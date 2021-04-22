Я не висипляюся через партнера: він хропе, стягує ковдру і ночами сидить у телефоні. «Сова» і «жайворонок» — не пара? Може, поспати окремо? Або краще одразу розлучитися?

Користь

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Після другої хвилі коронавірусу і другого локдауну у жителів міст розвивається пандемічна тривога, яка заважає нормальному сну. Дехто не висипляється ще й тому, що його партнер хропе, крутиться у ліжку, постійно стягує ковдру, ночами дивиться серіали або сидить у телефоні. Оглядач «Бабеля» Сергій Пивоваров прочитав статті фахівців з поведінки і медицини сну і переказує відповіді на поширені питання: чому спільний сон важливий для взаємин, чи нормально спати окремо, що робити, якщо один з партнерів «жайворонок», а інший «сова», і як про це говорити, щоб знайти рішення, а не посваритися.

Я не висипляюся. Від цього можуть постраждати стосунки з моїм партнером?

Згідно з науковими дослідженнями, якщо ви погано спите — ви не зможете ефективно спілкуватися. Невиспані люди дратівливі, схильні до конфліктів і ризикують отримати проблеми з психічним здоровʼям, включаючи депресію. У них знижується емпатична точність — здатність зчитувати емоції партнера. Може утворитися негативний звʼязок: поганий сон призводить до конфліктів, конфлікти — до поганого сну.

Найчастіша проблема — це хропіння. Є й інші розлади сну: безсоння, синдром неспокійних ніг, хронічні кошмари.

Розлади сну залежать від статі?

Так. У жінок удвічі вища ймовірність безсоння. У них же частіше виникають порушення сну через гормональні зміни, наприклад, під час вагітності та в період менопаузи. У чоловіків приблизно утричі більше шансів синдрому обструктивного апное уві сні — або, простими словами, хропіння.

У чоловіків і жінок можуть відрізнятися графіки сну і неспання. Жінки з більшою ймовірністю виявляються «жайворонками», а чоловіки — «совами».

У нас із партнером різні режими сну. Це буде проблемою для стосунків?

Існує небагато досліджень, присвячених тому, як різниця в циклах сну впливає на стосунки. Їхній загальний висновок: пари, у яких не збігаються режими сну і неспання, менше задоволені стосунками. Вони більше конфліктують і менше займаються сексом, ніж ті, які засинають і прокидаються приблизно одночасно.

Проблема в тому, що наші переваги бути «жайворонками» або «совами» є генетично обумовленими. Один із партнерів може піти на жертви і підлаштуватися під графік іншого. Але наші тіла погано реагують на серйозні зміни природного біологічного ритму.

Тобто надії немає, краще відразу розлучитися?

Не поспішайте. Ті ж самі дослідження показують, що взаємини пар з різними режимами сну, але з гарними навичками комунікації — не постраждали.

Для багатьох пар найважливіше для здорових стосунків — це час перед сном. Навіть якщо у партнерів різні режими сну, цей час вони можуть провести разом у ліжку. Коли «жайворонок» готовий заснути, «сова» може піти і зайнятися своїми справами і акуратно повернутися в ліжко, коли захоче спати.

Але мені хочеться засинати поруч із близькою людиною. В усіх так?

Так, тому що це дає психологічні переваги: відчуття безпеки і захищеності. Сон — це, за визначенням, уразливий стан. Людина запрограмована на пошук близькості, коли вона почувається уразливою.

Ми вирішили спати окремо. Це погано позначиться на наших стосунках?

Зовсім не обовʼязково. Що насправді важливо, то це те, як пара прийшла до такого рішення. Занадто часто рішення спати окремо — це зовсім не рішення: один з партнерів у розпачі йде зі спальні, інший почувається нещасним.

Варто обговорити, через що ви не висипляєтеся. Якщо через спільний сон — тоді цілком нормально буде поспати окремо. Можна домовитися про тимчасову «розлуку», за якою настане «воззʼєднання». Якщо сон поодинці допомагає партнерам краще спати — його варто сприймати як крок до розвитку стосунків, а не як розлучення.

Як про все поговорити з партнером і не посваритися?

Фахівці радять обирати час, коли ви обидвоє добре відпочили. Варто зосередитися на тому, що ви хочете поліпшити стосунки («Давай обговоримо це, тому що наші стосунки дуже важливі для нас обох»). Варто використовувати слово «я», щоб ваш партнер теж міг відкрито висловити свої почуття. Не варто критикувати, засуджувати чи звинувачувати партнера.