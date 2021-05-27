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Хочу відпочити за кордоном. Куди вже можна? Які довідки потрібні? Ми зробили карту про вимоги в усьому світі, а 25 найпопулярніших напрямків розібрали детально

Автори:
Антон Семиженко, Дмитро Раєвський
Дата:

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Уже понад рік кордони більшості країн закриті для туристів через COVID-19. Завдяки вакцинації зараз ситуація поступово змінюється — отже, знову можна планувати відпочинок за кордоном. Ми зібрали список із 25 найпопулярніших серед українців країн та інформацію про те, чи можливо зараз туди потрапити й що для цього потрібно. А щоб було ще легше зорієнтуватись — показали на карті актуальні на сьогодні режими вʼїзду туристів у більшість країн світу.

Хочу відпочити за кордоном. Які документи в яку країну потрібні? Куди зараз взагалі пускають?

Ось карта, яка допоможе зорієнтуватися.

«Бабель»

Що означають особливі умови в кількох позначених на карті країнах

Білорусь закрита для туристичних відвідин, крім поїздок із метою полювання. У Словенії людина після прибуття має пройти самоізоляцію, однак якщо зроблений через 5 днів ПЛР-тест буде негативним, її можна припинити. В Угорщині підставою для в'їзду з метою туризму може бути лише довідка про одужання від COVID-19. Для в'їзду в Коста-Рику достатньо мати страховку від наслідків COVID-19. Щоб потрапити в Південно-Африканську Республіку, крім ПЛР-тесту, потрібна страховка. У Непалі потрібна лише віза чи рекомендаційний лист від місцевої влади.

А можна детальніше про найбільш популярні напрямки?

Звісно. Ось усі відомі на сьогодні деталі щодо 25 популярних серед українців країн.

Добре, але ж ситуація з COVID-19 у світі змінюється. Скоро точно ще десь знімуть обмеження. Де за цим можна слідкувати?

Досить зручно — на спеціальній сторінці українського МЗС. Але майте на увазі, що інколи інформація там застаріла, а кольорові позначення країни можуть не відповідати реальній ситуації.

Якщо хочете поїхати в якусь із країн Євросоюзу, там створили спеціальний сайт, присвячений «відкриттю» країн. На ньому можна обрати країну відправлення, країну прибуття — і дізнатися все необхідне про вимоги вʼїзду та перебування.

Також актуальну інформацію збирають туристичні блоги. Наприклад, про ситуацію в десятках країн можна дізнатись на проєктах WeGo і Veter do it.

А раптом країна відкрила кордони, щоб швидше заробити на туристах, і насправді там ще досить небезпечно? Де знайти незалежну інформацію?

Досить зручне джерело — сайт американського Центру з контролю та профілактики захворювань. На ньому можна знайти поради щодо поведінки в будь-якій з країн. Подібний сайт є й у Великої Британії. Але вся інформація там — лише англійською.