить зручно — на спеціальній сторінці українського МЗС. Але майте на увазі, що інколи інформація там застаріла, а кольорові позначення країни можуть не відповідати реальній ситуації.

Якщо хочете поїхати в якусь із країн Євросоюзу, там створили спеціальний сайт, присвячений «відкриттю» країн. На ньому можна обрати країну відправлення, країну прибуття — і дізнатися все необхідне про вимоги вʼїзду та перебування.

Також актуальну інформацію збирають туристичні блоги. Наприклад, про ситуацію в десятках країн можна дізнатись на проєктах WeGo і Veter do it.

А раптом країна відкрила кордони, щоб швидше заробити на туристах, і насправді там ще досить небезпечно? Де знайти незалежну інформацію?

Досить зручне джерело — сайт американського Центру з контролю та профілактики захворювань. На ньому можна знайти поради щодо поведінки в будь-якій з країн. Подібний сайт є й у Великої Британії. Але вся інформація там — лише англійською.