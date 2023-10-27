Нацбанк випустив памʼятну монету до Дня української писемності та мови

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До Дня української писемності та мови Національний банк випустив срібну пам’ятну монету «Українська мова».

Про це пише пресслужба НБУ.

Монета виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень і тираж до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію «Духовні скарби України».

Дизайн створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. На аверсі стилізували літеру «ї» з соловейком — він символізує мелодійність та співучість мови, а в центрі літери — малий Державний Герб України. На дзеркальному тлі монети — текстура з контурів літер української абетки, яка нагадує гніздо — як символ дому й оберіг родини

На реверсі монети – стилізована композиція з літер української абетки. Там виділені літери Ґ, Ї, Є, І, адже вони вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших. Також на монеті є елементи з сучасними гаджетами, що підкреслює інтеграцію мови.

Купити монету можна в інтернет-магазині НБУ за 2 221 гривню.