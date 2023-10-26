«Схеми» через супутникові знімки помітили, як росія розбудовує військові заводи по всій країні

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Журналісти проєкту «Схеми» за допомогою супутникових знімків виявили помітні зміни на територіях російських підприємств, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси.

Казанський авіаційний завод

На цьому заводі, що належить до структури державної корпорації «Ростех», будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22М3 та Ту-160, з яких росія запускає ракети по Україні.

Ще у 2018 на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022-му будівництво прискорили — і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Іркутський авіаційний завод

Профіль цього підприємства — ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.

У період з 2019 по 2021 рік на території заводу зʼявився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого обʼєкта. Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можна використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт»

На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, розташоване Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, а добудували вже у цьому році. Це новий приватний завод з виробництва російських БпЛА, який належить компанії «Кронштадт» (фірма повʼязана з холдингом «АФК-Система» російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства — випуск військових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями — від розвідувальних до ударних.

Уральський завод цивільної авіації

Цей державний завод розташований у місті Єкатеринбург. Там ремонтують двигуни та редуктори, що можуть використовуватись у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Усі ці гелікоптери армія рф активно застосовує у війні проти України.

Ще наприкінці 2021 року на території заводу почали зводити новий великий цех. Добудували його вже у цьому році. Його довжина 145 метрів, ширина — 75.

Є й такі заводи військово-промислового комплексу, про появу яких російська влада відкрито звітує.

Наприклад, у жовтні цього року міністр оборони рф узяв участь у церемонії здачі корпусу майбутнього ракетного заводу концерну «Алмаз-Антей». Це підприємство випускатиме системи протиповітряної оборони.

А у січні 2023 року стало відомо, що дочірнє підприємство «Концерну Калашніков» Zala Aero (ООО «Аероскан») придбало та переобладнало торгівельний центр «Італмас» в Іжевську під виробництво баражуючих боєприпасів типу «Ланцет». І вже у вересні цього року подивитися на цей процес туди приїздив путін.