В австралійському парку Косцюшко вбʼють понад 15 тисяч диких коней

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Після серії громадських консультацій в Австралії вирішили вбити здичавілих коней у національному парку Косцюшко.

Про це пише The Guardian.

Міністр навколишнього середовища Нового Південного Уельсу Пенні Шарп заявила, що це важливо для захисту дикої природи й екосистем парку.

«У Національному парку Косцюшко просто занадто багато диких коней. Місцевим видам загрожує зникнення, і вся екосистема перебуває під загрозою. Ми повинні вжити заходів», — сказала вона.

Коней відстрілюватимуть із повітря. Нині популяція цих тварин у парку становить 18,8 тисячі, а за три роки їх має залишитися не більше ніж три тисячі.

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Однак федеральний науковий комітет вважає, що вбивство здичавілих коней може спричинити остаточне зникнення шести видів тварин і принаймні двох рослин, які перебувають під загрозою вимирання.