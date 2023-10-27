Від початку року прикордонники не випустили з країни 2 100 держслужбовців, які хотіли виїхати без достатньої підстави

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Від січня прикордонники не пропустили за кордон понад 2 100 держслужбовців, які не мали достатніх підстав для виїзду за межі України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, обмеження на виїзд держслужбовців, зокрема високопосадовців, встановили взимку — цій категорії дозволили виїзд за межі України або на підставі службового відрядження, або для відвідування чи супроводження своїх дітей віком до 18 років.

30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначено підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

У постанові № 69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.