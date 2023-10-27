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В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1. Про це 27 жовтня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ST1 — це автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті. Також апарат має потужний мікрокомпʼютер, що обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину — це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери зможуть з безпечного місця керувати дроном і шукати міни.

Експериментальний зразок розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується масштабувати виробництво.