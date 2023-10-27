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Лікарські комісії у військкоматах прискорять роботу — що зміниться

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Військово-лікарські комісії в територіальних центрах комплектування (військкоматах) прискорять свою роботу, повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Тепер ВЛК мають обмежений час для проведення медоглядів військовозобов’язаних:

Медики ВЛК при військкоматах використовують електронну систему охорони здоровʼя, тому за потреби вони можуть переглядати наявні дані, що вже занесено до реєстрів, і створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури.