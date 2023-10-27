Росія вночі намагалась атакувати південь України дронами. По Харківщині випустили балістичну ракету

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Росія вночі 27 жовтня запустила по півдню України шість безпілотників типу Shahed. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

ППО в межах Херсонської та Миколаївської областей збила пʼять із цих шести безпілотників Shahed. Також росіяни випустили балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області в напрямку Харківщини.

Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляла, що за межами міста Вознесенськ є влучання, без постраждалих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що вночі був ракетний удар по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Вісім рятувальників постраждали (четверо з них у лікарні), пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.