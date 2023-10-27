Держбюро розслідувань проводить обшуки на ТЕЦ у Києві

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ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в приміщеннях ТЕЦ у Києві.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Ці станції перебувають в управлінні «Київтеплоенерго». У КМДА назвали незрозумілою причину візиту правоохоронців. За даними міської адміністрації, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності «Київтеплоенерго», а в ухвалі на проведення обшуку немає адрес станцій.

Також у КМДА скаржаться, що працівники бюро знімають на відео енергетичні обʼєкти, які є цілями для російських атак.

У «Київтеплоенерго» пообіцяли співпрацювати зі слідчими і закликали їх не заважати роботі.

Згодом у ДБР заявили, що проводять обшуки через розкрадання грошей на ремонті зруйнованого обстрілами обладнання. Шукають бухгалтерські папери й документи про допуск на обʼєкти працівників, а енергообʼєкти не фільмують ззовні.

Досудове розслідування проводять за статтями про зловживання владою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі.