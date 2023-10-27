США вдарили по двох обʼєктах у Сирії у відповідь на атаки на американські бази

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Збройні сили США вдарили по двох обʼєктах на сході Сирії. На думку американців, їх використовував іранський «Корпус вартових Ісламської революції» та повʼязані з ним групи.

Про це пише Bloomberg.

За словами міністра оборони Ллойда Остіна, президент Джо Байден наказав завдати «точних ударів самооборони» після атак, що почалися 17 жовтня і внаслідок яких загинув один американський підрядник, а 21 військовий США був поранений.

«Ці вузькоспеціалізовані удари з метою самооборони були призначені виключно для захисту персоналу США в Іраку та Сирії. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу», — заявив очільник Пентагону.

Остін підкреслив, що він розглядає удари США як «відокремлені та відмінні» від війни Ізраїлю і ХАМАС, але розвиток подій демонструє, що конфлікт може швидко розширитись, пише Bloomberg.

Раніше США заявили, що перекидають 900 військових на Близький Схід через зростання напруженості в регіоні. Прессекретар Пентагону Пет Райдер сказав, що серед них є оператори систем Thaad і Patriot. Він додав, що американських бійців не відправляють до Ізраїлю.