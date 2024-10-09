Через «контузії» страждають не лише військові, але й цивільні. Які наслідки травми? Як допомогти відновитися собі або близьким? Пояснюємо з фахівцями Superhumans

Користь

Катерина Бандус / «Бабель»

Мінно-вибухова травма, яку помилково називають контузією, — одна з найпоширеніших травм у військових. Проте під час війни страждають від неї й цивільні, наприклад через обстріли або автокатастрофу. Найпоширеніші наслідки травми — головний біль, тремор, шум у вухах. Деякі довгострокові наслідки можуть повернутись через місяці або навіть роки після лікування. Як відновитись після мінно-вибухової травми? Чи можливо вилікуватись назавжди? Як допомогти пораненим одужати? Пояснюємо разом із керівницею Центру психологічної реабілітації Superhumans Світланою Куценко та психіатринею Серафимою Боровською.

Чи правильно казати «контузія»?

Ні. Contusio з латини — це забій головного мозку, після якого пораненого евакуюють з поля бою. Те, що зазвичай називають контузією, — легка черепно-мозкова травма. Це не лише струс мозку, а й травма слуху, зору і вестибулярного апарату. Тому лікарі називають «контузію» мінно-вибуховою травмою.

Які найпоширеніші наслідки мінно-вибухової травми?

Одразу після вибуху — запаморочення, шум у вухах, втрата свідомості, дезорієнтація, нудота й блювота. Ці симптоми лікують медики на фронті. Згодом проявляються довгострокові наслідки, які військові часто ігнорують. Найчастіше це сильний головний біль, тремор кінцівок і голови, шум у вухах, як-от дзвін. Багато людей частково втрачають слух і зір.

Психологічні наслідки травми — підвищена тривожність, депресія, дратівливість, агресія, гіперзбудливість. У поранених також погіршуються когнітивні навички — увага, памʼять, координація й іноді мовлення. За словами керівниці Центру психологічної реабілітації у Superhumans Світлани Куценко, ситуацію нерідко ускладнює те, що травмовані військові залишаються на лінії фронту і отримують нові черепно-мозкові травми. Це значно погіршує їхній стан.

Чи є дієві ліки від такої травми?

Ні. Препарати лікують лише симптоми, наприклад головний біль, порушений сон та інші функції організму, що постраждали. Психіатриня Серафима Боровська каже, що медикаментів, які лікують когнітивні порушення, наприклад відновлюють пам’ять, немає.

Деякі лікарі призначають препарати, які мають покращити пам’ять, — ноотропи й нейропротектори. Зазвичай це пігулки або крапельниці. Проте Боровська каже, що поки немає доказів того, що ці ліки дійсно мають ефект. До того ж деякі з них шкодять пацієнту, наприклад нейропротектор L-лізин на спиртовій основі може спричинити запалення вен.

Як лікують військових із мінно-вибуховою травмою?

Одразу після того, як людина отримала таку травму, вона має відпочити декілька тижнів і розвантажити нервову систему. Головна проблема — у більшості військових такої можливості немає.

Якщо людина отримала лише легку черепну-мозкову травму, вона найімовірніше не потрапить до шпиталю, бо не має фізичних ушкоджень і може не розуміти наслідків вибуху. Найчастіше до шпиталю потрапляють військові з додатковими ураженнями, як-от уламки в тілі, втрата кінцівок, кровотеча. Після лікарняного вони одразу повертаються на фронт, хоча їхній організм не встиг відновитись від «контузії».

Як тоді відновитися від мінно-вибухової травми?

Мозок людини може відновитись самостійно. Завдяки нейропластичності він відновлює пошкоджені синапси, нейронні мережі й ділянки головного мозку. Але для цього потрібні сприятливі умови — поранений має відпочивати і не перевантажувати організм фізичною активністю.

Наприклад, у реабілітаційних центрах Superhumans військові практикують нейрокорекцію. Ця методика допомагає відновити вищі психічні функції, як-от пам’ять, увагу, здатність думати й говорити. Для цього вони виконують різні вправи — розвʼязують математичні задачі, малюють, медитують, займаються музикою, пишуть або вчать напамʼять вірші, ведуть щоденник, займаються йогою, щоб покращити координацію тощо.

Фізичні вади, зір та слух відновлюють завдяки операціям або спеціальним пристроям, наприклад слуховому апарату. Тремор тіла зазвичай проявляється, коли людина нервує і тривожиться. Щоб заспокоїтись, військові виконують різні техніки емоційної саморегуляції, яких навчаються на заняттях із психологом.

Що потрібно для відновлення мозку?

Правильне харчування — лікарі радять їсти продукти, багаті на амінокислоти.

Спорт — йога, легкий біг, стретчинг.

Відпочинок і якісний сон. Важливо засинати у тиші та повній темряві. Лікарі радять використовувати техніки для релаксації та завішувати вікна, щоб на людину не потрапляли сонячні промені. Тим, хто страждає від шуму у вухах, може допомогти спеціальний білий шум.

Різні когнітивні вправи, які покращують нейропластичність мозку. Наприклад, гра у шахи.

За потреби — заняття з психологом.

Що заважає реабілітації?

Соціальна ізоляція людини, відмова від лікування та супутні хвороби. Також чим старше пацієнт, тим важче йому відновитись. Проте найбільше впливає не вік, а спосіб життя до травми — чи людина розвивала мозок і сприяла росту нових нейрозвʼязків. Тобто чи вчила іноземні мови, читала, опановувала нові навички й вела здоровий спосіб життя. Нейропластичність також погіршують алкоголь і наркотики.

Світала Куценко каже, не існує лікування, яке гарантує, що людина повністю відновиться після мінно-вибухової травми. Будь-який довготривалий наслідок може не піддаватись лікуванню й корекції, якщо людину не підтримують близькі або вона постійно перебуває у стані стресу. Суспільство також може негативно впливати на поранених. Наприклад, коли людина не може знайти роботу або працює у середовищі, де від неї жахаються й називають «контуженою».

Як довго лікують наслідки мінно-вибухової травми?

Кожен випадок індивідуальний, каже Боровська. Те, як швидко відновиться пацієнт, залежить від нейропластичності мозку та наскільки сильно уражений організм. Деякі довготривалі наслідки проявляються не одразу, а через кілька місяців чи навіть років після виписки. Чимало військових, що лікувались у центрах Superhumans, звертались по додаткову психологічну підтримку або реабілітацію.

Куди звернутись по допомогу?

Куценко радить чинним військовим, що відчувають наслідки мінно-вибухової травми, звернутися в медичну частину. Ветерани й цивільні можуть отримати допомогу у сімейного лікаря, який скерує до потрібного спеціаліста. Допомогти також можуть працівники реабілітаційних центрів:

Superhumans Center у Львівській області — реєстрація.

— реєстрація. Центр Unbroken у Львові — реєстрація.

— реєстрація. Центри Recovery у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі й Дніпрі — реєстрація.

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