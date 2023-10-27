Нардеп Дубневич не явився до суду на розгляд справи про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці». Тепер його доставлять туди примусово

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Космач Олександр / УНІАН

Народний депутат IX скликання Ярослав Дубневич не явився на судове засідання у справі про розкрадання 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці». Вищий антикорупційний суд постановив здійснити примусовий привід. Це доручили зробити детективам НАБУ.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Також ВАКС зобовʼязав нардепа сплатити 5 368 гривень штрафу за неявку.

Наступне засідання в цій справі призначили на 2 листопада.

18 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокуратури й скасувала закриття справи народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93,2 мільйона гривень «Укрзалізниці».

8 вересня 2022 року колегія суддів ВАКС закрила справу — сплив строк досудового розслідування. Прокурор не погодився із цим і подав апеляцію.

Справа Ярослава Дубневича

За даними слідства, Дубневич і ще вісім чиновників організували схему, за якою філія УЗ «Центр забезпечення виробництва» з 2015 по 2017 рік закуповувала стрілочну продукцію за істотно завищеними цінами. Для цього до тендерів залучали компанії-посередники, одна з яких належить Дубневичу.

Сам Дубневич нібито лобіював виділення коштів з бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю товарів у підконтрольних йому компаній. Збитки від схеми перевищують 93 мільйони гривень.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада позбавила недоторканності депутата Дубневича, а також дозволила його затримати й арештувати. Однак суд Дубневича не заарештував, а призначив заставу — 100 мільйонів гривень.