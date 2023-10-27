В австралійському парку Косцюшко вбʼють понад 15 тисяч диких коней
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Після серії громадських консультацій в Австралії вирішили вбити здичавілих коней у національному парку Косцюшко.
Про це пише The Guardian.
Міністр навколишнього середовища Нового Південного Уельсу Пенні Шарп заявила, що це важливо для захисту дикої природи й екосистем парку.
«У Національному парку Косцюшко просто занадто багато диких коней. Місцевим видам загрожує зникнення, і вся екосистема перебуває під загрозою. Ми повинні вжити заходів», — сказала вона.
Коней відстрілюватимуть із повітря. Нині популяція цих тварин у парку становить 18,8 тисячі, а за три роки їх має залишитися не більше ніж три тисячі.
Однак федеральний науковий комітет вважає, що вбивство здичавілих коней може спричинити остаточне зникнення шести видів тварин і принаймні двох рослин, які перебувають під загрозою вимирання.
- У травні австралійські екологи запропонували відстрілювати кенгуру, щоб регулювати їхню чисельність. Інакше тварини можуть масово загинути від голоду.