Хочу накопичити фінансову подушку ― як почати? Розкладіть по поличках витрати, придивіться до послуг банків та страхових. Перелічуємо кроки до фінансової свободи разом із програмою кешбеків та знижок «Привіт» від Приватбанку

Користь

Анастасія Лисиця / «Бабель»

У цьому тексті не буде порад про те, як більше заробити, — натомість ми напишемо про кілька способів зберегти вже зароблене. Ці інструменти, з одного боку, очевидні — а з іншого мають чимало важливих нюансів, які розкривають консультанти з особистих фінансів. «Бабель» подивився лекції та прочитав книжки провідних українських консультантів Любомира Остапіва та Лариси Мошківської та перелічує базові кроки до фінансової свободи — спільно з програмою лояльності «Привіт» від Приватбанку та компанією Mastercard.

Із чого почати?

Спершу варто чітко зрозуміти, скільки й на що ви витрачаєте. Моніторинг витрат за кілька місяців покаже ваші основні схильності та ймовірні перекоси в бюджеті. Вести облік витрат можна як вручну, заносячи в умовну Excel-таблицю оплачені суми за категоріями, так і через застосунки, які можна привʼязати до своїх банківських рахунків, і ті автоматично збирають інформацію про ваші карткові транзакції. Опцію моніторингу витрат мають і застосунки кількох українських банків.

Як оптимізувати витрати так, щоб це було не боляче?

Головний спосіб зробити економію комфортною — розуміти, навіщо це вам. Бажання накопичити на велику покупку, мати фінансову подушку, забезпечити собі достойну старість чи зібрати на інструменти пасивного доходу виправдають імовірний дискомфорт від заощаджень. Зрештою, після оцінки витрат стає очевидним, де можливо їх скоротити. Чимала частина наших покупок — емоційні, нерідко наші витрати зростають зі збільшенням доходів і не мають під собою вагомих причин, деякі покупки викликані бажанням бути схожими на знайомих — подумавши, ці витрати легко обмежити.

Деякі фінансові консультанти радять, отримуючи дохід ― скажімо, зарплатню, ― одразу розкласти гроші по умовних конвертах, де щось піде на розваги, щось на фінансову подушку, щось на їжу. Подібні конверти, наприклад, є в застосунку «Приват24» від Приватбанку. Там можна налаштувати автоматичний розподіл доходу по конвертах і можливість обирати потрібний конверт у Google Pay чи Apple Pay під час оплати відповідних покупок. Можна навіть зробити спеціальний сімейний конверт для накопичення грошей на спільну ціль. Інший спосіб менеджменту витрат ― просто більш вдумливо ставитися до них, а після отримання чергового доходу спершу «заплатити собі» ― відкладати певну суму.

А скільки бажано відкладати?

Переважній більшості людей, на думку консультантів з особистих фінансів, не буде складно відкладати 10% від заробленого. Звісно, якщо дозволяють доходи, можна більше. Краще робити це одразу після отримання грошей, щоб їхня наявність не спокушала на інші витрати.

Які інструменти пропонують для цього банки?

Почнемо з додаткових способів зекономити на покупках — зокрема, кешбеку. Так можна компенсувати до 10% своїх витрат.

Одна з найбільших програм кешбеку з-поміж українських банків ― «Привіт» від Приватбанку. Завдяки розміру банку та участі Mastercard до неї вдалось залучити сотні партнерів, серед яких провідні мережі продуктових магазинів, побутової техніки, автозаправних станцій, товарів для тварин і т. ін. Опції кешбеку є і від самого банку, і від бізнесів-партнерів ― і можна одночасно активувати 10—15 пропозицій, серед яких і категорії кешбеку від ПриватБанку, і окремі акції з кешбеками та знижками від компаній чи платіжних систем. За даними банку, за 9 місяців минулого року програмою «Привіт» скористалися понад 5 мільйонів українців, з яких половина отримала кешбек на суму більш як 500 гривень. Але ця сума легко може перевищувати й 2 тисячі гривень за квартал, якщо врахувати, що середній рівень кешбеків і знижок у «Привіт» становить 10—15%, а на свята він може сягати 30%.

Інші банківські інструменти для заощаджень — депозити та облігації, зокрема військові. Перші вигідні як спосіб убезпечити накопичення від інфляції, другі ― ще й як спосіб підтримати армію. В обох випадках це інструмент для заощадження коштів.

Для тих же, хто схильний тримати заощадження у готівковій валюті, банки мають послугу оренди банківської комірки, що теж набагато надійніше, ніж тримати значну суму грошей удома.

А як щодо страхування?

Це ефективний інструмент довгострокового накопичення фінансів, коли йдеться про страхування життя та здоровʼя. У разі настання страхового випадку — втрати працездатності, серйозної хвороби чи смерті застрахованої людини їй чи її близьким виплачується значна, обумовлена в договорі сума. Якщо ж цього не стається, то після завершення дії договору клієнт отримує свої внески назад — із відсотками. Так чином ця страховка фактично стає довгостроковим депозитом. Тренер з особистих фінансів Любомир Остапів каже, що він сприймає таке страхування як спосіб накопичити грошей на пенсію.

Інший вигідний вид страхування — медичне. Для людей, старших за умовні 35 років, це дешевший спосіб отримати доступ до якісного приватного медичного обслуговування, ніж платити за кожен візит до лікаря окремо. Із віком потреба в медичних послугах зростає — страхування робить це менш болісним для бюджету. Особливо вигідні колективні (наприклад, сімейні) страхові програми.

Тут зʼявилось слово «пенсія». Це ж так нудно!

Від нього не віє пригодами, але фінансова свобода в поважному віці — одна з найрезонніших причин заощаджувати зараз. Окрім страхування життя, заощадження можна вкладати в недержавні пенсійні фонди. Цей інструмент пропонують, зокрема, багато банків, і по суті це довгостроковий депозит із регулярними багаторічними виплатами.

Також відносно безпечним способом відкладати й накопичувати гроші є інвестування в біржові інвестиційні фонди (ETF). У цьому випадку гроші підуть у фонд, який інвестуватиме їх у пакети акцій великих міжнародних корпорацій, чи в облігації урядів, чи у стартапи — залежно від специфіки фонду. Діяльність ETF, активних на американському ринку (а це майже всі), жорстко зарегульована, тож ці фонди пропонують високу надійність і помірні відсотки. Втім, як загалом у випадку з інвестиціями, ризик тут присутній, і фінансові консультанти радять інвестувати навіть у такі фонди лише ті гроші, які не є для вас критично необхідними.

А штучний інтелект мені тут щось підкаже?

Так, звісно! Сучасні ШІ-чатботи на кшталт ChatGPT здатні аналізувати стан ваших особистих фінансів, виявляти слабкі місця вашої фінансової поведінки й давати релевантні поради — просто надайте їм статистику своїх доходів та витрат і поговоріть. Можна навіть попросити скласти багаторічну фінансову стратегію чи розглянути найкращі способи накопичити на певну покупку — і хоча не всі поради ШІ будуть максимально коректними, більшість точно будуть слушними.

Завважте, що ці рекомендації не є фінансовою консультацією — ми радимо придивитись до перелічених інструментів, їхня ефективність відрізнятиметься в кожному конкретному випадку.