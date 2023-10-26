Зеленський підписав закон про пожиттєвий фінмоніторинг топполітиків. Це умова для членства України в ЄС

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Офіс президента України / Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про пожиттєвий фінмоніторинг топполітиків (PEP). Це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон «повернули з підписом від президента України». Це останній етап для набуття законом чинності.

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус Politically Exposed Persons. Законопроєкт також посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

Хто такі Politically Exposed Persons

Політично значущі особи, або англійською Politically Exposed Persons (PEP), — це люди, які обіймають важливі державні посади. Наприклад, президент, премʼєр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо. Прирівняними до РЕР вважають і членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, наприклад, ділових та бізнес-партнерів.

Усе це визначено в чинному законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Там же передбачена процедура фінансового моніторингу РЕР. Цей закон є наслідком виконання рекомендацій Міжнародної групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна зобовʼязалася виконати ці рекомендації, підписавши угоду про асоціацію з ЄС . Цей закон Верховна Рада ухвалила ще 2014 року, однак тоді він не відповідав вимогам FATF.

Згодом його переухвалили у 2019 році, аби він відповідав рекомендаціям партнерів та передбачав пожиттєвий фінансовий моніторинг для РЕР. Утім противники закону вважали його «надмірним втручанням в особисте життя», а тому подавали законопроєкти, аби змінити правила. У 2022 році депутати проголосували зміни, які передбачали, що статус «політично значущої особи» обмежувався лише трьома роками після звільнення з посади.

Однак цей момент не влаштовував партнерів, тож депутати були вимушені вносити зміни, які, власне, сьогодні й були проголосовані — фінмоніторинг став пожиттєвим.